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القائم بالأعمال في السفارة السعودية زار إيدال

on December 23, 2016 0 Comment

استقبل رئيس مجلس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات المهندس نبيل عيتاني، القائم بالأعمال في السفارة السعودية وليد بخاري، على رأس وفد من أركان السفارة، حيث عقد اجتماع بين الطرفين للبحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ولا سيما الاستثمارية.
ورحب عيتاني بالقائم بالأعمال والوفد المرافق. وأوضح أن هدف الزيارة هو “الاطلاع على المناخ الاستثماري للبنان والمقومات الجاذبة للاستثمار والفرص الواعدة، ولا سيما أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا اقتصاديا واستثماريا رئيسيا للبنان”.

وتطرق البحث إلى سبل تفعيل العلاقات بين البلدين من خلال التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين. وأكد الطرفان “ضرورة السعي الى الترويج المشترك للمناخ الاستثماري وإبراز الفرص المتاحة في كلا البلدين”.

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