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اعتصام لاهالي الموقوفين الاسلاميين أمام مكتب كباره في طرابلس
on February 13, 2017
اعتصم اهالي الموقوفين الاسلاميين، امام مكتب وزير العمل محمد كباره في مدينة طرابلس وسط تدابير امنية اتخذها الجيش وقوى الامن الداخلي.
ورفع المعتصمون لافتات طالبت “باطلاق الموقوفين والعفو العام”.
وألقيت كلمات ناشدت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “اصدار عفو عام” ونواب المنطقة السعي لاصدار العفو عن ابنائهم.
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