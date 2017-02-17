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ﺍﺭﺟﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 المقبل
on February 17, 2017
ﺍﺭﺟﺄﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪ 21/2/2017 ، ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪ 23/2/2017 ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﺭﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
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