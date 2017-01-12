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غوتيريس تحدث عن اتفاق قريب حول قبرص من دون توقع معجزة
on January 12, 2017
صرح الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريس، اليوم، بان التوصل الى اتفاق حول تسوية النزاع في قبرص بات “قريبا”، لكنه اكد انه “يجب الا نتوقع معجزات”.
وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي: “نحن قريبون جدا من تسوية، لكن لا يمكن ان تتوقعوا معجزات، لا نبحث عن حل هش سريع بل عن حل متين ودائم لقبرص”.
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