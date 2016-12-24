ندوة في مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية عن الامن الاجتماعي on December 24, 2016

عقد “مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية” حلقة ضمن سلسلة ورش عمل بعنوان “الأمن الاجتماعي وشبكات الأمان”، شارك فيها ممثلون لإدارات رسمية ومنظمات دولية ومدنية عاملة في مختلف القطاعات الإقتصادية بالإضافة الى خبراء وممثلين لأحزاب سياسية.

بداية، استعرض المجتمعون بعض المفاهيم العلمية والتعريفات عن الأمن الاجتماعي وشبكات الامان، والمؤسسات التي يدخل في صلب اختصاصها هذا الموضوع، مصنفينها الى ثلاثة: التربية والتعليم وقطاع الصحة والطبابة وقطاع الضمان والتأمينات.

وتحدثوا عن نشأة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فرنسا إبان حكم الرئيس الفرنسي شارل ديغول، وتطرقوا الى الأجواء الدولية التي كانت تحيط بتلك الحقبة مع بلوغ الاشتراكية ذروتها عالميا، وتناولوا نشأة الصندوق في لبنان في عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي نقل التجربة الفرنسية ايضا مع بلوغ الاشتراكية ذروتها في العالم العربي عشية وصول الرئيس المصري جمال عبدالناصر الى الحكم في مصر.

بعد ذلك، انتقل المجتمعون الى شرح واقع المؤسسات الضامنة في لبنان (الضمان الاجتماعي)، متحدثين عن بدايات عمله عام 1965، وحينها كان من أهم المؤسسات العامة في لبنان وأعلاها دخلا، شارحين أيضا الخدمات التي انطلق الضمان في تقديمها الى منتسبيه (تعويض نهاية الخدمة والطبابة)، وتناولوا الانحدار الذي طرأ على نوعية الخدمات والتقديمات وعجز الصندوق عن إكمال مشروع المعاش التقاعدي الذي لم يبصر النور حتى تاريخه.

وفي الحديث عن باقي شبكات الأمان الاجتماعي، عدد المجتمعون نوعية هذه الشبكات والآليات المعتمدة في الجهات الدولية (مساعدات نقدية، كوبونات غذائية، دعم ضريبي على بعض السلع، اعفاءات ضريبية من بعض التقديمات،..الخ) وقاربوا في هذا الصدد، تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يبلغ حجم موازنتها السنوية نحو 160 مليون دولار، تصرف على المعوزين مباشرة او عبر الجمعيات والمؤسسات الراعية، متسائلين عن هوية بعض هذه المؤسسات والجمعيات ومصداقيتها.

اضافة الى ذلك، ناقش المجتمعون برامج استهداف الفقراء، وعددوا البرامج المعتمدة في الدولة الحديثة، ولحظوا وجود العديد من البرامج لكن هناك 3 متعارف عليها جيدا في آلية الاستهداف: استهداف مناطقي ويصب تقديماته على مناطق بساكنيها من دون التمييز بين فقير ومقتدر، واستهداف فئوي ويتوجه لفئات مجتمعية معية كالمعوقين او المسنين وهذا البرنامج تشوبه ثغرات عدة، واستهداف انفاقي وهو استهداف بحسب الانفاق وهي الطريقة الامثل لكن تعتريها صعوبات لوجستية. وتقوم على مراقبة انفاق الفرد لمعرفة قدرته، وتتطلب من الفرد نفسه التقدم الى مراكز الرعاية الاجتماعية بطلب تسجيل، وبالتالي السماح للمراقب الاجتماعي بزيارته دوريا وتدوين الملاحظات والمشاهدات. وهذا النوع من الاستهداف دقيق ويتوخى في نهاية الامر بلوغ المحتاج هدف التخريج من حالة الفقر.

وتناول المجتمعون في خضم نقاشهم عن شبكات الامان ككل، مجموعة من العوائق التي تحول دون الإرتقاء في الامن الاجتماعي اللبناني، معددينها على شكل نقاط رئيسية، إذ كان ولا يزال الوضع السياسي من أهم العوائق امام تطوير الضمان الاجتماعي. مشاريع قوانين كثيرة قدمت الى الحكومات المتعاقبة وبقيت في الأدراج دون احالتها الى البرلمانات للتصويت عليها. وسبب ذلك، بحسب أحد الخبراء، ان النواب في المجلس النيابي يستفيدون من تقديمات صندوق خاص بهم في المجلس خلال فترات ولايتهم. اما النائب الذي ينتخب على دورتين متتاليتين فيستفيد من معاش تقاعدي نسبته 75% من أصل الراتب (تستفيد منه عائلته بعد وفاته أيضا) وهذا قد يكون سببا كافيا لعدم الإكتراث لأمر المواطنين.

