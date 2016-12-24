وصول الباخرة العملاقة cielo di agadir الى مرفأ طرابلس on December 24, 2016

وصلت منتصف ليل أمس الباخرة العملاقة “cielo di agadir” الى حوض رصيف الحاويات في مرفأ طرابلس، ورست على الرصيف محملة ب 70 حاوية بوزن 8672 طنا.

وكان في استقبالها مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر وطاقم شركة “Gulf Tainer” ومندوبون عن شركة النقل البحري CMA- CGM اضافة الى فريق عمل المرفأ. وأفرغت حمولتها وشحنت معها 110 حاويات استغرقت اقل من اربع ساعات لتنهي مهمتها.

ونوه تامر “بجهود فرق عمل الشركة المخولة تفريغ الباخرة وسرعتهم”، مؤكدا ان “Gulf Tainer بامكانها ان تتعامل مع اكبر البواخر العالمية وتعتبر من اهم الشركات الدولية، من حيث خبرة وتخصص فريق العمل والتجهيزات المتطورة التي لديها”، وقال: “رغم كل امكانيات الشركة في الوقت الحاضر، اكد لنا اصحابها انهم بصدد شحن معدات وتجهيزات اضافية متطورة خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الثلاثة اشهر لكي يصبح مرفأ طرابلس مرفأ محوريا كمحطة توزيع الى المرافىء المجاورة”.

أضاف: “محطة ارشاد السفن كانت على مستوى الحدث ايضا، واثبتت ان لديها قاطرة تمكنها من التعامل مع هكذا بواخر، وادارة المرفأ تعمل على تذليل الصعوبات كافة في وجه التجار لتسهيل معاملاتهم وخروج بضائعهم بسرعة من حرم المرفأ، وكما قلنا سابقا شعارنا “خدمة سريعة وكلفة زهيدة”، وهذا الامر سينعكس إيجابا على عجلة الاقتصاد الطرابلسي والشمالي واللبناني، وسيحقق التقدم والتطور للاقتصاد الوطني وسيخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل في طرابلس والشمال، وهذا الحدث يعتبر فرصة كبيرة لإثبات حجم التطور والنمو الذي يشهده المرفأ، خاصة رصيف الحاويات”.

وختم: “قبطان الباخرة الاوكراني اكد لنا انه تفاجأ بالتسهيلات الملاحية من قناة الدخول الى “الطفافات المتطورة” وصولا الى الحوض بشكل سليم وبسرعة متناهية، وأكد ان المرفأ يتمتع بحماية كبيرة من العواصف والامواج العاتية”.

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