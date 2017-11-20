حظك اليوم الاثنين 20-11-2017 مع ميشال حايك توقعات الأبراج ليوم الاثنن حظك اليوم on November 20, 2017

حظك اليوم الاثنين 20-11-2017 مع ميشال حايك توقعات الأبراج ليوم الاثنن حظك اليوم

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية بعض الشىء، ورغم حدة انفعالاتهم بعض الشىء إلا أن طيبتهم تميزهم عن غيرهم من الأبراج، ويقدم “اليوم السابع” توقعات علماء الفلك، لأبناء برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى. لا تدع زملاء العمل يبثون التشاؤم بداخلك فأنت تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك. لا مكان للخلافات بينك وبين الشريك اليوم، فلديك فرصة ذهبية لتعويض ما فاتكما فى الاتجاه نحو الطريق الصحيح لمستقبل علاقتكما. ينصحك طبيب التغذية الخاص بك اليوم بالحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والمواظبة على تناول كميات كبيرة من المياه. قابلت عقبات كثيرة فى طريقك الفترة الماضية واليوم لا وجود لها فلقد تمكنت من هزيمتها، عليك ترتيب أوراقك اليوم عند المساء لبدء فترة جديدة بأهداف واضحة.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 20/11/2017على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

برج الثور واحد من الأبراج القوية التى تتحمل المسئولية، وهو من مواليد الأبراج الترابية ويقدم “اليوم السابع” حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. أنت شخص حازم فى عملك وهذا مفيد لمصلحة العمل جدا. الفلك يبشرك الفلك بيوم رومانسى من الدرجة الأولى وعليك استغلاله لصالحك. صحتك جيدة لكن لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية. يتوقع علماء الفلك لك الفترة المقبلة التخلص من الهموم التى تعكر عليك صفو حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجوزاء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها المزاجية الشديدة التى تجعل بعض الأبراج غير قادرين على التكييف معهم. البدايات دائمًا ما تحمل بعض الصعوبات التى يجب أن تواجهها بثبات وثقة حتى تستطيع أن تؤكد على كفاءتك لا تتخلص من مشاعر حزينة باصطناع وضع لا يعبر عن حقيقة ما تعشر به، فذلك سيزيد من ضغوطك النفسية زيارة شخص عزيز عليك تساعده على تحسين حالته المزاجية، وربما تؤثر هذه الزيارة عليك بشكل سلبى وتحزن بعدها يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة من حالات الشرود والسعى فى طرق خاطئة لكن مولود الجوزاء يستطيع أن يجد الطريق الصحيح إن وضع تركيزه فى شىء واحد فقط.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 20/11/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يقدم “اليوم السابع” أهم التوقعات برج السرطان، من 22 یونیو إلی 22 يولیو، والذى يتحكم ببرج السرطان كوكب القمر، الذى يعطى مواليد برج السرطان صفات التقلّب والرقّة والمزاجية. لا تتأخر اليوم على موعد ذهابك للعمل فالمدير يضعك تحت الاختبار ليرشحك لمنصب آخر الفترة المقبلة. تخبر الشريك اليوم أنك فى حاجة لبعض الوقت لتحديد مستقبل علاقتكما وتجنب أخطاء الوقت الماضى. مواظبة على ممارسة التمارين الرياضية اليوم تساعدك على قطع شوط لا بأس به نحو الحفاظ على لياقتك البدنية تحتاج اليوم للتحلى ببعض الهدوء لتتمكن من التعامل مع المواقف المختلفة التى ستقابلها، لا تدع أحدهم يبث الضعف وعدم الثقة بالنفس بداخلك وأمضِ فى طريق تحقيق أهدافك

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 20/11/2017على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج التى تتسم بحب الذات والتفاخر بالإنجازات، وهو من مواليد الأبراج النارية، ويقدم “اليوم السابع” حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أبرز مواليد برج الأسد الفنان تامر حسنى. العمل يسير فى صالحك لهذا لا تتعصب لأن العصبية لن تفيد ك أنت تشتاق للحبيب جدا وهذا يؤثر على تعاملك مع الأشخاص بصورة كبيرة. عليك الحفاظ على سلامة عيونك لأنك عرضة لضعف البصر. يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لك التخلص من آلام الماضى ومقابلة الحياة بابتسامة كبيرة

