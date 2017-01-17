جمعية البر وقعت مع بلديات في الكورة اتفاقية لفرز النفايات on January 17, 2017

وقعت “جمعية البر والاحسان” بالتنسيق مع بلدية بشمزين، اتفاقية تعاون مع جمعية Mercy corps لتنفيذ مشروع waste Management in Action. وقد انضمت الى الاتفاقية كل من بلديات بطرام، بترومين، بدبا، كفرحزير ودده، نظرا الى مشاركتها في عملية فرز النفايات التي أطلقتها بلدية بشمزين مطلع الصيف المنصرم.

وأشار رئيس “جمعية البر والاحسان” في بشمزين ادوار ملكي الى أن “الغاية من الاتفاقية هي المساهمة في بث الوعي على أهمية فرز النفايات، من خلال تقديم جمعية Mercy corps مستوعبات للنفايات، وشاحنة تستوعب نقل ما يعادل خمسة أطنان من نفايات البلدات المجاورة الى معمل الفرز والتوضيب في بشمزين، وتنظيم دورة تدريبية للبلديات المشاركة بعملية الفرز”.

وأعلن عن اعتماد الياس أنيس خوري مشرفا على ادارة المشروع وتنفيذه، مع مساعد له، مشيرا الى أن الصليب الاحمر سيكون ضمن فريق الدورة التدريبية، ولا سيما انه يساهم في عملية فرز النفايات وجمعها من المدارس.

وشدد رئيس بلدية بشمزين الدكتور فوزي كلش على ان “معمل فرز النفايات في البلدة وتوضيبها يسير بخطى متقدمة من النجاح بعد انضمام العديد من البلديات الى المشروع”، مؤكدا أن البلدية “تسعى بكامل جهدها لتوسيع مروحة التعاون مع أكبر عدد من بلديات الكورة لمنع تفاقم ازمة النفايات وصولا الى تلافيها”. ووصف الاتفاقية مع جمعية Mercy corps بالرائدة على مستوى القضاء، مؤكدا أن “مناشير التوعية التي ستوزع على منازل البلدات المشاركة في الاتفافية سيكون لها الصدى الايجابي في إنجاح مشروع فرز النفايات.

وركز رئيس بلدية بترومين المهندس خليل النجار على أهمية “التعاون بين مجموعات من البلدات في مشروع فرز النفايات، ليتمكن القضاء من التخلص من نفاياته بطريقة حضارية وصديقة للبيئة، ولا سيما أن إمكانات البلديات المالية محدودة لإقامة كل منها مشروعا خاصا بها من جهة، وصعوبة اعتماد عقار خاص للمشروع من جهة أخرى”.

ورأى أن “مساهمة جمعية Mercy corps في تقديم شاحنة لنقل النفايات من البلدات الى معمل الفرز والتوضيب في بشمزين لها إيجابياتها، بتشجيع سائر البلدات للانضمام الى المشروع، وتخفيف مصاريف النقل”.

ولفت الى أن بلدية بترومين “سبق أن باشرت عملية فرز النفايات على حسابها الخاص، بتوزيع مستوعبات على المنازل والمحال التجارية، وهي تستكمل العملية بمشاركتها بالاتفافية الجديدة مع جمعية البر والاحسان وجمعية Mercy corps وبلدية بشمزين والبلديات الاخرى”.

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