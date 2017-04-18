الوزير غازي زعيتر إلى البترون on April 18, 2017



الوزير غازي زعيتر إلى البترون

يرعى معالي وزير الزراعة الأستاذ غازي زعيتر ويدشن تقنية زراعية جديدة في منطقة البترون تنقل تكنولوجيا الزراعة الهولندية إلى المزارع اللبناني بالتعاون مع Grow Group الهولندية، وتعتمد على:

– تطعيم شتول الخضار للحدّ من استخدام المبيدات والأسمدة وزيادة الإنتاج.

– تقنية الزراعة المائية المعروفة بالـ Hydroponic للحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير المياه والتخفيف من إهدارها.

ويتخلل المناسبة جولة تقنية ميدانية في المشتل مع المختصين الهولنديين وستكون كلمات للسيدة نادين الخوري القاضي رئيسة مجلس إدارة روبنسون أغري، الخبير والشريك الهولندي Grap Vandermeij ، مزوّد المشتل بالتورب Marc De Brune، ممثل شركة البذور الهولندية عبدالله سعسع، سفير هولندا Han-Maurits Schaapveld وختاماً كلمة صاحب الرعاية وزير الزراعة الأستاذ غازي زعيتر.

الزمان: الجمعة 21 نيسان 2017 الساعة 11:30 قبل الظهر

المكان: (مشتل روبنسون أغري) – كوبّا قضاء البترون – طلعة سلعاتا (طريق البترون طرابلس القديم) مفرق دير مار يعقوب، ويتبع ذلك غداء في مطعم بترونيات.

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