أفضل طريقة لتتعامل مع شريكتك وفقًا للأبراج الفلكية on November 17, 2017

الحمل شريكة قوية

المرأة “الحمل” تتميز بأنها بسيطة تميل إلى اللين وشدة الحياء نشيطة جداً وأنيقة؛ لكن علّتها أنها لا تستقر على رأي واحد، وغالباً ما تجيب عن الأسئلة بفظاظة، لذا عليك أيها الشريك التعامل معها بطريقة رومانسية ، والابتعاد تماماً عن الكذب عليها حتى تظل سعيدة معك، لأنها إذا شعرت بالتعاسة ستبتعد عنك ، فقط تذكر أنها امرأة قوية تحاول عدم البوح بجراحها فتخفيها بالابتسام.

وتمهل فتحويل الشريكة الحمل إلى امرأة وديعة يحتاج إلى صبر والتعامل معها بصدق وحسب ، وستكون خير مثال للشريكة المثالية فلا يوجد شيء مستحيل ، لذا يجب أن تتعود على غضبها فقد تغضب وتحتد من شدة الغضب ولكن غضبها سرعان ما يخمد ويذوب ، وهي لا تتحمل أيضا السكوت على غضبك عليها ولكن سرعان ما تعود الأجواء بينكما للصفاء والهدوء.

احذر : لا تفتح الإنترنت أثناء جلوسك معها لأنها ستمتنع عن الجلوس معك فهذه إهانة لها.

الثور شريكة مرفهة، والمرأة “الثور” لها تفكير منطقي وذوق خاص في انتقاء ملابسها, وعندما تعشق رجلاً ما فهنيئا له لما سيجده من مشاعر رقيقة وراحة وحب، لأنها لاتعرف الأنانية ، تتعامل مع الناس ومع شريكها بكل رقي خارجي وداخلي، وهي امرأة نقية بطبيعتها وتمتاز بقوة ذاتية تفوق قوة الرجال، وهي صادقة وواقعية.

نصائح للشريك : هذه المرأة تبحث عن الرجل الصادق الواقعي إذا شعرت بان حظها في الشراكة غير موفق لن تبكي وتندب حظها على هذا الشريك الذي ارتبطت به بل ستتركه لاهيا ، ولا تحاول استفزازها بالإعجاب باخريات وإلا فلن ترتاح في حياتك معها أبداً.

حاول دعوتها من آن لآخر إلى مطعم فاخر فهي تحب الطعام والملابس الفاخرة والأثاث المريح وهي لن تطالب بتنفيذ كل هذه الأشياء مرة واحدة بل ستنتظر وتصبر حتى يحين الوقت المناسب، فهي تضحي بالحاضر كي تفوز برفاهية المستقبل.

احذر: لا تحاول توبيخ شريكتك أو نقدها كونها بطيئة الحركة أو تتعجلها في أمر تؤديه.. وإلا.

الجوزاء شريكة متعددة الوجوه

المرأة “الجوزاء” متحدثة لبقة لديها اهتمامات عديدة، ولكن شخصيتها متعددة الوجوه، ويمكنها أن تكون ساحرة ومقنعة جداً.

نصائح للشريك : عليك التعود على مزاجها المتقلب كالغيوم ولكن كلما تقدم بها العمر ازدادت نضوجا وأصبح التعامل معها أكثر وضوحا ، ولكنها فى الوقت نفسه امرأة جذابة ومتحدثة لبقة تعقد صداقات بسهولة وببساطة، وهي شريكة حياة رائعة تذهب معك حيثما شئت، حتى لو كانت مباراة كرة قدم او مسابقة صيد ، شريك المرأة الجوزاء رجل محفوظ لأنه ارتبط بعدة نساء مرة واحدة تختلف الواحدة عن الأخرى، فالأولى تقليدية والثانية مرحة ولطيفة والثالثة ربة بيت ممتازة تهتم بالطبخ وجمال المائدة.. الخ.

