نقابة سائقي نقل الطلاب تعقد اجتماعا طارئا on April 18, 2017

عقدت نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب اجتماعاً لها في مركز اتحاد الولاء للنقل والمواصلات في محافظة الجنوب النبطية بحضور فعاليات نقابية وعمالية وممثلي سائقين عن سيارات نقل الطلاب.وعلى جدول أعمال الجلسة مناقشة مشاكل هذا القطاع بالتحديد التي يعاني منها على جميع الأراضي اللبنانية منها ما له علاقة بتسجيل الباصات والفانات التي تنقل الطلاب إضافة إلى تأمين وسائل وعناصر السلامة العامة لهذه الباصات التي تعمل على حماية الطلاب والتلاميذ أثناء تنقلاتهم على الطرقات ومن بيوتهم إلى المدارس والمعاهد والجامعات أي ناحية المواصفات ومتانة المركبة…

وبعد التشاور والتداول فيما بينهم، ونتيجة ورود شكاوى إلى النقابة وتقارير من سائقين وأصحاب نقل الطلاب على جميع الأراضي اللبنانية، حيث تبين أنّ عدد كبير من هذه الباصات والفانات هي بحاجة إلى تنظيم هذا الأسطول خاصة في تسجيل هذه الآليات والمركبات لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

وعليه، تقرر ما يلي :

1- دعوة جميع أصحاب الباصات والفانات والسائقين الذين يعملون في هذا القطاع إلى تجهيز مستنداتهم المتعلقة بتسجيل هذه المركبات والآليات من أجل متابعة إجراءات التسجيل بواسطة مراجعة اتحاد الولاء للنقل والمواصلات في متابعة ملف التسجيل لدى هيئة إدارة السير والآليات في الدكوانة.

2- مناشدة كافة القوى الأمنية والسياسية والإجتماعية عدم التعرض للسائقين ولمالكي الباصات والفانات إلا عبر وبواسطة نقابتهم المسماة ” نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب ” في مركزها الجنوب – محافظة النبطية – خلف مصحلة تسجيل السيارات والآليات في حبوش – النبطية.

3- التمني بالأمل من جميع إدارات الثانويات والمعاهد والمدارس والجامعات بأخذ العلم بالتنسيق والتواصل والإستطلاع بواسطة مندوبين عن هذه النقابة بحيث ترفع أسماؤهم إلى الإدارات المعنية بموجب كتاب رسمي موقع من رئيس النقابة لكي يبنى على الشيء مقتضاه.

4- سوف تقوم نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب بتوجيه دعوة مجدداً إلى كافة السائقين بهذا القطاع من أجل متابعة مشاكل ومطالب السائقين، مع التذكير بأنّ النقابة سوف تقوم بإصدار بطاقات مهنية تعريفية من أجل استعمالها أثناء قيادة هذه الباصات والفانات في الوقت القريب العاجل مع ضرورة انتظار النشرات التي سوف توزع بواسطة مواقع التواصل الإجتماعي وانتظار التوجيهات والتعاميم من أجل رفع مستوى الخدمة لأعضاء النقابة.

رئيس نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب

علي حسن خليل

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