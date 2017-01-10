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كنعان عرض مع وفد المتعهدين لمطالبهم ومستحقاتهم المالية
on January 10, 2017
استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وفدا من المتعهدين.
وعرض الوفد مع كنعان لمطالب المتعهدين ومستحقاتهم المالية وعملهم في مختلف المناطق اللبنانية.
ووعد كنعان بادراج هذا الموضوع ضمن سلسلة البنود التي ستبحثها اللجنة في اجتماعاتها مع الوزارات المعنية، في حضور النقابات المختصة، ضمن العمل الرقابي للجنة.
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