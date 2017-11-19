حظك اليوم الإثنين 20-11-2017 ابراج اليوم الإثنين 20/11/2017 توقعات الابراج اليوم 20 نوفمبر 2017 Abraj on November 19, 2017



حظك اليوم الإثنين 20

حظك اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 برجك اليوم 20-11-2017 ابراج اليوم 20/11/2017

ابراج السومارية، ابراج اليوم، ابراج اليوم الاثنين، ابراج اليوم الاثنين 20 نوفمبر، ابراج اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، ابراج اليوم الاثنين 20-10-2017، ابراج اليوم الاثنين 20/11/2017، ابراج اليوم الاثنين ماغي فرح، ابراج اليوم الاثنين نجلاء قباني، الابراج الصينية، برج، برج الاسد اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج الاسد اليوم الاثنين 20-11-2017. برج الميزان اليوم الاثنين 20/11/2017، برج الجوزاء اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج الجوزاء اليوم الاثنين 20-11-2017، برج الجوزاء اليوم الاثنين 20-11-2017. برج الجوزاء اليوم الاثنين 20/11/2017، برج الجوزاء اليوم الاثنين 20/11/2017، برج الحوت اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج الحوت اليوم الاثنين 20-11-2017، برج الحوت اليوم الاثنين 20/11/2017، برج الدلو اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج الدلو اليوم الاثنين 20-11-2017، برج الدلو اليوم الاثنين 20/11/2017، برج السرطان اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج السرطان اليوم الاثنين 20-11-2017، برج السرطان اليوم الاثنين 20/11/2017، برج العذراء اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج العذراء اليوم الاثنين 20-11-2017، برج العذراء اليوم الاثنين 20/11/2017، برج العذراء اليوم الاثنين 20/11/2017. برج العقرب اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج العقرب اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج العقرب اليوم الاثنين 20-11-2017، برج العقرب اليوم الاثنين 20/11/2017، برج القوس اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج القوس اليوم الاثنين 20-11-2017، برج القوس اليوم الاثنين 20/11/2017، برج الميزان اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برج الميزان اليوم الاثنين 20-11-2017، برجك اليوم، برجك اليوم الاثنين، برجك اليوم الاثنين 20، برجك اليوم الاثنين 20 نوفمبر، برجك اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، برجك اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017. برجك اليوم الاثنين 20-10-2017، برجك اليوم الاثنين 20-10-2017، برجك اليوم الاثنين 20/11/2017، برجك اليوم الاثنين ماغي فرح، برجك اليوم الاثنين نجلاء قباني، حظك اليوم، حظك اليوم الأثنين، حظك اليوم الاثنين، حظك اليوم الاثنين 20 نوفمبر، حظك اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، حظك اليوم الاثنين 20-10-2017، حظك اليوم الاثنين 20/11/2017، حظك اليوم الاثنين ماغي فرح، حظك اليوم الاثنين نجلاء قباني برج الاسد اليوم الاثنين 13/11/2017حظك اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 برجك اليوم 20-11-2017 ابراج اليوم 20/11/2017.

توقعات برج الحمل اليوم الأثنين 20-11-2017

حظك اليوم الأثين مازال يشهد أستمرارية فى دعم الفلك لك حيث يتواجد فى منزل الحظ حيث سيكون هناك إستعداد بصورة كبيرة من أجل التطور والتقدم وأيضا لديكم إستعداد بصورة كبيرة من أجل التقدم واليوم من الأيام المناسبة من أجل الدخول فى مغامرات أيضا من أجل الربح المالى الجيد خصوصا اذا دخلت فى مغامرة مالية ولكن بالتأكيد عليك أن تضع ضوابط لتلك المغامرة واليوم أيضا من الأيام المناسبة من أجل عمل رحلة أكثر من رائعة أو السفر أو لتوطيد علاقتك مع جهات أجنبية ستكون موفق بصورة كبيرة للغاية ياعزيزى الحمل.









توقعات برج الثور اليوم الأثنين 20-11-2017

القمر اليوم يتواجد فى منزل المدخرات وبالتالى ستعطى لك الوضعية الفلكية أفكار أكثر من رائعة وتلك الأفكار تساعدك عزيزى مولود برج الثور على الجانب المالى بالنسبة لك ولكن بالتأكيد عليك تنفيذ تلك الأفكار الرائعة التى تفكر بها ولاداعى للترد أو الخوف ياعزيزى فقط عليك التفكير بصورة جيدة من أجل نجاح الأفكار التى تفكر بها اليوم.