احذر: لتجنب النكد كن دائما إلى جوارها حتى تذكرها بوجودك في حياتها، وإلا ستتعرض لما لا تحمد عقباه وسيزداد النكد .

السرطان شريكة مشاعرها صادقة

المرأة “السرطان” خجولة، ولكنها تمتعض بسرعة، وميزتها أنها صبورة ولا تتهور إطلاقاً، ذكية وتستخدم حدسها أكثر من المنطق في أحيان كثيرة ، وتنكشف شخصية الشريكة السرطان وجوهرها إذا اطمأنت إلى حبك لها وإعجابك بها، وهنا تظهر كل خفايها وصفاتها الرائعة.

نصائح للشريك : تعتقد الشريكة السرطان أن العمر ضاع منها قبل أن تستمتع به ،لذا هي بحاجة دائمة إلى رفع معنوياتها ونفي شكوكها وتأكيد أنها جميلة وانك ستظل تحبها إلى الأبد

المرأة السرطان ذات مشاعر جياشة للغاية فإذا شعرت بأنك لا تبادلها المشاعر الصادقة فمن الأفضل لك أن تبحث عن شريكة أخرى ، لذا لا تحاول التلاعب بمشاعرها وخداعها لان ذلك سيجرح مشاعرها بعمق لفترة طويلة،ولن تخرج من صدمتها بسهولة.

وفي حالة شعورها بإعجابك بها فستعاملك بالمثل لأنها مستعدة للتضحية بكل شيء من اجل شريكها حتى بحياتها في الدقائق الحرجة.

احذر : تجنب جرح مشاعرها بما قد يؤلمها واحتفظ دائما بمنديل فهي كثيرة البكاء.

الأسد شريكة مخلصة

المرأة “الأسد” حسنة الهندام ، مظهرها جذاب ، تحب التباهي بطرق ذكية، مخلصة، ولكن مشكلتها أنها تمنح الثقة لمن حولها بسرعة فائقة ،وشرسة أحياناً.

نصائح للشريك : لا تحلم بتحويلها إلى قطة ناعمة، فهذا الحلم محكوم عليه بالفشل، وحتى تفوز بإعجابها يجب أن تبدي الاهتمام الشديد بها وتقوم بشراء الهدايا المتنوعة على أن تكون هذه الهدايا جميلة وباهظة الثمن.

تجنب لومها على كبريائها وغرورها لأنها تشعر بأنها أعلى ممن حولها، ومع ذلك تتعامل معهم بلطف وهدوء، وأمام حنانها تتغاضى عن بعض نواقصها، فلا تتضايق من سعيها الدائم لتحسين أوضاعها في العمل واستقبال الضيوف في المنزل والقيام برد الزيارات ، والشريكة الأسد امرأة مخلصة لمن اختارته مادامت وثقت به ، ولكن بمجرد ظهور خداع من أي نوع فلن تتباطأ عن الرد بالمثل وبالطريقة ذاتها.

احذر : إياك أن تجامل صديقتها حتى بابتسامة لطيفة، والا ستهب العاصفة، وإذا كنت تتمتع بالشجاعة الكافية جرب كي تلمس النتائج بنفسك.

العذراء شريكة رقيقة

المرأة “العذراء” نظيفة وترتدي الملابس بشكل أنيق جداً، صافية الذهن ولكنها غير ساذجة، قد تكون لطيفة معك في لحظة وفظة في لحظة أخرى.

نصائح للشريك : إياك وأن تنتقدها ،فهي لن تعترف بأخطائها إلا نادرا ، فالشريكة العذراء خجولة وملتزمة وليست من اللاتي يرفعن صوتهن أو ممن يوجدن في أماكن صاخبة، بل امرأة واقعية تصارع حتى النهاية من اجل سعادتها، وتسعى بقوة لإزالة جميع العقبات التي تواجهها ، لذا يجب ان تكون قريبا منها ومن مطالبها الصغيرة، وان تراعي صفاتها وعاداتها التي هي ذات أهمية كبيرة لها.