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والعاطفى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم السبت18/11/2017، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق. يطلب منك اليوم أحد زملاء العمل مساعدته فى بعض الأمور المتعلقة بمستقبل وظيفته فى الشركة فكن خير ناصح له. بعد فترة من التوتر بينك وبين الشريك تتجه علاقتكما العاطفية اليوم نحو الاستقرار ووضوح ملامح مستقبلها تحسن واضح فى حالتك الصحية ولن تحتاج اليوم لزيارة الطبيب لا تنسى زيارة أقاربك اليوم والحديث عما فاتكم الفترة الماضية، وهدية من مجهول فى طريقها لك.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 20/11/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الذين يتميزون بالتوازن وعدم حبهم للمواجهة الحادة.لا تهمل فى أداء عملك اليوم واحرص على التواجد مبكرًا فى الشركة. تتعرض لمواقف مثيرة للتوتر والخلافات بينك وبين الشريك ومن الممكن أن تسبب انفصالكما طبيب التغذية الخاص بك له بعض التعليقات على التزامك بالنظام الغذائى الصحى وعليك مراجعته اليوم يذكرك أحد الأصدقاء ببعض المواقف العصيبة التى مررت بها سابقاً وعليك تجاوزها اليوم ولا تجعلها تعطلك عن مسيرة تقدمك، لا تترك صديقك المقرب بمفرده اليوم فهو يحتاج لك كثيراً.

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 20/11/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخص محب للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى. تواجدك مع الزملاء الأكثر خبرة يساعدك على التقدم سريعًا فى مجال عملك، وزيادة مهاراتك وتدعيمها بخبرات كثيرة .لا تبحث عن صديق جديد، وعد إلى صداقاتك القديمة فتكوين الثقة من جديد أمر مرهق للغاية. طالما حالتك النفسية جيدة، فبوسعك أن تتغلب على الشعور بالكسل المسيطر عليك يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يفكر فى تغيير قائمة أصدقائه بسبب حدوث بعض المواقف التى جعلته يشعر بوحدته، لكنه سيرجع عن هذه الفكرة سريعًا.

برج الدلو حظك اليوم الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والعاطفى

لمواليد برج الدلو نقدم لهم اليوم حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وتوقعات علماء الفلك لأصحاب هذا البرج الذين يتميزون بالقلب المتأجج، والعاطفة الملتهبة وميولهم للسفر والتواجد مع الأصدقاء، والميل إلى التعالى والتردد الدائم قبل اتخاذ قراراتهم ربما تفكر فى عقد اتفاقيات جديدة مع خصومك، وذلك لخدمة المصلحة العامة للعمل، وإعادة الاستقرار إلى الأجواء المهنية مساعدة أصدقائك دليل على معدنك الطيب، لكن احذر من الدخول فى مواقف عدائية مع أحد فى أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل شعورك بالحاجة إلى العزلة أمر طبيعى فى ظل التوترات التى تعيش فيها، وعليك أن تبتعد عن الأشخاص الذين يمثلون عناصر إزعاج بالنسبة لك يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يتعامل بشكل مرن وذكى فى التعامل مع المشاكل المهنية ويفكر فى حلول خارج الصندوق.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات لكنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.خبر سار فى الطريق إليك، وربما تحصل على الترقية التى تنتظرها منذ فترة طويلة.لا تحشر نفسك فى أحاديث الآخرين حتى لا تضع نفسك فى موقف محرج أنت فى غنى عنه.حالتك الصحية جيدة، لكنك بحاجة إلى تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى لتزيد من مناعتك فى بداية الشتاء.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يضع نفسه فى مواقف محرجة بسبب فضوله الزائد ورغبته فى الدخول فى تفاصيل حياة الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 20/11/2017على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

برج العقرب واحد من مواليد الأبراج التى تتميز بالغموض والغيرة الشديدة، وهو من أبناء الأبراج المائية، ويقدم “اليوم السابع” حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان شاروخان. لا تهمل المهام الموكلة لك حتى لا تندم فى القريب العاجل.أنت شخص تميل للغرور وهذا يؤثر على علاقتك بالحييب ويجعله يكره وجوده معك. صحتك جيدة لكن لا تفرط من الحركة كى لا تصاب ببعض المضاعفات. يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لك مراجعة النفس واختيار الطريق السليم لنفسك.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 20/11/2017على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

برج الحوت واحد من الأبراج التى تتسم بالرومانسية والخيال الواسع، وهو ينتمى لمواليد الأبراج المائية ويقدم “اليوم السابع” حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أبرز مواليد برج الحوت الكابتن عماد متعب. الخيال جيد لكن عليك تطبيقه إلى واقع فى العمل لتصل لأهداف. الحب يليق بك وعليك مسامحة الحبيب على أفعاله فى الفترة الماضية فالتسامح من شيم الكبار. لا تخفف من ارتداء الملابس حتى لا تصاب بنزلات البرد فى هذا التوقيت من العام. يتوقع علماء الفلك لك التغلب على التحديات التى تواجهك.

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