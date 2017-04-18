قباني بعد اجتماع لجنة الاشغال: ناقشنا موضوع الاوتوسترادات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب on April 18, 2017

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور مقررها النائب خضر حبيب والنواب: الوليد سكريه، حكمت ديب، علي عمار، خالد زهرمان، قاسم هاشم، نضال طعمة، كاظم الخير، نبيل نقولا ونواف الموسوي.

كما حضر الجلسة المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس طانيوس بولس وممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو.

وخصصت الجلسة لبحث اوضاع الطرق الدولية والمشاريع الحالية المستقلة.

قباني

واوضح النائب قباني بعد الاجتماع “أن جلسة الأشغال اليوم كانت لتأكيد أن تعليق الهيئة العامة للمجلس لا يؤثر على عمل اللجان، فالهيئة تنعقد واللجان تجتمع”.

اضاف: “بحثنا اليوم في موضوع الاوتوسترادات وناقشنا مع المسؤولين ومجلس الانماء والاعمار في موضوع الاوتوسترادات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب”.

وتابع: “أولا بالنسبة للاوتوستراد الساحلي من الشمال وبطول 15 كلم تم تلزيمه، وهناك 11 شركة شاركت في المناقصة مما يعني أن المنافسة موجودة.وبالنسبة للاوتوستراد من القلمون وحتى طبرجا ومن خلدة حتى الجية يجب معالجة الطرق الجانبية لأن عدم المعالجة يهدد الاوتوستراد”.

وقال:”بالنسبة للاوتوستراد من بيروت حتى الحدود السورية (الاوتوستراد العربي) من المصنع حتى شتورا هناك مخالفات، واصحاب الاملاك قبضوا بدل الاستملاك ولم يتم الاخلاء، وعلى الدولة أن تنفذ الاخلاء، ومن جسر النملية إلى المديرج الاوتوستراد تم تلزيمه ورصدت الاموال بموجب القانون رقم 246، ولكن الاموال غير متوفرة.ومن صوفر حتى الحدث هناك خلاف مع البلديات ندعو لمعالجتها”.

وختم قباني: “أوصت اللجنة بضرورة الإسراع بالاوتوستراد الدائري والطريق السريع من جل الديب لما بعد جونية، كما أوصت بالخط السريع وايصاله إلى طريق المتن المسمى اوتوستراد اميل لحود.كذلك أوصت اللجنة بأن يتبنى مجلس الوزراء توصياتها بخصوص جسر جل الديب واعتماد خيار ال 2L الأقل كلفة والأقل ضررا بالمواطنين”.

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