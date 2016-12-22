اتحاد الغرف كرم أزعور لتعيينه مديرا اقليميا لصندوق النقد on December 22, 2016

أقام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة برئاسة محمد شقير، احتفالا تكريما لوزير المال السابق جهاد أزعور، في مناسبة تعيينه مديرا إقليميا لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسنساس، الوزراء السابقين: وليد داعوق، فادي عبود وسامي حداد، عقيلة الوزير السابق جان عبيد، لبنى عبيد، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، عميد السلك القنصلي جوزف حبيس، قنصل لبنان في ميلانو وليد حيدر، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، رئيس اتحاد رجال اعمال البحر المتوسط جاك الصراف، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نواب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع وغابي تامر ونبيل فهد، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، ، رئيس اصحاب الشركات المستوردة للأدوية ارمان فارس، وحشد من رؤساء مجالس الاعمال والجمعيات والنفابات الاقتصادية.

شقير

بداية، قال شقير: “أهلا بكم جميعا في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني” في هذا الاحتفال المميز الذي تفوح منه رائحة النجاح والتميز والصعود الى أعلى المراتب العالمية”.

وأضاف: “بإسمي وبإسم القطاع الخاص اللبناني وبإسم الحضور، أقول مبروك دكتور جهاد أزعور على توليك منصب المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، فعلا انك تستحقه عن جدارة فأعمالك ونجاحتك وانجازاتك في كل المواقع التي توليتها تؤهلك لأي موقع في الداخل والخارج، فعلا انك فخر للبنان واللبنانيين”.

وتابع: “اليوم نشهد نموذجا عن مسيرة اللبناني، وهي مسيرة مشرفة ومشرقة. فاللبناني ومنذ زمن بعيد شق طريقه في العالم ونجح وتألق وتبوأ أعلى المواقع ويكاد لا يمر يوم الا ونسمع عن قصص نجاح وريادة”.

وقال: “نحن في اتحاد الغرف اللبنانية وفي مقابل الهبوط الحاد الذي كانت تشهده دولتنا، وكي لا تطبق العتمة على صدور اللبنانيين وتفقدهم الأمل ببلدهم، كنا على الدوام نتلقف قصص النجاح التي يسطرها اللبناني، للإضاءة عليها ووضعها أمام الرأي العام كي نعطي الأمل بأنه على رغم كل الظروف الصعبة فأنه مع وجود هذا اللبناني لا خوف على لبنان”.

وأضاف: “اليوم نحن في لبنان مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، نأمل ان نكون انتقلنا نهائيا الى مرحلة جديدة أساسها بناء الدولة، مرحلة تكون فيها الاولوية للإستجابة لمتطلبات الحياتية للناس، وايجاد بيئة حاضنة للشباب اللبناني، من أجل تمكينهم من توظيف طاقاتهم هنا في بلدههم والمساهمة في نهضته واعادته مركزا اقتصايا مميزا في المنطقة ولؤلؤة البحر المتوسط”.

وتابع: “من يقول ان ما اتحدث عنه مستحيل، ليس هناك من مستحيل على اللبناني، فقط نتمنى ان يتوافر الاستقرار الناجز والمناخ المناسب للأعمال، “والباقي علينا”.

وبعدما كرر تهنئته لأزعور، توجه “بالمعايدة الى جميع اللبناني بحلول عيد الميلاد المجيد، مع تمنياتي القلبية بسنة جديدة ملؤها الخير والبركة والاستقرار وراحة البال”.

طربيه

والقى طربيه كلمة جاء فيها: “الدكتور جهاد أزعور علم من أعلام لبنان الخفاقة في سماء التميز، خدم لبنان في الماضي وتبوأ اهم المناصب المالية والسياسية وعلى رأسها تعيينه وزيراً للمالية في زمن من أشد الأزمنة حراجة في تاريخ لبنان الحديث.

