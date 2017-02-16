ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﺳﻊ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻮﻳﻔﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ

ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻮﻳﻔﺎﺕ، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ، ﻭﺿﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻮﻳﻔﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺣﻴﺪﺭ، ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺻﺎﻟﺤﺔ، ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺮﻏﺎﻡ، ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺭﻳﻤﻮﻥ ﺳﻤﻌﺎﻥ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ ﺇﺩﻣﻮﻥ ﻏﺎﺭﻳﻮﺱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺭﺍﺋﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻃﻮﻧﻲ ﺍﻷﺳﻤﺮ، ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﺒﻴﻊ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻷﻋﻮﺭ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺒﺪﺍ – ﺍﻟﻠﻮﻳﺰﺓ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻤﺜﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻋﻀﻮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺟﻮﺭﺝ ﺣﺪﺍﺩ ﻣﻤﺜﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟﻮﺭﺝ ﻋﻮﻥ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﻳﻔﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻨﺎ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ” ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ .”
ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻮﻳﻔﺎﺕ، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ، ﻭﺿﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻮﻳﻔﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺣﻴﺪﺭ، ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺻﺎﻟﺤﺔ، ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺮﻏﺎﻡ، ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺭﻳﻤﻮﻥ ﺳﻤﻌﺎﻥ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ ﺇﺩﻣﻮﻥ ﻏﺎﺭﻳﻮﺱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺭﺍﺋﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻃﻮﻧﻲ ﺍﻷﺳﻤﺮ، ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﺒﻴﻊ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻷﻋﻮﺭ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺒﺪﺍ – ﺍﻟﻠﻮﻳﺰﺓ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻤﺜﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻋﻀﻮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺟﻮﺭﺝ ﺣﺪﺍﺩ ﻣﻤﺜﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟﻮﺭﺝ ﻋﻮﻥ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﻳﻔﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻨﺎ .
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