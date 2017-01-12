تطبيق لصيد الأسماك ينافس أكبر شركات عالمية! on January 12, 2017

جون أتبي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “Fishbrain”: أؤمن بالتعمق في وسائل التواصل الاجتماعي فإن كان لديك شغف تجاه أمر ما ستود مشاركته مع شخص يشبهك بالأفكار عوضاً عن مشاركة شغفك مع الأصدقاء، وبالتالي سيُتاح لك مناقشة هذه الأفكار المشتركة والاستفادة من تجارب المستخدمين.. إسمي جون أتبي وأنا المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “Fishbrain”.

جون أتبي: “Fishbrain” هو تطبيق للموبايل ووسيلة تواصل اجتماعي لأكبر تجمع حول العالم لمحبي رياضة صيد الأسماك.. لذا نقوم بعرض مواهب المستخدمين باصطياد الأسماك الكبيرة لمساعدتهم على التباهي بإنجازاتهم.. أقوم بتحليل البيانات التفصيلية بدقة وأبحث عن العادات الرائجة للمستخدمين حتى نتمكن من تعديل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل عوضاً عن هذا.. ووُضعت مؤخراً قائمة بأكثر أنواع الرياضة رواجاً من ناحية الإنفاق حول العالم.. صيد الأسماك احتل المرتبة الأولى.

– “قطاع صيد الأسماك في الولايات المتحدة يساوي 48 مليار دولار”. — الهيئة الأمريكية لصيد الأسماك

جون أتبي: لدينا مليون ونصف المليون من المستخدمين الثابتين.. ثمانون في المائة منهم في الولايات المتحدة.. الكثير منهم يحتفظ بسجلات للأسماك التي اصطادوها.. لذا نملك كمية هائلة من المعلومات التي لا يملكها غيرنا من المواقع المتخصصة بصيد الأسماك.. منافسونا لا يحاولون التخصص بسجلات الصيد.. تطبيقنا هو الأكثر نمواً حول العالم.. ومنافسونا بهذا التطور هم بمرتبة إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب.

– حقائق هامة: جُمع مبلغ 11 مليون دولار — ثلاثة ملايين مستخدم مسجَّل — 80 في المائة من الولايات المتحدة.

جون أتبي: نحن لسنا شركة ربحية لكننا نقدم خدمات خاصة.. يمكننا أن نركز على الأرباح إن أردنا اقتطاع رسوم التسجيل بالتطبيق.. لكن هدفي يكمن ببناء تجربة متكاملة وإثراء التجارب التي تستحق الظهور.. لدينا الجانب المادي المرتبط بمعدات الصيد والتراخيص التي يجب توفرها.

– أي نصيحة؟

حوالي مليوني تطبيق تُوجد في متجر “آبل”.. وهو جو مشحون بالمنافسة.. لا ننافس التطبيقات المختصة بالصيد لأننا بالأصل سبقناها.. يتميز تطبيقنا بإبراز ما هو جدير بالمشاركة حتى نقدم للناس تطبيقاً يحبون استخدامه.

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