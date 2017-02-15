الداوود: لعدم تحميل المواطنين ضرائب جديدة on February 15, 2017

تمنى الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود في بيان، “على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي نثق به وبقيادته السفينة، ان يكون كما عهدناه الى جانب الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى من المواطنين، بعدم تحميلهم ضرائب جديدة لتأمين الموارد في الموازنة التي تدرسها الحكومة بما لا يمس هؤلاء، اذ ثمة أبوابا أخرى للولوج منها لرفع الدخل لخزينة الدولة، واولها بات معروفا وهو وقف الهدر ومكافحة الفساد الذي أنشئت له وزارة دولة، وتفعيل هيئات الرقابة، اذ ان خبراء ماليين واقتصاديين يؤكدون ان باستطاعة الحكومة تأمين 3 مليارات دولار، من خلال ترشيد الانفاق ووقف الهدر والصفقات، كما بإمكانها فرض ضرائب ورسوم على كثير من الخدمات والسلع والكماليات دون ان تطال أصحاب الأجور المنخفضة، التي لا تؤمن لهم مستوى من الحياة اللائقة”.

من ناحية ثانية أسف الداوود “ان يحصل ما حصل امام مبنى تلفزيون “الجديد” من ردود فعل قيل انها عفوية، على عرض برنامج له طابع فكاهي، وان تطور الأمور من الاحتجاج والتعبير عن الرأي، الى العنف والفوضى، والحاق الضرر بالمبنى وترويع العاملين في المحطة التلفزيونية، اذ كان بالإمكان اللجوء الى القضاء، اذا كانت حصلت إساءة الى قامة وطنية ومرجعية دينية كالإمام السيد الصدر، نرفضها، كما لا يجوز ولا نقبل ان يكون الاعلام مكسر عصا، لأننا نؤيد الرئيس نبيه بري في قوله الشهير: انا مع الاعلام ظالما او مظلوما”.

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