توقعات برج الجوزاء اليوم الأثنين 20-11-2017

مازال القمر معاكس لك عزيزى برج الجوزاء ومطلوب من مواليد برج الجوزاء مقاومة الهموم والعصبية خصوصا أن العصبية قد تفسد علاقتك مع شريك الحياة أو شركاء العمل لانى القمر يتواجد اليوم فى منزل الشراكة ومعاكس فى تلك المنزل أيضا مطلوب من مواليد برج الجوزاء عدم التسرع فى القرارات المالية.

توقعات برج السرطان اليوم الأثنين 20-11-2017

يتواجد القمر اليوم فى منزل الصحة ويشهد اليوم تقدم ملحوظ فى الجانب المهنى أيضا حيث أن مواليد برج السرطان يملكون الحماس وإنجاز وطاقة كل هذا يساعد مواليد برج السرطان على عمل الأعمال على أكمل وجة اليوم أيضا سيكون مؤثمر بصورة كبيرة أيضا تواجد كوكب فينوس فى منزل الحب هذا يعطى لك على المستوى العاطفى حظوظ أكثر من رائعة.

توقعات برج الأسد اليوم الأثنين 20-11-2017

الفلك يدعمك وبقوة حيث يتواجد فى منزل الحب وهذا يعطى لك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على التعبير عن مشاعرك أيضا لديك على المستوى المهنى لديكم أفكار رائعة يمكنك من خلال تلك الأفكار تقدم وتأثير كبير فى الأخرين وليس التأثير على المستوى المهنى أيضا يمكنكم التأثير على الجميع سواء الجانب الإجتماعى أو العاطفى وخصوصا الجانب العاطفى.

توقعات برج العذراء اليوم الأثنين 20-11-2017

مازال القمر معاكس لك عزيزى برج العذراء لذلك مطلوب من مواليد برج العذراء التماسك أمام المستجدات وحاول أن تكون شخص موضوعى ولاداعى للعناد وحاول تقبل الواقع حتى تجد حلول.

توقعات برج الميزان اليوم الأثنين 20-11-2017

مازال القمر يشهد دعم فلكى لك عزيزى برج الميزان حيث لديكم حضور وفرصة من أجل إيجاد الكلمات المناسبة حتى فى الأمور المستجدة والتصرف بصورة جيدة لذلك يمكنك اليوم فى التقديم لعمل فرصة رائع ودعم فلكى لذلك حاول إستغلال تلك الوضع الفلكى الجيد.

توقعات برج العقرب اليوم الأثنين 20-11-2017

القمر يتواجد فى منزل المال وهذا يساعد مواليد برج العقرب مما يساعد مواليد برج العقرب فى توسيع نطاق النشاطات الخاصة بك ويمكنك تحقيق مكاسب مالية بصورة جيدة ولكن عليك التحرك بحذر كبيرة والأهتمام بالحسابات ولاداعى للتسرع ياعزيزى حتى لاتقع فى أخطاء مالية قد تندم عليها بعد ذلك.

توقعات برج القوس اليوم الأثنين 20-11-2017

القمر يتواجد فى برج القوس مما يعطى لك الطاقة الكبيرة والرائعة وسيكون لديكم أهتمام بالنفس بصوة أكبر والأهتمام بالمظهر الخارجى خصوصا أن القمر يعطى لك شكل خارجى رائع جدا جدا يجعلك تفلت الأنظار وخصوصا أنظار الجنس الأخر ولديكم موهبة فى نشر أفكارك بصورة مؤثمرة وجذابة للغاية.

توقعات برج الجدى اليوم الأثنين 20-11-2017

القمر يتواجد فى المنزل الثانى عشر مما يجعلك تلك الوضع الفلكى تشعر بالحب بالجلوس بشكل منفرد من أجل التفكير بصورة جيدة حتى تجد حلول لبعض المشاكل ولكن مطلوب من مواليد برج الجدى العمل فى سرية وكتمان ولاداعى للإعلان عن الأفكار والخطط التى ستقوم بها من أجل عدم الوقوع فى مشاكل.

