فتوح: 10 مصارف لبنانية على لائحة أكبر 100 مصرف عربي on December 22, 2016

أعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح في بيان، أن “الأمانة العامة للاتحاد، ووفق دراسة تحليلية صادرة عن الإتحاد، وبالإستناد إلى بيانات المصارف العربية، والمتضمنة أكبر 100 مصرف عربي بحسب الموجودات، دخول 10 مصارف لبنانية ضمن أكبر 100 مصرف في العالم العربي، وهي وبحسب الترتيب: “بنك عوده”، “بنك لبنان والمهجر”، “بنك بيبلوس”، “فرنسبنك”، “بنك بيروت”، “بنك سوسيته جنرال”، “بنك البحر المتوسط”، “البنك اللبناني الفرنسي”، “الإعتماد اللبناني” و”بنك بيروت والبلاد العربية”. وتشكل موجودات المصارف اللبنانية ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي نحو 7% من مجمل موجودات أكبر 100 مصرف عربي، حيث تدير هذه المصارف موجودات تقدر بحوالي 193 مليار دولار”.

وأوضح أن “بيانات أكبر 100 مصرف عربي تظهر لنهاية الفصل الثالث من العام 2016، أن تلك المصارف تدير موجودات مجمعة تقدر بحوالي 2.93 تريليون دولار، أي نحو 90 % من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي. ويبلغ حجم موجودات المصارف الخليجية الـ 59 ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي حوالي 2.0 تريليون دولار حيث تدير حوالي 68.2% من تلك الأصول”.

وأشار الى أن هناك “21 مصرفا إسلاميا ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي، تدير موجودات تقدر بحوالي 486 مليار دولار. ورغم إستمرار الإضطرابات والضغوطات السياسية والإقتصادية في كل من العراق، وليبيا، ومصر، لا يزال عدد من مصارفها يحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي”.

ولفت الى أن “الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المصارف المدرجة على اللائحة (17 مصرفا)، والمملكة العربية السعودية المركز الثاني (12 مصرفا)، وثالثا قطر ولبنان (10 مصارف)، ورابعا الكويت (9 مصارف)، وخامسا مصر (8 مصارف)، وسادسا كل من البحرين والمغرب (7 مصارف)، وسابعا كل من ليبيا والجزائر (5 مصارف). واحتلت سلطنة عمان المركز الثامن (4 مصارف)، والعراق المركز التاسع (3 مصارف)، والأردن المركز العاشر مع دخول مصرفين أردنيين ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي”.

وذكر أن “بنك قطر الوطني تصدر مجددا المصارف العربية بالنسبة لحجم الموجودات، واحتل المرتبة الأولى عربيا في نهاية الفصل الثالث من العام 2016، بموجودات بلغت 195.9 مليار دولار. وقد تلاه بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثانية عربيا، بموجودات بلغت 121.5 مليار دولار مقابل المرتبة الرابعة في العام 2015. واحتل البنك الأهلي التجاري المرتبة الثالثة عربيا، حيث بلغت موجوداته 117.0 مليار دولار، مقابل المرتبة الثانية في العام 2015. وجاء بنك أبو ظبي الوطني في المرتبة الرابعة بموجودات بلغت 113.1 مليار دولار”.

التعليقات