الذهب ينخفض مع تركيز المتعاملين على زيادات الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع صعود الدولار في تعاملات متقلبة بدعم من توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل زيادة أسعار الفائدة.
ولقي الدولار دعما أيضا من بيانات اقتصادية أمريكية قوية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0,23 بالمئة إلى 1128,76 دولار للأوقية “الأونصة” في نهاية التعاملات بالسوق الأمريكي في حين تراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير 0,22 بالمئة لتسجل عند التسوية 1130,70 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0,78 بالمئة إلى 15,80 دولار للأوقية في حين تراجع البلاتين 0,9 بالمئة إلى 906,70 دولار للأوقية.
وهبط البلاديوم 0,43 بالمئة إلى 654,70 دولار للأوقية مواصلا الانخفاض لسابع جلسة على التوالي.
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