مواصفات برج العقرب وحالته في الحب وكيفية التعامل مع غموضه on November 17, 2017

هو ليس بالعاشق السهل الذي يُظهر عواطفه ويكيل سيلاً من الرومانسية للمرأة التي يحب. يصعب فهم طبيعة مشاعره الحقيقية. كوكبه الحاكم بلوتون يرمز إلى الغليان والثورة. إنه الكوكب الذي يرمز إلى ثلاثة من أهم أسرار الحياة: الحب ، الموت والانبعاث. العلاقة بمولود العقرب ليست إبحاراً في يمّ هادئ، لكنها عميقة ومتشعبة، يقوم فيها العقرب بالالتفاف حول “ضحيته” لجعلها تحت سيطرته. للحب عنده معنى مهم جداً، ويتحول إلى قوة وطاقة يستعملهما في إغواء الآخر.جذاّب إلى أقصى درجة. جاذبيته تكمن في غموضه وهالة الأسرار التي يحيط نفسه بها. يتقن المناورات التي تقرّبه من الآخر، ويُبدي الكثير من الاندفاع والحماسة للوصول إليه. هو الأقوى جنسياً، بحيث تحتل العلاقة الجنسية حيّزاً مهمّاً في حياته، وقد يكون على حساب الحب. يلعب الحبّ الجسدي دوراً كبيراً في علاقاته، وينقاد بسرعة بغريزته. هكذا تولد العواطف لديه.

بالنسبة للمرأة العقرب والحب تتوهج بحالة من الجاذبية والغموض. تسحر من حولها، وقد تخيفهم أحياناً. تملك سحراً خاصاً ناجماً عن جانبها المستتر الذي لا تظهره للناس. تبدو في نظر الكثيرين امرأة قوية، جذابة وقادرة على فهم ما يريده الرجل وما يرغب فيه، وما يخفيه، لكنها أيضاً امرأة حساسة وسريعة العطب في ما يتعلق بشؤون القلب. فهي تصاب في العمق إذا قوبل حبها بالرفض، أو إذا تعرضت للخيانة. قد تغفر للرجل ضعفه وعيوبه، لكنها ترفض رفضاً قاطعاً أن يتلاعب بها. تستعمل جاذبيتها لتتحكم في مسار الأمور بينها وبين الرجل، لكنها تفقد السيطرة على نفسها تماماً إذا استسلمت للحب. ومن مشاهير برج العقرب: صوفي مارسو—باتريك سيباستيان

أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

يطغى على هذا الأسبوع حدثين فلكيين بارزين الأول انتقال الشمس لتنضم إلى عطارد وزحل في القوس، ما يعني أن مواليد القوس ستكون على موعد مع منعطف جديد في حياتك المهنية، وتدرك أن مرحلة انتهت لكي تتوجه إلى مرحلة جديدة. إن كوكب زحل ، الذي سكن برجك عامين تقريبًا، يستقر فيه هذا العام حتى كانون الأول. زحل هو كوكب المال بالنسبة إليك، وهو في برجك دليل على الازدهار والفرص المادية المتنوعة. وتحصل على دعم وتأييد، وتنجح في إقناع المعنيين بفكرة أو مخطّط. صوتك لامع ويصل إلى آذان الكثيرين فيلقى تجاوبًا و انتباهًا.

مهنياً: كوكب أورانوس مستقر في البيت الخامس، أي في برج الحمل، وهو موقع آخر مناسب يتحدث عن الأولاد وعن علاقتك بهم ونظرتك إلى مستقبلهم وعن خياراتهم وتوجهاتهم.تنتهي مرحلة هذه السنة لكي تتوجّه إلى جديد، زحل يترك برجك في كانون الأول/يناير بعد أن فوّت عليك فرصاً وجلب التعقيدات. وجود كوكب بلوتون في برج الجدي يعزز مكانتك المالية، ويجعلك تخطط على المدى البعيد، وتوظف ما ورثته أو ما ربحته في مشاريع كثيرة.

عاطفيًا: تتمتع بسحر منقطع النظير وتجد نفسك محاطًا بالمعجبين والأحباء الذين يطلبون ودك ويعبّرون لك عن اهتمامهم أو عن حبهم، إلا أنك تبدو متمهلًا أكثر من السابق، وحريصًا على حسن الخيار، فتعرف عامًا مليئًا بالتغيرات. لا شك في أن هذا العام يحمل قصة حب مميزة لمعظم مواليد القوس، حتى وإن مروا بفترة من الإرباك والحيرة.

الحدث الثاني انتقال المريخ من الميزان يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى برج العقرب لترتاح من المشاكل والحوادث، وكل من مواليد الميزان الحمل السرطان والجدي يبقى على مواليد الثور الأسد العقرب والدلو عدم التهور والتسرع فالاستفزازات والتحديات ستكون حاضرة في أي وقت. كما يسجل يومي الاحد والاثنين انتقال الشمس إلى برج القوس الناري فتتلقى العروض وتجد الحلول لكل المشاكل. قد تتّخذ قراراً سريعاً بعمليّة بيع أو شراء، كما يتحدث الفلك عن مكافأة تتلقّاها لقاء جهودٍ قمت بها في السابق.

التعليقات