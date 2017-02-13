استقرار فائدة مصر رغم التضخم on February 13, 2017

توقعت “رويترز” أن يتجاهل البنك المركزي المصري التضخم المتصاعد، وأن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي منذ أن رفعها 300 نقطة أساس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقفز معدل التضخم فوق 28% في كانون الثاني/يناير مسجلا أعلى مستوياته، فيما لا يقل عن 12 عاما بعدما تخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه المصري بالدولار في تشرين الثاني/نوفمبر سعيا لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وتوقع 9 من بين 13 خبيرا اقتصاديا أن يبقي البنك على فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 14.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

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