رئيس الكتائب استقبل بون وبحث مع أبومرعي في تفعيل العلاقات مع حزب الوحدة اللاتفي on January 12, 2017

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي – الصيفي السفير الفرنسي إيمانويل بون، في حضور نائب رئيس الحزب الدكتور سليم الصايغ، وجرى تقييم شامل للأوضاع العامة على ضوء المتغيرات في لبنان والمنطقة، تحضيرا للاستحقاقات المنتظرة.

وكان الجميل استقبل النائب من أصل لبناني في برلمان لاتفيا الدكتور حسام أبو مرعي والعضو في حزب الشعب الأوروبي الذي انضم إليه حزب الكتائب هذا العام كحزب شريك، وحضر اللقاء نائب رئيس الكتائب الدكتور سليم الصايغ ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.

بعد اللقاء، قال أبو مرعي: “إن الزيارة كانت بهدف التعارف والبحث في تفعيل العلاقات بين الكتائب وحزب الوحدة اللاتفي الذي ينتمي إليه، وهو بدوره شريك في حزب الشعب الأوروبي”. وأمل في “أن يتم التعاون بين لاتفيا ولبنان على مختلف الأصعدة”.

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