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بنك أوف أميركا: أسعار النفط تصل 70 دولارا في 2017

on December 26, 2016 0 Comment

توقع (بنك أوف أميركا ميرل لنش) أن يستمر ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 70 دولاراً العام القـادم، في موسم ذروة الطلب الأميركي.ورفع البنك العالمي تقديراته لمعدل سعر خام برنت في 2017 إلى 61 دولاراً، وللخام الأميركي إلى 59 دولاراً، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنحو 1.2 مليون برميل يومياً العام القـادم، فيما سيظل المعروض شبه ثابت، ما سيعطي دعماً للأسعار.
وتوقع البنك أن ينكمش المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك بواقع 910 آلاف برميل يومياً هذا العام، وبنحو 30 ألف برميل يومياً إضافية العام القـادم، وذلك مقارنةً بزيادة سنوية معدلها 710 آلاف برميل يومياً على مدى السنوات الـ 20 الماضية.

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