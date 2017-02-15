اعتصام لاهالي الموقوفين الاسلاميين في عكار للمطالبة بالافراج عن ابنائهم on February 15, 2017

أهالي الموقوفين الاسلاميين والموقوفين بموجب وثائق اتصال من ابناء وادي خالد في السجون اللبنانية نفذوا اعتصاما رمزيا، عند مدخل منطقة البقيعة قرب مركز الامن العام القديم، في حضور رؤساء بلديات وفاعليات ووجهاء العشائر، وعمدوا الى قطع الطريق ورفع اليافطات المطالبة “بتسريع المحاكمات والافراج عن ابنائهم، وصدور عفو عام عنهم اسوة بباقي المناطق اللبنانية”.

والقى رئيس بلدية العماير- عيسى احمد الشيخ كلمة جاء فيها “أن اهالي وادي خالد تحت كنف الدولة والقانون وأننا رديف للقوى الامنية والجيش، ولكننا نطلب من الدولة انصاف ابناءنا ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وتسريع المحاكمات والافراج عمن لا تثبت ادانتهم فورا”.

والقى المحامي الدكتور زياد بيطار كلمة أكد فيها “بأن وادي خالد ليست ارهابية، وأن ابناءها هم الجيش والقوى الامنية واهاليها يقفون الى جانب الدولة ومؤسساتها”.

وقال :”نحن لسنا مع اطلاق سراح المدانين المثبت تورطهم، ولكن يجب الاسراع بالمحاكمات وإطلاق سراح من لم تثبت ادانتهم”.

وطالب بيطار “بأن يصدر عفو عام عن الموقوفين بموجب وثائق اطلاق النار بالهواء، والذين بحقهم محاضر ضبط سيارات والمشتبه بتعاطيهم المخدارات، افساحا لهم بالعودة الى عائلاتهم ومجتمعهم لممارسة حياتهم الطبيعية”.

يشار الى ان هناك 60 موقوفا من ابناء الوادي لم تتم محاكمتهم الى الان.

التعليقات