توقعات برج الدلو اليوم الأثنين 20-11-2017

الوضع الفلكى رائع على الرغم من الضغوط المهنية ولكن ستجد الكثير من الأشخاص بجانبك ستجعلك عزيزى برج الدلو رؤية الجانب الإيجابى وهذا يساعدك أن تكون متفائل صورة أكبر وأفضل أيضا الغير مرتبطين قد يكون هناك تحول من علاقة صداقة إلى علاقة حب.

توقعات برج الحوت اليوم الأثنين 20-11-2017

مازال القمر معاكس لك عزيزى برج الحوت على الجانب المهنى لذلك عليك أن تكون مرن ويقظ ولاداعى للأصرار على العناد ومقاومة الأخرين حتى تمر الأمور على خير وبدون مشاكل عزيزى برج الحوت

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والعاطفى استقرار واضح فى حياتك العاطفية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم السبت18/11/2017، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق. يطلب منك اليوم أحد زملاء العمل مساعدته فى بعض الأمور المتعلقة بمستقبل وظيفته فى الشركة فكن خير ناصح له. بعد فترة من التوتر بينك وبين الشريك تتجه علاقتكما العاطفية اليوم نحو الاستقرار ووضوح ملامح مستقبلها تحسن واضح فى حالتك الصحية ولن تحتاج اليوم لزيارة الطبيب لا تنسى زيارة أقاربك اليوم والحديث عما فاتكم الفترة الماضية، وهدية من مجهول فى طريقها لك.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تتغلب على مخاوفك اليوم

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية بعض الشىء، ورغم حدة انفعالاتهم بعض الشىء إلا أن طيبتهم تميزهم عن غيرهم من الأبراج، ويقدم “اليوم السابع” توقعات علماء الفلك، لأبناء برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى. لا تدع زملاء العمل يبثون التشاؤم بداخلك فأنت تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك. لا مكان للخلافات بينك وبين الشريك اليوم، فلديك فرصة ذهبية لتعويض ما فاتكما فى الاتجاه نحو الطريق الصحيح لمستقبل علاقتكما. ينصحك طبيب التغذية الخاص بك اليوم بالحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والمواظبة على تناول كميات كبيرة من المياه. قابلت عقبات كثيرة فى طريقك الفترة الماضية واليوم لا وجود لها فلقد تمكنت من هزيمتها، عليك ترتيب أوراقك اليوم عند المساء لبدء فترة جديدة بأهداف واضحة.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 20/11/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لا تنظر لتجارب الفشل السابقة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الذين يتميزون بالتوازن وعدم حبهم للمواجهة الحادة.لا تهمل فى أداء عملك اليوم واحرص على التواجد مبكرًا فى الشركة. تتعرض لمواقف مثيرة للتوتر والخلافات بينك وبين الشريك ومن الممكن أن تسبب انفصالكما طبيب التغذية الخاص بك له بعض التعليقات على التزامك بالنظام الغذائى الصحى وعليك مراجعته اليوم يذكرك أحد الأصدقاء ببعض المواقف العصيبة التى مررت بها سابقاً وعليك تجاوزها اليوم ولا تجعلها تعطلك عن مسيرة تقدمك، لا تترك صديقك المقرب بمفرده اليوم فهو يحتاج لك كثيراً.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 20/11/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى نصيحة من صديقك فاستمع له

يقدم “اليوم السابع” أهم التوقعات برج السرطان، من 22 یونیو إلی 22 يولیو، والذى يتحكم ببرج السرطان كوكب القمر، الذى يعطى مواليد برج السرطان صفات التقلّب والرقّة والمزاجية. لا تتأخر اليوم على موعد ذهابك للعمل فالمدير يضعك تحت الاختبار ليرشحك لمنصب آخر الفترة المقبلة. تخبر الشريك اليوم أنك فى حاجة لبعض الوقت لتحديد مستقبل علاقتكما وتجنب أخطاء الوقت الماضى. مواظبة على ممارسة التمارين الرياضية اليوم تساعدك على قطع شوط لا بأس به نحو الحفاظ على لياقتك البدنية تحتاج اليوم للتحلى ببعض الهدوء لتتمكن من التعامل مع المواقف المختلفة التى ستقابلها، لا تدع أحدهم يبث الضعف وعدم الثقة بالنفس بداخلك وأمضِ فى طريق تحقيق أهدافك.