هجرة اليد العاملة اللبنانية هي من العوائق أيضا، فاليد العاملة الشابة تسافر للعمل في الخارج، فتدفع الضرائب عن أعمالها وتشارك في الصناديق الضامنة هناك. هذه الحالات بمفهوم السياسات الضامنة تعتبر نزيفا في تمويل الصناديق، طالما ان الاجير يدفع اشتراكات تعود بالريع على منتسبي الضمان في الخارج. وبالتالي يمكن القول ان هجرة اليد العاملة هي هجرة الاشتراكات ومصادر التمويل أيضا.

الزبائنية السياسية التي تجذرت بفعل النظام الطائفي في لبنان، هي عائق كبير امام ازدهار الامن الاجتماعي بحيث ان الزعيم يستأثر بالخدمات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها ليقوم بتقديمها الى رعاياه الطائفيين الذين يتزعمهم. وعليه يمكن القول ان هذه الزبائنية تربطها بالفساد علاقة وظيفية.

الفساد داخل مؤسسات شبكات الأمان، لا يقل شأنا عن الزبائنية التي يتغذى عليها، المؤسسات الضامنة غارقة بالفساد وحشو الموظفين، ناهيك عن الرواتب المرتفعة نسبة لحجم الانتاجية التي يقومون بتقديمها.

الطائفية في التركيبة اللبنانية، هي من العوائق التي خلقت بعض الخصوصيات داخل مؤسسات شبكات الأمان. وزارة الشؤون الاجتماعية مثلا، لكل طائفة جمعياتها تحصل على حصصها ومخصصاتها بحسب الظرف السياسي بمعزل عن معايير الفقر والعوز.

نقص في المعلومات، وعدم القدرة على تصنيف الفقراء الفعليين وبالتالي العجز في استهدافهم في المساعدات والتقديمات كما يجب.

النزوح السوري يعتبر من الشؤون الضاغطة على الحكومات اللبنانية، وبالتالي هي مولجة، بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، بتأمين التقدمات الاجتماعية (طبابة، ومساعدات) للضيوف السوريين وهذا أظهر بعض الفروق في كيفية التعاطي مع الفقير اللبناني والفقير السوري لصالح الأخير، خصوصا لجهة اهتمام المنظمات الدولية بهم.

وبعد عرض العوائق، انتقل المجتمعون الى عرض المقترحات والتوصيات التي تساعد، في حال تنفيذها، على تضييق هوامش التقصير في تقديم الخدمات الاجتماعية وتعزز من حضور شبكات الأمان، نذكر منها: بناء المواطنة الشفافة، والتوعية على أهمية دورها، وفرضها كمادة تعليمية في المدارس والجامعات، ونشر مفاهيمها عبر وسائل الاعلام لتطال كافة شرائح المجتمع. ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الضامنة والراعية، واعتماد معايير واضحة في تحديد الفقراء وآليات استهدافهم. اضافة الى لامركزية الضمان الاجتماعي، وضرورة سن قوانين جديدة وحديثة تطور عمله، ليتماشى مع سوق العمل بأنماطه الحديثة، وتفعيل أجهزة الرقابة فيه (وعليه بطبيعة الحال) حتى يتمكن من آداء الواجبات المنوطة به على أكمل وجه.

وكذلك، توسيع هامش استيعاب المنتسبين الى الضمان الاجتماعي ونوعيتهم، ليتعدى العاملين في المؤسسات والشركات الى المهن الحرة ايضا، والضمان الاختياري. وايضا ضرورة توعية الناس على ضرر الزبائنية السياسة، وأهمية ادراكهم لحقوقهم. فالتقديمات الاجتماعية حق من الدولة عليهم ولابد ان تكون العلاقة بين الطرفين مستقلة وغير مرهونة بطرف ثالث، غالبا يكون زعيم الطائفة.

اعتماد الشفافية الضريبية لانها من أهم “دراهم” الوقاية، فحينما تطبق الشفافية في تحصيل الضرائب تسود العدالة الاجتماعية قبل بلوغ مراحل خطير من سوء توزيع الثروات التي قد تهدد بالانهيار المجتمعي. وكذك لاعتماد سياسات تهدف الى تخريج الفقراء من حالة الفقر من خلال مساعدتهم على تحسين أحوالهم المعيشية، وحضهم على الازدهار والتطور. فالهدف الرئيسي هو مساعدتهم مرحلياً لبلوغ هذا الهدف وليس المساعدة المستدامة.

وإيلاء البلديات أدوار أوسع ان كان لجهة تحملها مسؤولية ضمان سكانها (هيئة ضامنة) ضمن صناديق محلية او مؤسسات، او لجهة تقديم الخدمات الاجتماعية مباشرة (مستوصفات، مستشفيات، مدارس .. الخ). وتشجيع المقتدرين من العائلات على اعتماد خيار التوأمة مع العائلات الفقيرة، إذا أمكن ذلك، من خلال التكفل بأولاد عائلة فقيرة لناحية التعليم والمأكل والملبس، ومساعدة أفرادها على التخرج من الفقر. واخيرا إعتماد برامج استهداف فاعلة، تبدأ بانتهاج سياسات قادرة على تحديد الفقراء جيدا وبالتالي واستهدافهم.

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