لقد قام دائما بالمهمات المنوطة به بترفع وأخلاقية مقرونة بالعلم والمعرفة والكفاية وترك بصمات لا تمحى، لا تزال تشكل منارة وقدوة للشباب اللبناني إذا ما قدر لهم تسلم مسؤوليات بلدهم. وقد واكبت إداءه عن قرب من خلال خطي تماس دقيقين أولهم مسؤولياتي في القطاع المصرفي وتعاطي المتواصل مع وزارة المالية، وهي أم الوزارات المنوط بها إدارة مالية الدولة والدين العام والتعامل مع المصارف المورد الأساسي لهذا الدين، أما خط التماس الثاني والأقرب الى نفسي، فهو كوني خدمت وزارة المال في مطلع شبابي كرئيس لإدارة ضريبة الدخل فيها، وكنت منذ البداية مهتما بتعزيز جهاز الضرائب وجذب أفضل الموارد البشرية للعمل فيه، وتأهيلها في الداخل والخارج، وتحديث التشريع الضريبي وعصرنته، وبالتالي كنت متابعا، ولا ازال، لما يفعله أي وزير على هذا الصعيد لأن مستقبل لبنان يتوقف على الوصول الى كفاية ضريبية تؤدي الى الاستغناء تدريجا عن تصاعد المديونية العامة”.

واضاف: “لقد ترك وزير المال اللبناني السابق جهاد ازعور إرتياحا كبيرا في إدائه في وزارة المال وفي غيرها من الوظائف التي شغلها في حياته المهنية. ولم يكن مفاجئا لنا أن يعين جهاد في أي منصب رفيع في لبنان أو في الخارج، لذلك لقي تعيينه في صندوق النقد الدولي مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ترحيبا حارا من كل معارفه، ولعل أفضل ما قيل في هذا المجال ما نشره صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص ومفاده أن الدكتور أزعور يتمتع بمنظور شامل متكامل، بحيث اضطلع بأدوار قيادية عليا سواء في الحكومة اللبنانية كوزير مال اسبق أو في شركات القطاع الخاص، بما يؤهله لمساعدة الصندوق على المساهمة بفاعلية في أهم قضايا الساعة التي تواجه المنطقة”.

وتوجه الى أزعور: “إنك بتعيينك في هذا المنصب الدولي تعطي بشائر لدور لبنان المقبل في المنطقة. إنه تحضير لدور لبنان في إعادة بناء الشرق الاوسط الملتهب وآسيا الوسطى المضطربة في مرحلة بعد إنهاء النزاعات القائمة. نحن نعيش اليوم في بلد مستقر نسبيا تحيط به منطقة عدم إستقرار خطيرة، عكس ما كان في السابق بحيث كنا البلد الأكثر إضطرابا في محيط راكد. أنت تعرف سبب النزاعات والحروب وعدم الاستقرار في المنطقة نتيجة التجربة التي مر بها بلدنا سابقا، ونراهن على نجاحك من خلال منصبك الجديد في إعادة صوغ السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة لخدمة المنطقة والمساعدة في إنتشال الملايين من الفقر، حيث يكون النمو الاقتصادي القاطرة الاساسية لإدارة التحولات الاجتماعية لتحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات وخدمة السلام في المنطقة والعالم”.

أزعور

ثم تحدث ازعور فشكر الهيئات الاقتصادية وشقير على “هذا التكريم”، وتحدث عن تجربته مع القطاع الخاص اللبناني “التي التقينا فيها في محطات متعددة، ابتداء من العام 1999، بحيث عايشت مرحلة الاصلاح الاقتصادي والمالي وكان القطاع الخاص شريكا اساسيا في هذه العملية”.

أضاف “بادر القطاع الخاص في مطلع عام 2000 الى دعم مجموعة من الإجراءات الاصلاحية، التي كانت تعد صعبة كثيرا، وعلى رأسها الضريبة على القيمة المضافة، وفي تلك الفترة وقوف القطاع الخاص إلى جانب الحكومة والدولة جنبا الى جنب لمواجهة الازمات الكبيرة التي واجهت لبنان، وساهم في التحضير لمؤتمر دعم لبنان باريس 2 وهذا الدعم كان مقدمة للدعم الدولي وخاصة أنه بعد باريس 2 شهدنا نقلة نوعية كبيرة جدا على الصعيد الإقتصادي، لا سيما مع مبادرات القطاع المصرفي”.