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 20/11/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى استعن بخبرات زملائك

عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخص محب للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى. تواجدك مع الزملاء الأكثر خبرة يساعدك على التقدم سريعًا فى مجال عملك، وزيادة مهاراتك وتدعيمها بخبرات كثيرة .لا تبحث عن صديق جديد، وعد إلى صداقاتك القديمة فتكوين الثقة من جديد أمر مرهق للغاية. طالما حالتك النفسية جيدة، فبوسعك أن تتغلب على الشعور بالكسل المسيطر عليك يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يفكر فى تغيير قائمة أصدقائه بسبب حدوث بعض المواقف التى جعلته يشعر بوحدته، لكنه سيرجع عن هذه الفكرة سريعًا.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لا تصطنع حال بعكس ما أنت عليه

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجوزاء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها المزاجية الشديدة التى تجعل بعض الأبراج غير قادرين على التكييف معهم. البدايات دائمًا ما تحمل بعض الصعوبات التى يجب أن تواجهها بثبات وثقة حتى تستطيع أن تؤكد على كفاءتك لا تتخلص من مشاعر حزينة باصطناع وضع لا يعبر عن حقيقة ما تعشر به، فذلك سيزيد من ضغوطك النفسية زيارة شخص عزيز عليك تساعده على تحسين حالته المزاجية، وربما تؤثر هذه الزيارة عليك بشكل سلبى وتحزن بعدها يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة من حالات الشرود والسعى فى طرق خاطئة لكن مولود الجوزاء يستطيع أن يجد الطريق الصحيح إن وضع تركيزه فى شىء واحد فقط.

برج الدلو حظك اليوم الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والعاطفى تعقد اتفاقيات جديدة مع خصومك

لمواليد برج الدلو نقدم لهم اليوم حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وتوقعات علماء الفلك لأصحاب هذا البرج الذين يتميزون بالقلب المتأجج، والعاطفة الملتهبة وميولهم للسفر والتواجد مع الأصدقاء، والميل إلى التعالى والتردد الدائم قبل اتخاذ قراراتهم ربما تفكر فى عقد اتفاقيات جديدة مع خصومك، وذلك لخدمة المصلحة العامة للعمل، وإعادة الاستقرار إلى الأجواء المهنية مساعدة أصدقائك دليل على معدنك الطيب، لكن احذر من الدخول فى مواقف عدائية مع أحد فى أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل شعورك بالحاجة إلى العزلة أمر طبيعى فى ظل التوترات التى تعيش فيها، وعليك أن تبتعد عن الأشخاص الذين يمثلون عناصر إزعاج بالنسبة لك يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يتعامل بشكل مرن وذكى فى التعامل مع المشاكل المهنية ويفكر فى حلول خارج الصندوق.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 20/11/2017على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى خبر سار قريبًا

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات لكنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.خبر سار فى الطريق إليك، وربما تحصل على الترقية التى تنتظرها منذ فترة طويلة.لا تحشر نفسك فى أحاديث الآخرين حتى لا تضع نفسك فى موقف محرج أنت فى غنى عنه.حالتك الصحية جيدة، لكنك بحاجة إلى تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى لتزيد من مناعتك فى بداية الشتاء.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يضع نفسه فى مواقف محرجة بسبب فضوله الزائد ورغبته فى الدخول فى تفاصيل حياة الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 20/11/2017على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى الغرور يغمر حياتك

برج العقرب واحد من مواليد الأبراج التى تتميز بالغموض والغيرة الشديدة، وهو من أبناء الأبراج المائية، ويقدم “اليوم السابع” حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان شاروخان. لا تهمل المهام الموكلة لك حتى لا تندم فى القريب العاجل.أنت شخص تميل للغرور وهذا يؤثر على علاقتك بالحييب ويجعله يكره وجوده معك. صحتك جيدة لكن لا تفرط من الحركة كى لا تصاب ببعض المضاعفات. يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لك مراجعة النفس واختيار الطريق السليم لنفسك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 20/11/2017على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى يوم رومانسى جدا

