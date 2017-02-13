رئيس جمعية المعارض: آمنا بحلم الرئيس شهيد رفيق الحريري on February 13, 2017

أكد رئيس “جمعية المعارض والمؤتمرات في لبنان” ايلي رزق، في بيان، انه “مهما مرت السنوات على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، فان غيابه لا يزال حاضرا ومؤثرا بقوة في المشهد اللبناني برمته. ان مثل هذا الرجل الوطني الكبير لا يمكن للزمن ان يمحيه من ذاكرة اللبنانيين، انه رجل الاعمار والبناء وصاحب الانجازات التي لا تعد والتي لا تحصى وصاحب العلاقات والصداقات الدولية التي اعادت لبنان الى الساحة العالمية وهو رجل الخير والبر والاحسان، ان الرجل العابر للطوائف والمناطق والمذاهب وكل الحواجز التي تفرق بين اللبنانيين. نعم لقد افتقدنا لصاحب هذه الهامة الكبيرة، لرجل الاقتصاد الاول الذي بنى لبنان الحديث ومشاريعه التي لم يسمح له بانجازها هي كبيرة ومؤثرة كتلك التي استطاع ان ينجزها لللبنان”.

وقال: “نحن في جمعية المعارض والمؤتمرات، آمنا بحلم الرئيس شهيد رفيق الحريري، لا سيما باعادة لبنان كمركز اقتصادي في المنطقة واعطاء دور اساسي لقطاع المؤاتمرات والمعارض في هذا الاطار، من خلال مشروعه بانشاء مركز دولي للمعارض والمؤتمرات في بيروت”، مؤكدا “سنكون اوفياء للرئيس الشهيد ولمشروعه، ونعد في هذه المناسبة باننا لن نألو جهدا لكي يبصر هذا المشروع النور قريبا، وكلنا أمل وثقة بدولة الرئيس سعد الحريري باعادة النهوض بلبنان وتحقيق حلمنا، خصوصا في ظل عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يدفع بكل قوة للذهاب بلبنان نحو مستقبل زاهر”.

وختم: “رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوفاء لانجازاته ومسيرته”.

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