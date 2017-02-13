كبارة عرض مع رفول الاوضاع وتابع مع وفود شمالية شؤونا انمائية on February 13, 2017

استقبل وزير العمل محمد كبارة في مكتبه بطرابلس، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، وتم البحث في الاوضاع العامة ومواضيع ذات اهتمام مشترك.

ووجه كبارة الدعوة الى رفول “للقيام بزيارة خاصة الى طرابلس للاطلاع على أوضاعها ميدانيا، وخصوصا المدينة القديمة والاسواق الشعبية”، لافتا الى أن “طرابلس تختزن امكانات بشرية واقتصادية هائلة، وما زيارة الوفد الصيني قبل ايام الا دليل على اهمية موقع ودور طرابلس في لبنان والمنطقة”.

وأكد كبارة “أهمية إنجاز المشاريع التي تساهم في إطلاق عجلة النمو وتحريك اقتصاد المدينة، وفي مقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة”.

ووعد رفول “الوزير كبارة بتلبية الدعوة في اقرب فرصة ممكنة، لما لطرابلس من موقع خاص في الوطن”، موضحا أنه سيضع “الرئيس ميشال عون في اجواء هذه الزيارة”.

جمعية التضامن

كما استقبل كبارة في حضور رفول، وفدا من جمعية “التضامن الدولي”، تقدمه مدير مكتب الشمال ليلان مونتيل، وتم البحث في الانشطة التي تقوم بها الجمعية في طرابلس.

وعرض ليلان لوزير العمل مشاريع تأهيل عشرات الابنية في منطقة القبة وتحسين خدمات عشرات المنازل في مختلف أنحاء طرابلس، إضافة الى وضع خطة لتأهيل أبنية سكنية في جبل محسن وباب التبانة.

ونوه كبارة بعمل الجمعية ونشاطها “الهادف الى مساعدة الاسر الفقيرة وتأهيل الأبينة في مناطق شهدت جولات عنف وتضررت أبنيتها بشدة”، مبديا استعداده لتقديم “كل دعم ممكن للجمعية في جهودها ونشاطاتها”.

نقابة الصاغة

وعرض وزير العمل مع وفد من نقابة الصاغة في الشمال زاره في مكتبه في طرابلس، الاوضاع العامة في المدينة وحركة الاقتصاد المحلي فيها، اضافة الى حركة سوق الصاغة.

وأبدى كبارة استعداده “لدعم كل ما من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية في طرابلس والشمال”، وقال: “العاصمة الثانية مرت بظروف صعبة وهناك حاجة ماسة للمبادرات المحلية، وانا من موقعي الحكومي كممثل لطرابلس ادرك حجم المسؤولية وثقلها، وأبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع كل الغيورين على مصلحة طرابلس واهلها للوصول الى ما نريده جميعا من انماء وتنشيط لمرافقها الحيوية”.

عمال الشمال

كما تابع شؤونا نقابية ومطلبية، مع وفد من إتحاد عمال الشمال، وتسلم من رئيس الاتحاد شعبان بدرة مذكرة مطلبية تمحورت حول “ضرورة اعتماد سياسة ضريبية تصاعدية، واسترداد الدولة لحقوقها في الاملاك البحرية، ووقف الهدر والفساد المالي”. وطالبت المذكرة ب”تنظيم اليد العاملة الاجنبية بكل جنسياتها ونوعية اعمالها وتنشيط عمل المكتب الوطني للاستخدام للمساهمة في معالجة أزمة البطالة”.

وأكد كبارة للوفد متابعته “الدقيقة لكل ما يخص موضوع تنظيم عمل الاجانب وعمل المؤسسات الاجنبية”، موضحا أنه أعطى توجيهاته “للمفتشين في كل المناطق بالكشف ميدانيا على هذه المؤسسات وتطبيق القوانين بحق المخالفين، وذلك انطلاقا من مبدأ إلزام الجميع باحترام القوانين وحماية اليد العاملة اللبنانية من المزاحمة غير المشروعة”.

نقيب سواقي الشمال

والتقى وزير العمل نقيب السواقين العموميين في الشمال شادي السيد مترئسا وفدا، سلمه مذكرة بمطالب النقابة، عارضا الوضع “الصعب الذي يعيشه هذا القطاع”، مثمنا “اجراءات الوزارة الهادفة الى تنظيم العمالة الاجنبية”.

وطالب السيد ب”إنشاء مكتب للضمان الاجتماعي في قضاء المنية الضنية، وزيادة عدد الموظفين في مكتب طرابلس لتأمين افضل خدمة ممكنة للمضمونين”.

من جهته، أبلغ كبارة السيد بأنه يتابع “حاليا موضوع انشاء مركز للضمان في قضاء المنية الضنية، وان الامر يسير بالاتجاه الصحيح، كما انه تم اقرار زيادة عدد الموظفين في مكتب طرابلس، ويتم تأهيل مبنى خاص لمكتب طرابلس سيصار الى تدشينه عندما يصبح في جهوزية كاملة، اما بالنسبة للمطالب النقابية الاخرى فستتم متابعتها مع ادارة الضمان”.

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