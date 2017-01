جمعية Gift Of Life وروتاري لبنان سلما مركز قلب الأطفال في الأميركية هبة مالية on January 26, 2017

– سلمت جمعية Gift Of Life واندية الروتاري في لبنان ممثلة بنادي روتاري عاليه “مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، هبة مالية قدرها 185300 دولار لصالح عمليات قلب الأطفال في المركز، تم جمعها من اندية الروتاري في لبنان بمبادرة من “Gift Of Life” وبدعم من الروتاري الدولي. وسلمت الهبة خلال لقاء في مركز قلب الأطفال بموجب شيك مصرفي سلمه رئيس نادي روتاري عاليه رامي سلمان الى نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور زياد غزال، في حضور المحافظ السابق للمنطقة الروتارية 2452 جميل معوض ومؤسسة ورئيسة جمعية Gift Of Life لينا شهيب واعضاء في الهيئة الادارية للنادي والجمعية ومدير مركز قلب الأطفال الدكتور فادي بيطار ورئيس قسم الجراحة في المركز الدكتور عصام الراسي ونائب الرئيس لشؤون التطوير في المستشفى الدكتور وليد قاطرجي.

