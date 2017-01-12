النفط الخام يرتفع على خلفية خفض الانتاج on January 12, 2017

ارتفعت أسعار النفط بنسبة حادة خلال تداولات اليوم الخميس ، فيما بقي التجار يترقبون اي مؤشرات على التزام منتجين النفط الرئيسيين بتخفيض الانتاج حسب الاتفاق.من جهة اخرى، ارتفعت عقود برنت بنسبة 1.01 دولار او مايعادل 1.8٪، ليصل إلى 56.12 دولار للبرميل الساعة 8:45 بالتوقيت الشرقي بعد ارتفاع بنسبة 1.46 دولار او مايعادل 2.7٪، يوم الأربعاء.

من جهة اخرى في كومكس ارتفعت عقود النفط الخام تسليم شباط/فبراير بنسبة 85 سنتا، أو نحو 1.6٪، ليصل إلى 53.10 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.43 دولار أو مايعادل 2.85، في اليوم السابق.

وفي حديثه في مؤتمر في أبو ظبي لليوم الخميس،ذكر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة لديها خفض للانتاج الى أقل من 10 مليون برميل يوميا لتتجاوز التزاماتها بموجب اتفاق بين أوبك وغيرهم من المنتجين.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن صرح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في مؤتمر ان بلاده خفضت الانتاج بمقدار 133.000 برميل يوميا إلى 2.7 مليون برميل.

ويعتبر 1 كانون الثاني/يناير نقطة الانطلاق الرسمي للصفقة التي وافقت عليها منظمة أوبك والدول الغير الأعضاء في أوبك مثل روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي على خفض الانتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

واذا ما تم تطبيق هذه الصفقة، كما هو مخطط لها، ستقلل من المعروض العالمي بنحو 2٪.

ومع ذلك، لا يزال بعض التجار يشككون في أن التخفيضات المقررة سوف تكون كبيرة كما تتوقع السوق حاليا.

ارتفع سعر النفط بعد تراجع الدولار وفشل الرئيس المنتخب دونالد ترامب من خلال مؤتمره الصحفي في توضيح تفاصيل حول تعزيز الانفاق المالي وخفض الضرائب .

وتراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى أدنى مستوياته في شهر واحد من 100.70 في التعاملات المبكرة. وتراجع المؤشر في الماضي بنسبة 0.7٪ عند 101.00، منسحبا بعيدا عن أعلى مستوى الأسبوع الماضي وفي 14 عام من 103.82.

وعادة ما ترتفع أسعار النفط عندما تضعف العملة الأمريكية كما تصبح السلع المسعرة بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وفي مكان آخر في نايمكس، ارتفعت عقود البنزين الآجلة تسليم شباط/فبراير بنسبة 01.8 سنتا، 1.1% ليصل إلى 1.617 دولار للغالون الواحد، بينما بينما ارتفع زيت التدفئة بنسبة 2.7 سنتا، أو1.7% ليصل الى 1.680 دولار للغالون.

ففي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية ارتفعت عقود النفط الخام فيما ارتفعت الغاز الطبيعي تسليم شباط/فبراير بنسبة 10.5 سنتا، أو 3.3٪، لتصل إلى 3.328 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويترقب المشاركون في السوق صدور تقرير المخزونات الاسبوعي الساعة 51.30 بالتوقيت الشرقي من المتوقع أن تظهر تراجع من 144 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 6 يناير.

ويقارن هذا مع انسحاب 49 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق، و 168 مليار دولار سنويا في وقت سابق، وانخفاض متوسط خمس سنوات من 167 مليار قدم مكعب.

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