حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12/11/2017 ابراج اليوم الاحد12-11-2017 on November 12, 2017

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12/11/2017 ابراج اليوم الاحد12-11-2017

ابراج 12-11-2017 اليوم الاحد عالم الابراج اليومية برج الاسد في حظك اليوم الأثنين 12/11/2017

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برج الحمل اليوم 12/11/2017

برج الحمل اليوم الاحد 11 نوفمبر 2017

ثقتكم بانفسكم كبيرة ويعمكم النشاط تسيطرون على زمام الامور وتنجحون في الدفع بمصالحكم . فترة ايجابية فاستغلها الشمس تسلط الأضواء على الدعم الخارجي و ربما اهتمامات مالية و قروض و ديون . صفحة او قرار جديد .

برج الثور اليوم 12/11/2017

حظك اليوم برج الثور الاحد 12-11-2017

يوم اخر يتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم اولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا الىى غذائكم وراحتكم . كن صبورا . اما ان تشعر بالراحة و الهدوء الكامل او الهدوء التام .

برج الجوزاء اليوم 12/11/2017

برج الجوزاء اليوم الاحد 11 نوفمبر 2017

تنشطون اجتماعيا وتلتقون الاصدقاء منكم من يشارك في حفل او مناسبة سعيدة . تفرح بدعم جهة ما . قدم حلولا معتدلةةة كيي تحظى بتحالف جيد .

حظك اليوم برج السرطان 12/11/2017

برج السرطان اليوم الاحد 11 نوفمبر 2017

تظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في اثبات جدارته للمسؤولين ويحافظ على انجازاتة القائمة . اذا نظم وقته جيدا و احترم المواعيد . ان هذه الفترة تتطلب الدقة و المتابعة فلهذا حضر جيدا ولا ترتجل .

حظك اليوم برج الاسد الاحد 12/11/2017

برج الاسد اليوم الاحد 11 نوفمبر 2017

تنشطون في سفر او اتصال بعيد يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة انها فترة جيدة لخوض تجربة جديدة كما انها فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما . من اجمل ايام الشهر .

برج العذراء اليوم 12/11/2017

برج العذراء اليوم الاحد 11 نوفمبر 2017

تظل الامور المالية تشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب له صلة بشراكة او تعويض . قد تسعد بالتسوية مع احدى الجهات . لا تفرض رأيا ولا تكن عنيدا . ولا تهمل اوراق الثبوتية وعدم حملها .

الميزان اليوم 12/11/2017

حظك اليوم برج الميزان الاحد 12-11-2017

ترغبون في تدعيم شراكتكم يومم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف ثان . ولكن يجب تجنب الانتقاد و توجيه الملاحظات و حاذر المواجهات الكلامية . حاذر مخالفة التعليمات و القوانين أيضا .

العقرب اليوم 11 نوفمبر 2017

برج العقرب اليوم الاحد 11 نوفمبر 2017

انجزوا ما تراكم لديكم من عمل تجدون تعاونا من الزملاء نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا من الراحة من حين الى اخر . انها فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد . حاذر النزاعات و التذمر و التمرد ولا تغامر بموقعك .

القوس اليوم 11 نوفمبر 2017

حظك اليوم برج القوس 11/011/2017 الاحد

تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم . تكون الحظوظ قوية . كما ان الفترة مناسبة لاجتماعات مهنية اوو عائلية و لتلطيف الاجواء .

الجدي اليوم 12/11/2017

برج الجدي اليوم الاحد 11 نوفمبر 2017

ترغبون في ادخال تعديل على مسكنم والتفاهم مع افراد العائلة . وقد تقدم على خطوة جريئة وقد تظهر مسألة مهمة تحتاج للحوار .

الدلو اليوم 11 نوفمبر 2017

حظك اليوم برج الدلو الاحد 12-11-2017

تنشطون في السفر والاتصالات ومنكم من ينطلق مرحلة مهنية للتريج لمشاريعة بنجاح – يوم مناسب لاجتياز امتحان – وقد يتقدم منك احدهم للمساعدة او للتعاون

الحوت اليوم 12/11/2017

حظك اليوم برج الحوت الاحد 12/11/2017

تظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم من يسترد مالا يعود له او يحصل على هدية . لا تضيع الفرص ووظف طاقاتك الذهنية و الفكرية و البناءة لوضح حد للتساؤلات . ناقش بوضوح و تجنب الالتباسات.

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وكما نقول دائما علي موقع خمس خطوات أنها دعوة للتفاؤل وبداية يوم سعيد وكذب المنجمون ولو صدفوا.

يمكنك معرفة المزيد هنا عن توقعات الأبراج للعام الجديد 2017 كاملة مقدمة من ماغي فرح

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وتعرف هنــا علي حقيقة إضافة برج حامل الثعبان وترتيب الأبراج الجديد

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل ) \ الحمل (21 آذار – 20 نيسان)

حظك اليوم برج الحمل الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 حظك اليوم علي خمس خطوات صحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة ويمكنك أن تنجز سريعا. عاطفيا وعائليا: تجد من يمدك بالحماس وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك وتبدو مشرقا ومؤثرا ، خمس خطوات حظك اليوم برج الحمل علي 5khtawat.com ، سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. فالمشكلات توضع أمامنا بحيث نتعلم منها. يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.

