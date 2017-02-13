فنيانوس تابع مع بسترس وسكاف ووفود شؤونا انمائية: حريصون على تنمية المناطق دون استثناء on February 13, 2017

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه مساء اليوم، رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري، وتم البحث في كل ما يتعلق بإنماء قضاء زحلة والبقاع وقانون الانتخاب.

وعلى الاثر، قالت سكاف: “المواضيع التي أثرتها وأبدى الوزير تجاوبه تجاهها، تتعلق بإنشاء جسر للمشاة على طريق عام زحلة – بعلبك، بولفار زحلة، نزلة تل شيحا حتى طريق كسارة حوش الامراء، حائط طريق الميدان، طريق زحلة قاع الريم حزرتا ضهور الشوير زحلة، طريق الفرزل – نهر الليطاني وقرى شرقي زحلة”. وطالبت وزارة المال ب”رصد ميزانية اكبر لقضاء زحلة”.

وأكدت ضرورة ان “يكون قانون الانتخاب عادلا يؤمن صحة التمثيل ووحدة المعايير في كل المناطق”.

بسترس

وكان فنيانوس استقبل متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيريللوس بسترس، يرافقه مستشاره الخاص الدكتور سهيل أبو حلا والمهندس انطوان فشفش، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري والمستشار القانوني طوني فنيانوس والمهندس زياد مكاري، وكان عرض للحاجات الملحة للمواطنين التي هي بحاجة الى علاج سريع.

وهنأ بسترس وزير الاشغال بتسلم مهام الوزارة، متمنيا له “التوفيق في مهامه”، مشيدا ب”اهتمام الوزير بشؤون المواطنين الخدماتية وسعيه الى إنجاز ما استطاع خلال فترة وجوده في الوزارة، والاهتمام بالانماء المتوازن في كل لبنان، اضافة الى موضوع التعيينات الادارية خصوصا المدراء العامين”، مؤكدا “حرص الوزير على التوازن بين الطوائف، وأنه سيكون على مسافة واحدة من الجميع وعلى قدر المسؤولية”.

ووجه بسترس دعوة الى فنيانوس لزيارة مطرانية بيروت.

نقابات

وتابع فنيانوس أوضاع نقابات الترانزيت والنقل الدولي، ومخلصي البضائع، والوكلاء البحريين، مع النقيبين رفيق ابي صالح وغسان سوبره اللذين وضعا النقابات في تصرفه.

بو حبيب

وتناول فنيانوس مع رئيس بلدية رومية عادل بو حبيب، مشاريع انمائية مناطقية.

وأكد وزير الاشغال حرصه على “تنمية المناطق اللبنانية دون استثناء ضمن الانماء المتوازن، وان ما تقوم به مؤسسات الدولة واجب عليها تجاه المواطن”.

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