برج الثور واحد من الأبراج القوية التى تتحمل المسئولية، وهو من مواليد الأبراج الترابية ويقدم “اليوم السابع” حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. أنت شخص حازم فى عملك وهذا مفيد لمصلحة العمل جدا. الفلك يبشرك الفلك بيوم رومانسى من الدرجة الأولى وعليك استغلاله لصالحك. صحتك جيدة لكن لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية. يتوقع علماء الفلك لك الفترة المقبلة التخلص من الهموم التى تعكر عليك صفو حياتك.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 20/11/2017على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى التسامح من شيم الأقوياء

برج الحوت واحد من الأبراج التى تتسم بالرومانسية والخيال الواسع، وهو ينتمى لمواليد الأبراج المائية ويقدم “اليوم السابع” حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أبرز مواليد برج الحوت الكابتن عماد متعب. الخيال جيد لكن عليك تطبيقه إلى واقع فى العمل لتصل لأهداف. الحب يليق بك وعليك مسامحة الحبيب على أفعاله فى الفترة الماضية فالتسامح من شيم الكبار. لا تخفف من ارتداء الملابس حتى لا تصاب بنزلات البرد فى هذا التوقيت من العام. يتوقع علماء الفلك لك التغلب على التحديات التى تواجهك.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 20/11/2017على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى لا تدع العصبية تهزمك

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج التى تتسم بحب الذات والتفاخر بالإنجازات، وهو من مواليد الأبراج النارية، ويقدم “اليوم السابع” حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أبرز مواليد برج الأسد الفنان تامر حسنى. العمل يسير فى صالحك لهذا لا تتعصب لأن العصبية لن تفيد ك أنت تشتاق للحبيب جدا وهذا يؤثر على تعاملك مع الأشخاص بصورة كبيرة. عليك الحفاظ على سلامة عيونك لأنك عرضة لضعف البصر. يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لك التخلص من آلام الماضى ومقابلة الحياة بابتسامة كبيرة.

ابراج اليوم

أبيراج اليوم الاثنين / 20/11/2017، حظك اليوم الاثنين 20-11-2017، نوفمبر 2017، اليوم، 20 نوفمبر، ماغي فرح، الابراج الاسبوعية، الابراج اليومية، الابراج والحب، الاثنين، نوفمبر 2017، البرج اليومي، نوفمبر، ابراج، ابراج اليوم 20 نوفمبر، ابراج اليوم نوفمبر 2017، ابراج الاثنين، ابراج الاثنين 20 \ 11 \ 2017، ابراج الحظ، ابراح اليوم، ابراج اليوم الاثنين ابراج اليوم الاثنين / 20-11-2017، برج الميزان، برج الاسد، برج الثور ، برج الحمل، برج الدلو الاثنين 20 \ 11 \ 2017، برج الجدي 20-11-2017، برج الجوزاء 20-11-2017، برج السرطان 20-11-2017، برج العذراء 20-11-2017، برج العقرب 20-11 -2017، برج القوس 20-11-2017، برجك 2017 نوفمبر، برج ك 20-11-2017، برجك اليوم 20-11-2017، برجك اليوم الاثنين برجك والحب 20-11-2017، توقعات الابراج، حظك، اليوم، 20، حظك الاثنين حظك اليوم، حظك اليوم 20-11-2017، حظك اليوم الاثنين، حظك اليوم الاثنين 20-11-2017، ابراج، حظك اليوم الاثنين 20-11-2017 ماغي فرح، كارمن شماس، حظك اليوم 20-11-2017، توقعات اليوم 20 نوفمبر 2017، ابراج اليوم الاثنين 20 / 11/2017، ابراج ماغى فرح اليوم الاثنين 20/11/2017، حظك ماغى فرح 20/11/2017، حظك اليوم 20-11-2017 الابراج، حظك اليوم 20-11-2017، ابراج الاثنين 20/11/2017، حظك والابراج 20-11-2017، ابراج 20/11/2017، حظك 20-11-2017، توقعات اليوم الاثنين 20/11/2017، حظك اليوم، ابراج اليوم، توقعات اليوم، ا 9 راج ماغي فرح، ابراج كارمن شماس، ابراج جاكلين عكى، كل الابراج اليوم الاثنين، ابراج شهر اب، حظك شهر نوفمبر، حظك اليوم 2017، ا لوبراج اليومية، ابراج 2017، حظك اليوم، ابراج شهر نوفمبر، برجك اليوم 2017، ابراج مكتوب 2017، ابراج 2017، توقعات الابراج 2017، برج الحمل الاثنين 20-11-2017، برج الثور الاثنين 20-11-2017، برج الجوزاء الاثنين 20 -11-2017،

