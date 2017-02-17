النفط يصعد بعد أنباء أن أوبك قد تمدد تخفيضات الإنتاج on February 17, 2017

ارتفعت أسعار النفط الخميس بعدما قالت مصادر في أوبك إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي المبرم مع دول غير أعضاء بل وقد تعمق التخفيضات إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

كانت أوبك ومصدرون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للحد من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار. بدأ سريان الاتفاق في أول يناير كانون الثاني ويستمر لستة أشهر.

ويبدو أن معظم أعضاء أوبك ملتزمون بالاتفاق حتى الآن لكن من غير الواضح مدى تأثير تخفيضات المعروض على مخزونات النفط العالمية القريبة من مستويات قياسية مرتفعة.

ونقلت رويترز اليوم عن مصدر في أوبك قوله إنه قد يتقرر تمديد الاتفاق إذا أظهر كل المنتجين “تعاونا فعالا”.

وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى إنرجي أسبكتس “هناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة (أوبك) أنها ترغب في مواصلة هذه العملية.”

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 53.41 دولار للبرميل.

والمخزونات العالمية متضخمة والإمدادات كبيرة ولاسيما في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج وتراجع الطلب على البنزين .

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