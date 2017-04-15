برنامج “لوريال – يونسكو من أجل المرأة في العلم” يكرّم ثلاث باحثات لبنانيا﻿ت حصلن على تقدير دولي on April 15, 2017

خلال حفل توزيع جوائز لوريال – يونسكو “من أجل المرأة في العلم” في نسخته التاسعة عشرة، الذي عقد في باريس بقاعة “مايزون دو لا موتواليتي”، في 23 آذار / مارس 2017، كرّم المجتمع العلمي الدولي خمس عالمات استثنائيات، واحدة من كلّ قارة، لاكتشافاتهن التي تُسهم في تغيير العالم. وكانت من بين الفائزات البروفيسورة اللبنانية نيفين خشاب التي حازت على جائزة التكريم الدولي للعام 2017 عن أفريقيا والدول العربية، لتصميمها جسيمات نانوية مبتكرة قادرة على تحسين الكشف المبكر عن المرض.

كما يدعم البرنامج أيضا إنجازات السيّدات الأصغر سنا في المراحل الأولى من حياتهن المهنية. ومن بين 250 سيّدة حصلن على الزمالة الوطنية والإقليمية، تم تكريم 15 عالمة واعدة هذا العام كمواهب علمية دولية صاعدة، من بينهن عالمتان لبنانيتان، هما الدكتورة تمارا الزين والدكتورة نازك الأتب.

في لبنان، احتفل الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري بالنجاح الدولي للفائزات اللواتي تم استقبالهن في القصر الرئاسي والسراي الحكومي، على التوالي، في 31 آذار 2017، حيث أكّد الرؤساء على أهمية دعم النساء اللبنانيات، وتحديدا في مجال العلوم.

وفي المناسبة، احتفل برنامج لوريال – يونسكو “من أجل المرأة في العلم” المشرق العربي، بالعالمات اللبنانيات المتميّزات لما حققنه من إنجازات بارزة، خلال طاولة مستديرة عقدت في فندق فينيسيا في 4 نيسان 2017. شارك في الحدث السيد فيليب باتساليديس مدير عام لوريال المشرق العربي، البروفيسور معين حمزه الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، والدكتورة زهيدة درويش جبور الأمينة العامة للّجنة الوطنية لليونسكو، إلى جانب حشد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وخلال كلمته، أشار السيد فيليب باتساليديس مدير عام لوريال المشرق العربي إلى أن “برنامج لوريال – يونسكو “من أجل المرأة في العلم”، يدعم النساء العالمات منذ 19 عاما في جميع أنحاء العالم. وهذا العام، تكريم ثلاث نساء لبنانيات استثنائيات بالجائزة الدولية والموهبة الدولية الصاعدة، إلى جانب العالمات اللاتي سبقنهن، يضع لبنان على خريطة العالم للنجاح العلمي ويثبت أن لدى لبنان إمكانيات هائلة من العالمات المتميّزات.”

وأضاف: “نحن فخورون بشراكتنا مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، الذي مكّن النسخة الإقليمية من البرنامج، من تشجيع النساء العالمات في منطقة المشرق العربي ومصر، ومنحهن منصة صلبة للنهوض بأبحاثهن، وتطويرها على نطاق عالمي.”

وأتاحت حلقة النقاش، التي أدارتها الدكتورة زهيدة درويش جبور، الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، الفرصة للفائزات الثلاثة لشرح مشاريعهن ومشاركة خبراتهن فيما يتعلق بدور المرأة في العلوم، كما وتشجيع الجيل القادم من النساء على اتخاذ العلم كمهنة، انطلاقًا من إيمانهن القوي بأن العلم يحتاج إلى المرأة، وأن المرأة في مجال العلوم لديها القدرة على تغيير العالم.

وأوضح البروفيسور معين حمزه الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية قائلًا: “هؤلاء السيّدات الموقّرات قد أثبتن بحصولهن على التنويه الدولي، اشتداد طموح المرأة العربية للتغلب على العقبات التي تقف عائقًا أمام إمكانياتها في العلم”.وخلص إلى أن :”برنامج لوريال-يونسكو المشرق العربي ومصر يدعم الدور الحيوي للنساء العالمات، اللواتي يملكن القدرة على تغيير العالم. واليوم، تشكّل أبحاثهن مصدر إلهام للأجيال القادمة من العالمات في المنطقة.”

حقّق برنامج “لوريال – يونسكو من أجل المرأة في العلم ” منذ إطلاقه عام 1998، تقدّما كبيراً في مشاركة المرأة في العلم ودورها. وقد بلغ العدد الإجمالي للباحثات المكرّمات 2,820، وقد حازت منهنّ 2723 باحثة على زمالة البرنامج من 115 دولة حول العالم. كما حصلت 97 باحثة على درجة تكريم عليا لنجاحهنّ في مجال العلوم، ومن بينهنّ عالمتين اثنتين حصلن على جائزة نوبل.

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