تجنب الكذب عليها لأنها لا تطيقه حتى لو كان مقنعا لكونها تتمتع بالنقاء والصدق، ولكنها ليست ساذجة ، حاول أن تتعامل مع عيوبها بعقلاينة وروية، ويفضل ألا تدخل معها في نزاعات، فضبط الأعصاب معها أفضل لك وللأجواء العاطفية.

احذر: من اجل الاحتفاظ بعلاقات طبيعية معها عليك إهمال كل شكاوى الغير منها حتى تظل علاقتك خالية من الهموم والخلافات.

الميزان شريكة مطيعة مؤقتاً

المرأة “الميزان” تفضل الملابس الصارمة ورسمية وتعتني بجسدها ومظهرها، تعشق الملابس والعطور الفاخرة وتستخدم جاذبيتها الطبيعية لتحصل على ما تريد.

نصائح للشريك : إذا عاهدتها فيجب عليك الوفاء بالوعد لأنها لا تنسي شيئاً فهي ذكية وحذرة ولن تظهر تفوقها عليك إلا بعد الارتباط، فقد تستسلم أمامك في أي جدل وهي تبتسم ابتسامة خجولة، ولكن هذا لن يستمر كثيرا ، ولكنها شريكة ناعمة ومطيعة وذات وجه بشوش وصوت ناعم رنان، وهي من النساء اللاتي يرفضن إثقال كاهل الشريك، بل تشاركه وتقدم له العون والنصيحة في العمل والمال أن احتاج الأمر وكان في استطاعتها ذلك.

لا داعي لأن تكبتها عندما تبدأ الحديث ، فهي تحب النقاش والكلام في مختلف المواضيع وتحب إسداء النصح، كما أنها تجيد الإصغاء لآرائك حتى لو تعارضت مع قناعاتها.

احذر : لا تتعمد أن تنحيها جانباً أو أن تبقي فى الظل فالشريكة الميزان تقدس العدل والمساواة، والارتباط في نظرها شركة مساهمة بالتساوي بين شخصين.

العقرب شريكة تقرأ أفكارك

المرأة “العقرب” متزنة وهادئة ظاهريا، لكنها تمشي وتتـــكلم بعصبـية، وقد تحترق أعصابك لمعرفة ما إذا كانت فرحة أم متـجهمة، فلصوتها رنين خاص وصدى مؤثر.

نصائح للشريك : إذا اكتشفت استخفافك بها أو خيانتك ستدمرك وتدمر نفسها معك، جمالها فيه كثير من الغموض ولكنه يشتمل على كثير من الجاذبية والإغراء، فإذا لم تكن جادا فوفر كلماتك العاطفية لأنها ستقرأ أفكارك ونواياك وتعرف بالضبط ما ترمي إليه ، فإذا بدت باردة كالحجر في مظهرها الخارجي فهي بطبيعتها تخفي بداخلها شغفا وحيوية كالبركان وتحب أن يكون كل ما يحيط بها جميلا، تحب بشدة وتكره بشدة ، تحفظ السر جيدا ولا يمكن ان تبوح به .

الغيرة مشكلة حياتها، فهي تغار جدا لكن لا ترحب بأن يغار عليها زوجها – ومن الصعب الا يغار عليها زوجها – لا تحاول التأثير عليها ومن الأفضل مجاملتها وملاطفتها حتى تقابلك بالأسلوب نفسه.

احذر : الشريكة العقرب تحتقر الرجل الضعيف والجبان وتعجب جدا بالقوي الشجاع الذكي ،لذا حافظ على مكامن القوة في شخصيتك.

القوس شريكة بمعنى الحياة

المرأة القوس تمنح حياتك البهجة وتزرع التفاؤل الموجود فيها داخلك

هي امرأة عفوية بعيدة عن التفكير المعقد محبة وتستطيع ان تصل معها إلى أقصى درجات الحب ..