وتابع: “لا أنسى أيضا أنه بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان هناك خوف كبيرعلى البلد، ولولا إصرار القطاع الخاص على الإستمرار، وتأكيد إيمانه بلبنان لما إستطعنا تجاوز المرحلة. أيضا هناك محطات أخرى كحرب الـ2006 التي شهدت مبادرات كبيرة من القطاع الخاص، وأثبت أنه سيبقى واقفا إلى جانب الدولة حتى في الحصار والدمار والحرب وإلى جانبها في مرحلة إعمار ما دمرته الحرب”.

ولفت إلى ان “حجم الإستثمارات التي ضخت في لبنان بعد الحرب من المبادرات الفردية والمؤسسات الخاصة كانت أكبر بكثير مما حصل عليه لبنان في باريس 3 والبالغ 7.6 مليارات دولار”.

وإعتبر أن “القطاع الخاص أدى دورا كبيرا في تحديد البوصلة بأكثر من مرحلة، وأكد دائما أن المحافظة على الإستقرار يأتي من خلال توفير فرص عمل، والمحافظة على الوضع الإجتماعي للمواطن، والتكامل بين دور المؤسسات ودور العمال، وكذلك الأمر فإن دور الدولة هو الاساسي في عملية نمو اي إقتصاد وتمكينه، والقطاع الخاص أخذ على عاتقه في أكثر من محطة مسؤولية القول ورفع الصوت وخصوصا في مرحلة الفراغ الرئاسي”.

وأكد اننا “في بداية عهد جديد، ومرحلة صعبة، وخصوصا أن لبنان عانى في المرحلة الماضية كثيرا في ما يخص نسب النمو والإستثمارات، التي إنعكست بدورها على الوضع الإجتماعي وخصوصا لدى الشباب وخسرنا طاقات كبيرة جدا. ولكن، في الوقت نفسه، إنطلقت الكثير من المبادرات في المرحلة الماضية، ورأينا شبابا ينطلقون في مجال ريادة الأعمال وأسسوا شركات ومشاريع جديدة. لذلك نتمنى على الدولة في هذا العهد الجديد أن تأخذ في الإعتبار أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الأساس، لأنه في كل المراحل الصعبة التي مر فيها لبنان كان القطاع الخاص هو الداعم الوحيد”، مشددا على ان “تأخذ الدولة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخطوةاساسية للبناء والتطور وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار والاستقرار الاجتماعي”.

وقال: “ان القطاع الخاص اللبناني هو من أكثر القطاعات ديناميكية، ويمكن أي دولة في العالم ان تراهن عليه. من خلال الشراكة والثقة، لان مشاريع القطاع الخاص وافكاره هي من سيساهم في عملية إعادة إطلاق الحركة الإقتصادية، وإعادة إعمار البنى التحتية اللبنانية، وتمكين لبنان للعودة إلى الساحة وأداء دوره في ظل التحديات التي تواجه المنطقة”.

وعرض “المهمات الملقاة على عاتقه في موقعه في صندوق النقد الدولي”، مشيرا الى انها “تطاول 32 بلدا، المنطقة التي اغطيها في الصندوق”، مشيرا الى ان “لديه مهمات حساسة نظرا الى لمشكلات التي تضرب المنطقة”، وقال: “سنواجه تحديات اقتصادية كبيرة جراء انخفاض اسعار النفط والازمات الاقتصادية التي تضرب عددا من الدول”.

الا انه لفت الى “دور مهم سيؤديه الصندوق في موضوعي تطوير القطاع المالي والاستقرار النقدي”، مؤكدا انه “سيركز من خلال موقعه على استعادة النمو الاقتصادي وان ينعكس النمو على مستوى محاربة الفقر وتوفير فرص العمل والتمكين الاجتماعي، وكذلك ربط الاصلاح بتحفيز الاقتصاد والتمكين الاجتماعي”.

وأكد انه من خلال موقعه “سيركز ايضا على مساعدة لبنان في تخطي مشاكله”، وقال: “اللبنانيون كما اكدوا قدرتهم على مواجهة المشكلات وتخطي الصعاب وتحقيق الاستقرار كذلك ايضا الانطلاق من جديد”.

