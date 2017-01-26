جمعية Gift Of Life وروتاري لبنان سلما مركز قلب الأطفال في الأميركية هبة مالية on January 26, 2017

– سلمت جمعية Gift Of Life واندية الروتاري في لبنان ممثلة بنادي روتاري عاليه “مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، هبة مالية قدرها 185300 دولار لصالح عمليات قلب الأطفال في المركز، تم جمعها من اندية الروتاري في لبنان بمبادرة من “Gift Of Life” وبدعم من الروتاري الدولي.

وسلمت الهبة خلال لقاء في مركز قلب الأطفال بموجب شيك مصرفي سلمه رئيس نادي روتاري عاليه رامي سلمان الى نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور زياد غزال، في حضور المحافظ السابق للمنطقة الروتارية 2452 جميل معوض ومؤسسة ورئيسة جمعية Gift Of Life لينا شهيب واعضاء في الهيئة الادارية للنادي والجمعية ومدير مركز قلب الأطفال الدكتور فادي بيطار ورئيس قسم الجراحة في المركز الدكتور عصام الراسي ونائب الرئيس لشؤون التطوير في المستشفى الدكتور وليد قاطرجي.

سلمان

وألقى سلمان كلمة قال فيها: “ليس هناك اروع كخدمة انسانية من ان نعطي املا بالحياة لأطفال يعانون مشاكل في القلب في زمن نفتقد فيه هذا الحس الانساني خاصة في ظل ما يجري حولنا”.

شهيب

من جهتها، أكدت شهيب ان هذا “المشروع يأتي تتويجا لبرامج الجمعية التي تأسست عام 2015 واختارت هدفا لرسالتها الانسانية مساعدة الأطفال مرضى القلب بتأمين تغطية عمليات جراحية لهم”.

معوض



وقال جميل معوض بإسم اندية الروتاري: “خلال العقود الأربعة الماضية ساعد برنامج Gift Of Life أكثر من 20 الف طفل من 71 دولة ناشئة حول العالم، واستطاع الروتاريون جمع اكثر من 8 ملايين دولار لمساعدة اطفال كانوا يواجهون الموت وكتبت لهم حياة جديدة”.

غزال

وشكر غزال باسم رئاسة مستشفى الجامعة الأميركية لروتاري عاليه واندية روتاري لبنان وجمعية Gift Of Life “مبادرتهم الانسانية الرائدة”.

بيطار

وعرض مدير مركز قلب الأطفال عمل المركز والعمليات التي تجرى للأطفال وما تعنيه مثل هذه المبادرة من دعم لأهداف ورسالة المركز والمستشفى ومن “فرصة لينال هؤلاء الأطفال حقهم في الحياة”.

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