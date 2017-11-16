حظك اليوم الجمعة 17-11-2017 توقعات الابراج اليوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2017 ابراج الجمعة on November 16, 2017

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حظك اليوم برج العذراءالجمعة 17-11-2017مشاعر مذبذبة وكسل على المستوى المهنى

تؤجل تنفيذ قرارات كنت قد اتخذتها فى الفترة الماضية، تغيير الأوضاع حولك يضطرك إلى التأنى قبل اتخاذ أى خطوة جديدة، وربما تعود إليك حالة الكسل من جديد.تراكم المشكلات الأسرية مع العاطفية يتسبب فى تذبذب مشاعرك تجاه الحبيب، ومن الأفضل ألا تأخذ أى قرار حاليًا العودة إلى ممارسة الرياضة ستساعدك على التخلص من الطاقة السلبية التى تسيطر عليك. ويتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من التوتر والقلق والرغبة فى الابتعاد عن المحيطين به والاكتفاء بعزلته التى يجد فيها راحة نفسية كبيرة.

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17-11-2017

تحاول إثبات نفسك من جديد بعد حالة الكسل التى أدت إلى تراجع مستواك المهنى كثيرًا فى الفترة الماضية.علاقتك مع الحبيب تصل إلى قمة نضجها اليوم، وتقضيان يوما رومانسيا مليئا بالمشاعر بعد فترة من التوترات الخفيفة فى الأيام الماضية.حالتك الصحية مستقرة لكنك ما زالت بحاجة إلى النوم، خاصة أن عدم الحصول على ساعات كافية من النوم يسبب لك كثيرا من الصداع. ويتوقع لك علماء الفلك المرحلة المقبلة أن تستعيد استقرارك العاطفى مع الحبيب بعد فترة من الفتور والتوتر.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 17-11-2017 .

عليك الالتزام بمواعيدك فى العمل وعدم تأجيلها لوقت آخر حتى لا يؤثر ذلك عليك. الحبيب ينتظرك بشوق كبير فلا تتأخر عليه، وتذكر أن الحياة ليست عمل فقط. صحتك جيدة وعليك الاهتمام بمن حولك فى هذا التوقيت .يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لك التأنى فى اتخاذ القرارات الصارمة التى يتوقف عليها مصير من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 17-11-2017

ستقابل شريك حياتك السابق وتنشب الكثير من المشكلات مجددًا بعد محاولة إخمادها.أنت فقدت الكثير من وزنك هذه الأيام لأنك لا تأكل جيدًا، لذلك عليك أن تهتم بالأكل كثيرًا لأنه أمر مهم إلى جانب حضورك لصالات الجيم باستمرار. الفترة المقبلة سوف تكون ناجحة جدًا بالنسبة إلى عملك، وبالنسبة إلى حالتك الصحية سوف تعانى الكثير من الأمراض لذلك عليك أن تبدأ فى الحفاظ على صحتك من الآن.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 17-11-2017

أنت لديك الكثير من الخطط التى تجعل كل مشاريعك فى نجاح دائم، فعليك أن تطبقها بحرص شديد.هناك شىء غريب سوف يحدث، سوف تقابل شخصا كنت تحبه فى الماضى وتغلبكما العاطفة والشوق وستعودان حبيبين من جديد.عليك أن تذهب إلى صالات الجيم مرة أخرى لأن جسمك بدأ أن يتغير شكله للأسوأ. ويتوقع علماء الفلك بان الفترة السابقة كانت حزينة وفقدت الكثير من الأصدقاء والأقارب ولكن الفترة المقبلة سوف تكون أكثر تعويضًا عما شعرت به من حزن وأسى، حاول أن تخرج من تلك الحالة فى أسرع وقت تستطيعه.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17-11-2017 م