السنيورة

وتحدث الرئيس السنيورة فعرض مسيرة التعاون الطويلة بينه وبين أزعور “على مدى 16 عاما، والتي بدأت كمساعد ثم كزميل وصديق وأخ”.

وقال: “أجد ان هذا المنصب يستحقه أزعور عن جدارة، والذي هو تكريم لما عمله خلال هذه الفترات والذي اتسم باحترام الكفاية والجدارة والانتاجية والمعايير الخلقية التي تعتبر الاساس للنجاح”.

وأضاف: “عرفت ازعور بداية في وزارة المال وخضنا سويا مع زملاء لنا عملية اصلاح اساسية في الوزارة”. واكد ان “الاصلاح هو ايمان بضرورة التلاؤم والتكيف مع المتغيرات من اجل حماية مصالح الناس واحتواء التداعيات الكبيرة التي يمكن ان تحصل في حال لم يجر الاصلاح. فالاصلاح ليس أمرا نقوم به عندما تحيط بنا الكارثة، انما عندما نكون قادرين على القيام به وليس عندما نكون مرغمين، لأنه عندها يكون أكثر تكلفة وإيلاما”.

وتابع: “استنادا الى ما قام به أزعور عين وزيرا للمال في فترة كانت صعبة جدا، لكن التحدي هو في كيف القدرة على توفير الفرص من رحم المشكلات”.

وقال: “ان تلك الاحداث التي مررنا بها استطاع لبنان ان يحتوي تلك الكارثة ولا سيما العدوان الاسرائيلي، واستطعنا ان نحول الكارثة الى اهم فترة في الاقتصاد اللبناني، حيث حققنا اكبر معدلات نمو واهم فوائض في ميزان المدفوعات وكذلك اهمّ الاصلاحات على الرغم من العراقيل لمنع عملية الاصلاح”.

ولفت الى ان “المنصب الذي يتبوأه ازعور في صندوق النقد الدولي اليوم، هو اعلى منصب حصل عليه لبناني في الصندوق، ومن أعلى المناصب التي حصل عليها اي لبناني في اي مؤسسة دولية”.

ورأى ان “دوره سيكون اساسيا في الفترة المقبلة نتيجة المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه العالم والمنطقة”.

وتمنى على ازعور ان “يحمل معه التجربة اللبنانية الصعبة التي مررنا فيها في 2001 و2002 وبعد ذلك، وهو يعرف ماذا اقول. فالتحديات الجسام التي مررنا بها والتي بالارادة والاصرار والعمل والمثابرة استطعنا ان نغير رأي صندوق النقد الدولي تجاه لبنان، ونحمي لبنان والفئات الأقل حظوة في الجسم اللبناني من اخطار كبيرة كانت يمكن ان تحصل على صعيد التقلبات في اسعار العملات والتي كانت ستحدث الكثير من التداعيات الاجتماعية، لذلك ادعوه الى ان يحمل تجربته كي يدفع هذه المؤسسات الدولية الى أنسنة عملها في تعاملها مع الدول ومن ضمنها دول شرق الاوسط”.

وقال: “اعتقد اننا في لبنان سنمر في الفترة المقبلة بفترة صعبة نحتاج فيها الى المزيد من التضامن والتضافر بين القطاع الخاص، علينا ان نحرص ان الجميع في زورق واحد”، مشددا على “ضرورة ان تستعيد الدولة هيبتها ووقارها ودورها الحقيقي في عملية تحفيز العمل الاقتصادي. لذلك نحن نعول على هذا الدور وعلى الدور الذي يمكن ان تقوم به الحكومة الجديدة التي نأمل ان تنظر الى العمل الحكومي لجهة تحفيز الاقتصاد وتمكين الناس كي يستطيعوا ان يتغلبوا عل المشكلات التي تواجههم”، داعيا اللبنانيين الى “التضامن والتعاضد لان العمل المتضافر هو ما يحتاج اليه لبنان”.

تكريم

وبعد الكلمات، قدم شقير درع اتحاد الغرف الى أزعور، ثم انتقل الجميع الى نادي الاعمال في الغرفة حيث اقيم غداء على شرف المحتفى به.

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