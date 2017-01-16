خزان جديد لقلحات يخفف أزمة المياه on January 16, 2017

تمكنت بلدة قلحات من التخلص من مشكلة المياه فيها بما يقارب السبعين في المئة، بعد تدشين خزان مياه الشفة الجديد، جراء استحالة تأمين المياه من الخزان الحالي، إن في الصيف او الشتاء، مما ساهم في تفاقم مشكلة المياه في البلدة التي ترتفع 350 مترا، أي بمستوى ارتفاع خزان فيع الذي تتغذى منه، الأمر الذي عطل عملية الضخ بفعل الجاذبية، إضافة الى تزابد عدد النازحين السوريين، وازدهار الحياة الاقتصادية والعمرانية في البلدة بفضل ابنائها، وبلديتها، والمؤسسة البلمندية التي اعادت ربط الجبل بالبحر في سلسلة من المشاريع المتلاحقة.

وفي حين أن ما يقارب الاربعة آلاف نسمة في قلحات كانوا يعانون أزمة المياه، نفذت وزارة الطاقة المياه اول مشروع في البلدة، خلال عام 2000، بمدها بشبكات توزيع داخلية بأقطار مختلفة، مما ساهم في تأمين المياه بشكل ملحوظ لبعض الاحياء على الخط الممتد في اتجاه البلمند، فيما الاحياء الاخرى بقيت تعاني الازمة لتغذيتها بالمياه من خلال شبكة تعود الى اربعينيات القرن الماضي، وهو ما يدفع مؤسسة مياه لبنان الشمالي باستمرار للقيام بأعمال الصيانة والتأهيل. ولتخفيف الازمة وسد حاجة الاهالي الى المياه، سعت المؤسسة الى استكمال خطتها الانمائية في البلدة، اسوة بالانماء المتوازن الذي تنفذه في المناطق، فعملت على تشيد الخزان الجديد، في فترة وجيزة لم تتعد ال70 يوما، بسعة 380 م2، ليكون مصدرا مستداما لتموين المواطنين بمياه الشرب. وما ساهم في تنفيذ هذا المشروع هو الدعم الذي قدمته منظمة UNHCR بتفويضها مؤسسة رينيه معوض لوضع الدراسات، ثم إتمام التنفيذ بالتعاون مع المؤسسة وبلدية قلحات.

إلا أن ما يعوق استفادة جميع الاهالي من التغذية بالمياه بنسبة مئة في المئة وفق رئيس بلدية قلحات الدكتور باخوس وهبة هو “الحاجة الماسة الى إمدادات جديدة للاحياء السكنية المستحدثة، بناء قصر مائي ثان يغذي هذه الاحياء، تحسين عمل الدفاش الذي يقوم بتأمين المياه من نبع الجرادة الى بلدات فيع، بترومين، دده وقلحات وجزء من عفصديق”، ولا سيما ان الدفاش تعرض خلال اسبوع واحد لما يقارب الثلاثة عشر عطلا، تم إصلاح غالبيتها.

وقد أعلن مدير الاستثمار في مؤسسة مياه لبنان الشمالي المهندس كابي نصر ان “المؤسسة تسعى لدى جميع المعنيين لاستكمال تنفيذ مشاريع بنى المياه التحتية في قلحات، ولا سيما إنشاء خزان ثان في منطقة الرويسة، واستكمال توسيع منظومة المياه لتغطي كل أحياء البلدة، بما يتيح المجال للاستفادة الكاملة من التغذية”.

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