ارتفاع معدل الانفاق الاستهلاكي في فرنسا للشهر الثاني على التوالي on December 23, 2016

باريس -(د ب أ)- أظهرت بيانات اقتصادية صدرت اليوم الجمعة ارتفاع معدل الانفاق الاستهلاكي في فرنسا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي بوتيرة أسرع من المتوقع.

وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي اليوم الجمعة أن نسبة الانفاق الاستهلاكي حققت زيادة شهرية بنسبة 4ر0 بالمئة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد أن كانت قد قفزت بنسبة 8ر0 بالمئة في تشرين أول/أكتوبر.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع الانفاق الاستهلاكي بنسبة 1ر0 بالمئة فقط في تشرين ثان/نوفمبر.

وارتفع معدل استهلاك الطاقة في تشرين ثان/نوفمبر بوتيرة شهرية أضعف بلغت 4ر1 بالمئة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 6ر3 بالمئة في تشرين أول/أكتوبر. وسجل الانفاق على السلع الهندسية زيادة معتدلة بلغت 3ر0 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الانفاق الاستهلاكي بنسبة 3ر3 بالمئة في تشرين ثان/نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في زيادة عن النسبة المتوقعة والتي كانت تبلغ 4ر2 بالمئة.

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