حظك اليوم الأربعاء 15-11-2017 ابراج اليوم الأربعاء 15/11/2017 توقعات الابراج اليوم الصعيد المهنى والعاطفى والصحى 15 نوفمبر 2017 Abraj alyawm on November 14, 2017

حظك اليوم الأربعاء 15-11-2017 ابراج اليوم الأربعاء 15/11/2017 توقعات الابراج اليوم الصعيد المهنى والعاطفى والصحى 15 نوفمبر 2017 Abraj alyawm

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حظك اليوم برجك الاربعاء 15-11-2017 ابراج اليوم الاربعاء 15/11/2017 توقعات الابراج اليوم 15 نوفمبر 2017 Abraj Today

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حظك اليوم برجك الاربعاء 15-11-2017 ابراج اليوم الاربعاء 15/11/2017 توقعات الابراج اليوم 15 نوفمبر 2017 Abraj Today

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حظك اليوم الأربعاء 15-11-2017 ابراج اليوم الأربعاء 15/11/2017 توقعات الابراج اليوم الصعيد المهنى والعاطفى والصحى 15 نوفمبر 2017 Abraj alyawm.









برج الحمل اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – تعقد هذا اليوم صفقات كبيرة وتعقد اتفاقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة

في الحب – لا تبقَ صامتاً وحاول أن تناقش الحبيب في أمور متعددة لتتعرف إليه أكثر فأكثر

في الصحة – خفف من تناول ثمار البحر وخصوصاً المقلي منها، وحاول التنويع في مأكولاتك

برج الثور اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – تجد نفسك في موقف قوي، لكن يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد

في الحب – لا تثر المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئاً في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال

في الصحة – بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك

برج الجوزاء اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – تكون هذا اليوم أكثر تسامحاً مع زملاء العمل ولا تطالبهم بالكثير، بل تساعدهم في حل في بعض المشاكل

المستعصية

في الحب – لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك وكن حذراً من التدخلات وأصحاب النيات السيئة

في الصحة – الأرق الذي ينتابك ليلاً يسبب لك الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع أصحاب الاختصاص

برج السرطان اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – تكون هذا اليوم أكثر مثابره وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد

في الحب – كن أكثر قناعة بأفكارك ولا تتنازل عنها، وانطلق بعلاقة عاطفية جديدة قبل فوات الأوان واختبر طعم الحب مرة أخرى

في الصحة – سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لمنوفمبرة التمارين الرياضية المفيدة

برج الاسد اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها في العمل، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحاً وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف

وتجعلك مطمئنا وسعيداً

في الحب – تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما

المستقبلية

في الصحة – خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة

برج العذراء اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – قد تبدو متوتّراً اليوم بعض الشيء، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة

في الحب – تحاشَ الغيرة والشكوك، وكذلك العناد والتملّكية، وحاول تفهّم حاجات الحبيب

في الصحة – حاول أن تختار كل ما يناسبك صحياً من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا مثلك

برج الميزان اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكاؤك الكبير رجال الأعمال ويقدّمون لك العروض الكبيرة

في الحب – تشعر بأنّ الشريك لا يفهمك ولا يقدّر الضغوط التي تتعرّض لها، وتحاول لفت الأنظار بأي طريقة

في الصحة – لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم

برج العقرب اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب

في الحب – لن تتأخر في استعمال كل ما قدر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة

على المواقف

في الصحة – قد تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال

برج القوس اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب أو مشاكل أو اعتراض من أرباب العمل

في الحب – زيارة مفاجئة من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيراً وتحمسك للارتباط به نظراً إلى مميزاته التي تعجبك

في الصحة – تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعوراً منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس

برج الجدي اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – تباشر اليوم أعمالاً كثيرة متراكمة وتضع نصب عينيك اهدافاً ضخمة تسعى لتحقيقها

في الحب – حاول السيطرة على انفعالاتك وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير

في الصحة – تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروّي، ومهّد لها خطوة خطوة

برج الدلو اليوم الاربعاء 15/11/2017

في العمل – يعترض أحدهم على مشاريعك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات

في الحب – أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك وربما إلى قطعها نهائياً

في الصحة – حاول التخفيف من الجلوس ساعات طويلة وراء مكتبك، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض الحركة .

حظك اليوم برجك الاربعاء 15-11-2017 ابراج اليوم الاربعاء 15/11/2017 توقعات الابراج اليوم 15 نوفمبر 2017 Abraj Today

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