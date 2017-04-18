نقيب المهندسين في الشمال: مستمرون في دعم أي حراك اقتصادي واستثماري on April 18, 2017

نظمت لجنة متابعة الانماء في طرابلس برئاسة الدكتورة ربى دالاتي، إفطارا في فندق “كوالتي-إن” في طرابلس، في حضور النائب سمير الجسر، ونقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة.

وأكد الجسر أن “لا أحد يمكنه العمل وحده، وأن للنقابات دورا كبيرا ليس على الصعيد النقابي فحسب بل على الصعيد المجتمعي”، ودعا الى “مزيد من الاهتمام بالقضايا التي من شأنها أن تساعد المجتمعات المحلية على النهوض”.

وأعقب الإفطار جلسة حوار مطولة مع زيادة، تم خلالها عرض البرنامج الذي سيضعه مجلس النقابة، كما عرضت لجنة متابعة الانماء رؤيتها للمرحلة المقبلة وزيادة التعاون مع نقابة المهندسين في الشمال.

وأكد زيادة أن “للنقابة دورا مهما على الصعيد التنموي، والتفاعل مع كل مكونات المجتمع، للانتقال من مرحلة التشخيص الى مرحلة التنفيذ”، وقال إن “النقابة ستستمر بدعمها ونشاطها لأي حراك اقتصادي واستثماري وعلمي، وسيكون ذلك من ضمن برنامج النقابة للمرحلة المقبل”.

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