حالة من الانسجام الواضح بينك وبين زملاء العمل ويساعدك ذلك على الإنجاز بشكل أفضل فاستمر على هذا المنوال.الشريك فى انتظارك اليوم للحديث حول مستقبل علاقتكما العاطفية وترتيب الخطوات المقبلة.لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية اليوم وإذا شعرت بالإرهاق قم بزيارة الطبيب تصيبك الحيرة اليوم بين ما يمليه عليك عقلك وبين ما تشعر به، التفكير الهادئ هو الحل فى هذا الأمر، لا تترك عائلتك بمفردها اليوم ولا تتأخر فى العودة لمنزلك.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17-11-2017

لا تبحث عن وظيفة بديلة لوظيفتك الحالية اليوم، فأنت تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أحلامك المهنية ولكن عليك عدم الالتفات لآراء المحيطين بك علاقة عاطفية مستقرة اليوم مع الشريك وحوار تملؤه الصراحة عند حلول المساء.اهتمام واضح منك بحالتك الصحية والتزام كبير بممارسة التمارين الرياضية. ويتوقع علماء الفلك انك لا تثق فى المحيطين بك واحذر غدر المقربين لك، ثق فى طريقة تفكيرك خاصة فى خطواتك نحو المستقبل ولا تدع أحدهم يبث الشك بداخلك نحو قدرتك على تحقيق أحلامك.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-11-2017

أنت شخص ناجح جدًا فى عملك ولديك مشاريع كثيرة جدًا عليك أن تنجزها وسوف تنجح بها.أنت شخص عاطفى جدًا، ولكن عليك أن تتحكم بها وقت اللزوم.هناك الكثير من الأمراض التى تصيبك تلك الأيام، لذلك حافظ على صحتك جيدًا.أنت عانيت كثيرًا الفترة الماضية من الحزن وفقدان الكثير من الأشخاص المقربين إليك لذلك أنت تعيش فترة حزينة لا تكترث لشىء، عليك أن تكون أكثر وعيًا من ذلك كى لا تخسر جميع من حولك.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 17-11-2017

تريد أن تحقق مكاسب فى العمل، وهو ما يلزم منك التعب خلال الفترة المقبلة.إهمالك لأسرتك سيتسبب فى خلافات عائلية طفيفة مع شريك حياتك.أنت بحاجة إلى تجديد نشاطك بالسفر فى رحلة ولو لمدة يومين. يتوقع علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة، استقرارا فى حياته ولكن عقب تخطى عدد من المشكلات.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 17-11-2017

التوتر فى العمل سيزيد المشاكل التى تعانى منها، حاول التركيز بهدوء.العلاقة العاطفية ليست علاقة ندية وتهديد، فالقسوة تدمر حياتك مع شريكك. اهتم بتناول الخضراوات والفاكهة لزيادة مناعتك ومقاومة الأمراض.الفترة المقبلة ستحتاج أسرتك اهتماما أكبر منك ووقتا أكثر للعناية بهم.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17-11-2017

تواصل عملك فى صمت وهذا أبرز ما يميز شخصيتك ويجعل النجاح حليفك.لا تندفع للاعتراف لأحدهم بحبك فالتأنى يقيدك بعض الشىء فى هذا الأمر. عليك استشارة الطبيب للاطمئنان على صحتك فى أقرب فرصة ممكنة إذا شعرت ببعض التعب.يتوقع علماء الفلك لك التخلص من الصراعات النفسية الناتجة عن كثرة تفكيرك فى الأمور دون إظهار ذلك.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17-11- 2017

التسرع فى دخول استثمارات جديدة يحتاج إلى التريث ودراسة جدوى جيدة، فالتسرع يجعلك تندم على بعض القرارات. الهدوء سوف يخيم على علاقاتك العاطفية، والرومانسية ستجد طريقها لك قريبًا. أنت عرضة للإصابة ببعض الأمراض بسبب إهمال صحتك.اهتم بشئون حياتك، وركز فى مهامك ومشاكلك واعمل على حلها.

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