برجك اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017 ابراج 16-11-2017 توقعات و ابراج الخميس 16 تشرين الثاني on November 15, 2017

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برج الحمل الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج الحمل ، لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام ، اعتبر مثل هذه الأوقات اختباراً لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريباً أهمية المضي قدماً في خططك.

عندئذ سوف تجد الطاقة اللازمة للاستمرار بصرف النظر عن العقبات ، يجب أن تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف.

برج الثور الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج الثور ، لا شيء يسير في الطريق السليم في الوقت الحالي في العمل، فأنت تتعامل بالكثير من العدوانية ، يجب أن تقبل أي دعم يأتي إليك لأن هذا سوف يساعدك على التعامل بطريقة أفضل وسوف يظهرك بمظهر أكثر دبلوماسية أمام وزملائك، في حياتك الخاصة، يجب أن تركز على التواصل لأن الآخرين لا يرون الأمور من منظورك.

تحدث من الناحية الصحية، لا يجب أن تستمر الأمور على ما هي عليه الآن، انتبه لنظامك الغذائي واحصل على راحة كافية، وإلا فسوف تعاني من أضرار دائمة.

برج الجوزاء الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج الجوزاء ، سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادراً على إظهار المعرفة السليمة، ستختبر أيضاً في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة، يمكنك التغلب على أي مشكلة صحية بالراحة، فالحياة ليست منافسة ، لا يجب أن تحارب جاهداً لكي تفوز.

برج السرطان الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج السرطان ، طاقتك معدية للآخرين، كما أن الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة، القرارات التي كنت قد أرجأتها حتى الآن قد تكون هامة جداً بالنسبة لك .

لكن على الرغم من طاقتك، يجب أن لا تتصرف بتسرع وأن تكون على دراية تامة بعواقب أفعالك، فكر في الأمور بعناية وبهدوء.

برج الأسد الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج الأسد ، لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي كن حازماً وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة.

وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها، إذا استطعت تنفيذ ذلك، فسوف تجد أيضاً أن الحلول أصبحت أسهل.

برج العذراء الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج العذراء ، حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين.

لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم ، وليس الأنا الخاصة بك سوف ينتج عن ذلك أيضاً مناخاً جيداً في المنزل، قد يؤدي السلوك الأناني إلى الإضرار بعلاقاتك الأسرية على المدى البعيد.

برج الميزان الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج الميزان ، اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظراً للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق، ماذا تنتظر، أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك، من ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة.

سوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابياً على من هم حولك، وبالتالي، المشروعات المشتركة مع الأصدقاء الجيدين هي ما وصفه الطبيب لحالتك.

برج العقرب الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج العقرب ، توقف لوهلة وقم بحصر ما عشته من تجارب مؤخراً ومن استنتاجاتك ستتمكن من توجيه مسار حياتك بأكثر إيجابية.

هذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ مشروعاتك الشخصية أو المهنية، سيكون الآخرين متفهمين وسيقدمون لك الدعم، فلا داعي أن تبقي الأشياء في الخفاء.

برج القوس الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج القوس ، أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيداً مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه.

استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

برج الجدي الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج الجدي ، خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع.

اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

برج الدلو الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج الدلو ، تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية، تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقاً إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

في هذا الشأن، إن إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية.

برج الحوت الخميس 16 نوفمبر

اما عن حظك اليوم برج الحوت ، على الصعيدَين الجسماني والعقلاني، أنت تشعر بأنك صحة جيدة وأنك متفق مع ذاتك، أنت تستمتع بالأمور التي تقوم بها وتريد اقتسام هذه التجارب مع من هم قريبون منك.

هذا شيء جذاب ومثير للسعادة لمن هم حولك، ومن شأنه تعزيز العلاقات القديمة والجديدة على حدٍ سواء، سوف تتيح لك هذه العلاقات التأييد الذي ستحتاجه عند شعورك بعدم الثقة.

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