نصائح للشريك : لاتحاول ان تقيد المراة القوس بل أمنحها الحرية وابتعد عن توجيه الملاحظات لها فهي كطفلة صغيرة تعطيك كل شيء إن عرفت كيف تلاعبها وتكسب حبها اللامنتهي

احذر : عليك أن تسمح لها بالخروج وعدم البقاء في المنزل فهي تعشق الحرية والمغامرة والجنون ..

#الجدي شريكة تنظم حياتك

المرأة الجدي شديدة الجاذبية تستحوذ على الأنظار وتكون عالية المستوى في كل شيء ستجد نفسك أمام أنثى مثابرة لتصل لأفضل الأماكن في علاقتك معها ..

نصائح للشريك : عليك أن تبني علاقتك معها على اسس ثابتة وتقنعها بالاستقرار الذي تريده وأن تكون رجل بمعنى الكلمة فتعطيها ماتحتاجه من حنان لأنها رقيقة من الداخل وتقف إلى جانبها بما تريد القيام بها ولاتحبطها ..

أحذر : أن تكون عائقا في وجه مستقبلها فهي لن تختارك على حساب ذلك ابدا بل ستحبك أكثر إن كنت سندا لها في مشروع حياتها ..

الدلو شريكة تغير قناعاتك

المرأة “الدلو” ملابسها تبدو فاتنة لكنها تتجاهل التقاليد الأنثوية، وهي رغم مهارتها بتسوية الخلافات مع الآخرين إلا أنها لا تثق بنفسها ، تعشق الحرية .

نصائح للشريك : إذا أعطيت لشريكتك قدراً من الحرية فستأسرها بحبك وستؤمن بك بلا حدود ، إذا كانت مهنتك تعتمد على الجانب العلمي أو الفكري أو السياسي فالشريكة الدلو هي الزوجة المثالية، فذكاؤها حاد وتستطيع التأقلم مع أي مجتمع راق المثقف منه أو العادي.

من مميزات هذه الشريكة أنها تتقبل أقوالك بكل سرور ولا تعاني الشك والريبة، بل تثق بك ولن تبحث وراءك ، إنها شريكة لا تهتم كثيرا بالنقود، لا تقرضها ولا تقترضها، وبالتالي فهي تبتعد عن الديون وتخافها مخافة النار.

لديها نظرة خاصة إلى العالم، فلا تحاول أن تغير قناعاتك او تبدل سلوكياتها التي تتبناها من دون أن تعرف لها سببا.

احذر : إذا كنت تريد الاحتفاظ بها إلى الأبد لا تنتقدها ،ولا تقوم بدور الشريك المحافظ البخيل فتحاسبها على أتفه الأمور.

الحوت شريكة فكاهية

المراة الحوت غامضة ذات قلب حنون، حالمة، ماهرة بتنظيم الأشياء وتدبير الأمور، تدافع عن ضعفها العاطفي بالفكاهة.

نصائح للشريك : تشعر كثيراً بعدم الثقة والاكتئاب لذا عليك ان تثبت فيها الثقة والأمان ، كاذبة أحياناً ومتقلبة المزاج، وذات موهبة عالية في البكاء وعواطفها ضعيفة، فهي لا تكترث أين يذهب الشريك مادام يؤمن لها أمور حياتها وينفق ببذخ.

لا تحاول هذه المرأة أن تظهر تفوقها عليك أو الإساءة إلى كرامتك ورجولتك، وكل ما تنتظره منك هو رعايتها وحمايتها بكل ما أوتيت من قوة وهنا لن تجد معها إلا الهدوء والسعادة.

احذر : أن تنسي يوم ميلادها ويوم الخطبة وباقي المناسبات المهمة في حياتكما، فهي تعتبرها تواريخ عظيمة ونسيان أي منها يسبب مشاكل غير متوقعة

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