ابراج اليوم

أبيراج اليوم الاثنين / 20/11/2017، حظك اليوم الاثنين 20-11-2017، نوفمبر 2017، اليوم، 20 نوفمبر، ماغي فرح، الابراج الاسبوعية، الابراج اليومية، الابراج والحب، الاثنين، نوفمبر 2017، البرج اليومي، نوفمبر، ابراج، ابراج اليوم 20 نوفمبر، ابراج اليوم نوفمبر 2017، ابراج الاثنين، ابراج الاثنين 20 \ 11 \ 2017، ابراج الحظ، ابراح اليوم، ابراج اليوم الاثنين ابراج اليوم الاثنين / 20-11-2017، برج الميزان، برج الاسد، برج الثور ، برج الحمل، برج الدلو الاثنين 20 \ 11 \ 2017، برج الجدي 20-11-2017، برج الجوزاء 20-11-2017، برج السرطان 20-11-2017، برج العذراء 20-11-2017، برج العقرب 20-11 -2017، برج القوس 20-11-2017، برجك 2017 نوفمبر، برج ك 20-11-2017، برجك اليوم 20-11-2017، برجك اليوم الاثنين برجك والحب 20-11-2017، توقعات الابراج، حظك، اليوم، 20، حظك الاثنين حظك اليوم، حظك اليوم 20-11-2017، حظك اليوم الاثنين، حظك اليوم الاثنين 20-11-2017، ابراج، حظك اليوم الاثنين 20-11-2017 ماغي فرح، كارمن شماس، حظك اليوم 20-11-2017، توقعات اليوم 20 نوفمبر 2017، ابراج اليوم الاثنين 20 / 11/2017، ابراج ماغى فرح اليوم الاثنين 20/11/2017، حظك ماغى فرح 20/11/2017، حظك اليوم 20-11-2017 الابراج، حظك اليوم 20-11-2017، ابراج الاثنين 20/11/2017، حظك والابراج 20-11-2017، ابراج 20/11/2017، حظك 20-11-2017، توقعات اليوم الاثنين 20/11/2017، حظك اليوم، ابراج اليوم، توقعات اليوم، ا 9 راج ماغي فرح، ابراج كارمن شماس، ابراج جاكلين عكى، كل الابراج اليوم الاثنين، ابراج شهر اب، حظك شهر نوفمبر، حظك اليوم 2017، ا لوبراج اليومية، ابراج 2017، حظك اليوم، ابراج شهر نوفمبر، برجك اليوم 2017، ابراج مكتوب 2017، ابراج 2017، توقعات الابراج 2017، برج الحمل الاثنين 20-11-2017، برج الثور الاثنين 20-11-2017، برج الجوزاء الاثنين 20 -11-2017.

الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل.

الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور، تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله. لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء.

الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك.

توقعات الأبراج لسنة 2018 من الإعلامية “ماغي فرح”

السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، هدوءك وثقتك يمنحاك مصدرًا طبيعيًا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية وحتى أصعب الظروف لن تمثل أية عواقب بالنسبة لك. تستطيع الانغماس في الحياة بدون تردد.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، حاليًا، أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.

الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر! وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، هناك بعض التغيرات التي تحدث في حياتك، فلا تخجل من ذلك، واستقبل العالم بترحاب. سوف تلتقي بأشخاص جدد يمكنك الاستمتاع معهم وإقامة علاقات ذات معنى. بالنسبة للمسائل المهنية، سوف تصادفك بعض التحديات.

القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. فوق ذلك، شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه.

الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، اذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في العمل. لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود. من المحتمل أن تنقلب عليك الأمور التي لم تحسمها بعد عندما لا تتواجد الفرص السانحة والظروف المبشرة المتاحة الآن.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، أنت أنسان مرن وتتقبل التغيير، كما أنك تمر بفترة سلسة، فكل ما تقوم به لا يتطلب مجهود من قبلك ونتيجته جيدة. انتفع من هذه الأوقات الممتعة للتقدم في تحقيق أحلامك وطموحاتك.

التعليقات