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المشنوق نفى ما يتم تداوله بشأن نظام الاتصالات الجديد
on January 4, 2017
نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في تغريدة عبر “تويتر” ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول رسالة ذكر أنها صادرة عن وزارة الداخلية، تتضمن مجموعة تحذيرات في شأن نظام الاتصالات الجديد ومخاطره على سرية الاتصالات، وأكد أن “الحريات العامة والخصوصية الشخصية همه الأساسي”.
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