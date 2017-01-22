ناشطو اللواء أشرف ريفي افتتحوا مؤتمرهم العام الأول في طرابلس on January 22, 2017

أعلنت جمعية “ناشطو اللواء أشرف ريفي”، في بيان، أنها افتتحت صباح اليوم فعاليات مؤتمرها العام الأول، في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، والترحيب بالحضور، ثم تحدث مدير مكتب الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، رشاد ريفي، معرفا عن الجمعية وأهدافها الاساسية “الداعمة لسياسة اللواء أشرف ريفي، مؤكدا عدم المساومة “أبدا على المحكمة الدولية، والعدالة ستأخذ مجرها، ولن يساومم خط اللواء على دم الشهداء رفيق الحريري واللواء وسام الحسن والرائد وسام عيد”.

بدورها أشارت نائبة الرئيس للشؤون الطلابية عائشة قرحاني، إلى ان المؤتمر “هو ثمرة جهود حثيثة قام بها فريق عمل ناشطون”. وقالت: “ترقبوا ناشطون قريبا في كل لبنان”.

واستهل رئيس هيئة الطوارئ جمال بدوي، كلمته بالقول: “إننا اليوم في مرحلة الغرق، مما يتطلب منا انقاذ الوطن”. ثم عرض “أبرز المنجزات التي قامت بها هيئة الطوارئ”. وشدد على أهمية دور البلدية في حل المشاكل، ودور “الجيل الصاعد في تصحيح المسار”.

بعد ذلك تحدث الاعلامي طوني ابي نجم عن الوضع السياسي القائم وعن “سياسة اللواء ريفي المحقة”. وتطرق إلى الانتخابات النيابية القادمة، معلنا ان “اللواء أشرف ريفي سيخوض الانتخابات في كل المحافظات”، وان “التحالفات ستكون مع كل من يؤمن بالثوابت ويكون لديه الخطاب السيادي الحر”.

ثم كانت الكلمة لمستشار ريفي أسعد بشارة الذي عبر عن فخره “بان أكون إلى جانب اللواء الحاضر دائما في أنفسنا، وذلك لأنه مدرسة الاستقامة والنزاهة والصمود في المبادئ”، مشددا على “رفض المشروع الايراني وسيطرة حزب الله على لبنان”. ووصف الانتخابات النيابية المقبلة بأنها “ستكون مرحلة جديدة”، وأن ريفي سيخوضها “على أساس لوائح انتخابية منسجمة مع مبادئه، لتكون يدا واحدة لمكافحة الفساد المستشري”. وتوجه إلى شباب “ناشطون” بالقول: “نحن نفتخر بكم ونفتخر انكم من تمثلون جيل الشباب الواعد، ولنا الشرف ان هذا التنظيم هو الأول على صعيد تيار اللواء اشرف ريفي”.

وكانت مداخلة للمحامي هاني المرعبي، تحدث فيها عن أمور ادارية وتنظيمية، وعن “صفات القائد الناجح” و”أهمية وجوده في المجتمع”. وتبادل الاسئلة والاقتراحات مع الحضور.

بعد ذلك اقترح منسق كل لجنة من اللجان المنبثقة عن الجمعية، توصياته للمؤتمر.

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