حظك اليوم وتوقعات برج الثور (21 أبريل – 21 مايو) \ الثور (21 نيسان – 20 أيار)

حظك اليوم برج الثور الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 حظك اليوم علي موقع خمس خطوات عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.اجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة ، نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب. فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا. الآن، وقد تخلصت من أثقال الماضي، ويدعمك سلوكك الإيجابي، سوف يكون لديك مجال أوسع لتشكيل المستقبل.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء (22 مايو- 21 يونيو ) \ الجوزاء (21 أيار – 20 حزيران)

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 ، حظك اليوم علي موقع 5khtawat.com اجتماعيا: قد تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة. ماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة فقط حافظ على السرية والكتمان ، سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر: بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منها بدروس.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان (22 يونيو- 22 يوليو ) \ السرطان (21 حزيران – 20 تموز)

حظ برج السرطان اليوم الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 ، حظك اليوم علي موقع خمس خطوات اجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد. عاطفيا: تبدو اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية ، أنت متفق مع ذاتك فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح..

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد (23 يوليو– 22 أغسطس) \ الأسد (21 تموز – 20 آب )

حظ برج الأسد اليوم الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 حظك اليوم برج الأسد علي موقع خمس خطوات اجتماعيا: يطالبك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة. مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تمضي على مهل وأن تتجنب المجازفة والمخاطر؛ أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء. حاول الحفاظ على هدوئك الداخلي واستخدم هذا الوقت في الإعداد لأوقات أقل إيجابية قادمة.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر ) \ برج العذراء (21 آب – 20 أيلول )

حظ برج العذراء اليوم الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 أما عن حظك اليوم برج العذراء خلال موقع خمس خطوات عاطفيا وعائليا: تنظر للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع من تحب ومع المحيطين بك. اجتماعيا: تشترك مع الأصدقاء في نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معه ، أما عن حظك اليوم برج العذراء علي 5khtawat.com اليوم يمكنك زراعة البذور لبداية جديدة، كما يمكنك الآن إجراء بعض التغيير في حياتك المهنية. إلا أن نجاحك سوف يؤدي إلى غيرة الآخرين منك، فلا تجعل ذلك يصيبك بالغرور. يؤمن أحباؤك بك إيمانًا كاملاً وكبيرًا وسوف يناقشون معك إيجابيات وسلبيات الخطط الخاصة بك. يمكنك حماية ذاتك من الفشل من خلال هذه الطريقة فقط. يجب أن تعمل عبر الأوقات العصيبة القادمة بروح من الهدوء. ربما تؤدي عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتدليل أو فترة راحة قصيرة إلى حدوث المعجزات.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر ) \ برج الميزان (21 أيلول – 20 تشرين الأول)

حظ برج الميزان اليوم الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 حظك اليوم برج الميزان علي خمس خطوات اجتماعيا: كل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.. وتتفاوض اليوم جيدا لإجراء تغيير يؤكد تواجدك. عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تنشأ اليوم علاقة سرية تميل نحو اختفائها عمن حولك، روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا. قد يكون الاتصال بالأسرة مفيدًا لصحتك بما أن الوصفات المنزلية والأمان الأسري من الأمور المفيدة عند المرض.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب (23 أكتوبر-22 نوفمبر) \ برج العقرب (21 تشرين الأول – 20 تشرين الثاني)

حظ برج العقرب اليوم الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 حظك و أبراج اليوم برج العقرب علي خمس خطوات عاطفيا وصحيا: القمر في برجك يجعلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك. اجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح الفكاهة مما يساعدك اليوم على الخروج من أي مأزق، حظك اليوم برج العقرب علي 5khtawat.com ، كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم. لكن لا تكن مغرورًا – اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخص خططك الخاصة.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر) \ برج القوس (21 تشرين الثاني – 20 كانون الأول)

حظك اليوم برج القوس الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 علي موقع خمس خطوات ماليا: القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للمعاملات التجارية.. وقد تنجح في تحقيق مكاسب مما يشجعك على الاجتهاد. اجتماعيا وعاطفيا: فينوس والشمس في منزل الحب يمنحانك إشراقه ويقظة ويدفعانك للتعامل بحكمة وتروي ،توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. قد تستغرق وقتًا أطول في الوصول إلى هدفك، ولكنك قد تكسب المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك .

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي (22 ديسمبر – 20 يناير) \ برج الجدي (21 كانون الأول – 20 كانون الثاني)

حظ برج الجدي اليوم الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 عاطفيا: الوضع الفلكي داعم.. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية. اجتماعيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث مما يجعلك تستطيع بلباقتك ودبلوماسيتك أن تحل مواقف دقيقة ، يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيًا، وتُحل المصاعب مباشرةً بمجرد توليك إياها. لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائمًا، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك وأقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو (21 يناير – 20 فبراير) \ برج الدلو (21 كانون الثاني – 20 شباط)

حظك اليوم برج الدلو الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 أبراج اليوم برج الدلو علي موقع خمس خطوات عائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك وسط العائلة على أكمل وجه. اجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة، العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت (20 فبراير – 20 مارس) \ برج الحوت (21 شباط – 20 آذار)

حظ برج الحوت الأحد 12 نوفمبر \ تشرين الثاني 2017 أبراج اليوم برج الحوت علي خمس خطوات صحيا وعائليا: الوضع الفلكي قد يجعلك منتعشا وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية مميزة ودافئة. عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك ، أنت حاليًا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما يخلق لك معارضين وحتى أعداء. انتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. حاول انتقاء ألفاظك والكلام حتى لا تندم على ما قلته فيما بعد. في حالة وجود شكوك، يفضل التفكير مليًا قبل الكلام والتصرف.

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