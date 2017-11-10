ابراج اليوم السبت 11-11-2017 حظك و توقعات الابراج السبت 11 تشرين الثاني 2017 on November 10, 2017

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توقعات حظك اليوم السبت 11/11/2017 ، نقدم توقعات الأبراج الصينية وحظك اليوم في جميع الأبراج برج ( الحوت، الدلو، العذراء، القوس، العقرب ، الجوزاء، الثور، الميزان، العقرب، الجدي، الحمل، الاسد ) مع كوكبة من علماء الفلك في مصر والوطن العربي وعلى رأسهم ماغي فرح ومايشال حايك، وكارمن شماس وهالة عمر وجوي عياد وعبير اللباد ومحمد فرعون لمعرفة حظك في الحب والصحة والعمل وقد تصيب او تخطيء هذه التوقعات ولكنها تظل في مجملها للتسلية والترفية فقط في ابراج مكتوب.

ابراج اليوم هو علم ودراسة وقد قسم العلماء الأبراج الى أربعة أنواع رئيسية ويندرج تحت كل تقسيم ثلاثة أبراج وسوف نعرضها لكم ليتعرف كل صاحب برج عن نوعية برجه وصفاته وعيوبة وهم كالآتي :

الابراج الناريه وهذه الأبراج تمثل التألق والحيوية والابداع وأنها مثالية كما تتميز أصحاب هذه الأبراج بالانشغال بأمور الذات ومن هذه الأبراج برج( الأسد والحمل والقوس )، الأبراج المائية يتميز أصحابها بالعاطفة الشديدة والرومانسية ويملكون انفعالات وتعبيرات عاطفية دفينة ونجدهم في برج (العقرب والسرطان والحوت) كما يوجد الأبراج الترابية ويشتهر أصحابها بالأناقة والواقعية وبالفخامة كما أنهم متحفظين وتقليدين ونجدهم في برج ( الجدي والثور والعذراء)، ونجد الأبراج الهوائية يتميز أصحابها بالذكاء والخبرة والطاقة الفكرية والذكاء الشديد ونجدهم في برج (الميزان والجوزاء والدلو).

ابراج اليوم يجب على كل من يقراها أن يدرك أنها للتسلية فقط ومن باب الفضول ولا ترتقي لكشف الغيب لأن لا أحد يعرف الغيب ولأن المستقبل بيد الله لذلك كن على يقين عند قراءة الأبراج ان هذه الأبراج للتسلية والتفاؤل ليس الا وتذكروا كذب المنجمون ولو صدقوا.

تعرف على حظك اليوم السبت 11/11/2017 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.









برج الحمل

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض الأمور وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل, عاطفياً: تكون والشريك تحت الأضواء، وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمّة قد تعكر صفو حياتكما العاطفية صحياً: لا تبالِ بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته.

برج الثور

مهنياً: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين, صحياً: تستفيد من الراحة من العمل لتقوم بنشاطات رياضية متعددة تفيد صحتك.

برج الجوزاء

مهنياً: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك أو في أعمالك وتشعر بشيء من الارتياح.

عاطفياً: تنهال عليك الأخبار المفرحة، ما يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب ورغبتكما, صحياً: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجاباً عليك وعلى المحيط.

برج السرطان

مهنياً: الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعاً لئلا تزداد الأمور تعقيداً,عاطفياً: حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاهه, صحياً: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، عليك بممارسة الرياضة يومياً.

برج الأسد

مهنياً: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادراً أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين,عاطفياً: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام, صحياً: تشفى من مرض خفيف، وتعاود نشاطك بكل حيوية وتقرر ممارسة الرياضة بانتظام لأنها مفيدة جداً لوضعك الصحي.

برج العذراء

مهنياً: يزيدك هذا اليوم خيراً وايجابية ويزيل بعض الغموض والالتباسات والأخطاء السابقة، ويجعلك أكثر اقبالاً على الحياة والعمل, عاطفياً: الفرصة مناسبة اليوم لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ الشريك يساعدك في ذلك, صحياً: تجاوز هذه المرحلة بأفضل ما يكون، وخطط للمرحلة المقبلة لكي تقوم بكل ما يفيد صحتك.

برج الميزان

مهنياً: كن دبلوماسياً جداً هذا اليوم وقدّم الدعم، قد تفشي بسرّ لأحد الزملاء، أو تقوم بخطوة ترضيك في محيطك المهني, عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير للقيام بالخطوات وفقاً للأولويات المحددة, صحياً: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك تتحمل النتائج.

برج العقرب

مهنياً: زيارة مهمة تحدد على أثرها آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل, عطفياً: لا تستخف بقدرات الشريك على مساعدتك في مسألة مهمة، فهو يمتلك القدرة على ذلك,لا صحياً: العشوائية في إنقاص الوزن ربما تأتي بنتيجة عكسية، لذا أنت تحتاج إلى نظام غذائي معيّن لئلا تضرّ نفسك.









برج القوس

مهنياً: تجبر على إلغاء بعض المواعيد للعناية بزميل أو لمعالجة أمر طارئ، ويبدو المزاج متعكراً وتتجنّب الجدال والنقاش الحاد, عاطفياً: مواقف غير منتظرة إطلاقاً من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً من قبلك وقد تكلفك الكثير, صحياً: بعض الآلام العابرة في المعدة أو في الرأس سببها التعصيب أو قلة النوم فلا داعي إلى القلق.

برج الجدي

مهنياً: تُتاح لك فرص جديدة لعمل إبداعي آخر، وتكون واثقًا بنفسك وتحقق حلماً كبيراً طالما راودك, عاطفياً: تصرّفات الشريك تكون لافتة وتدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لئلا تصل علاقتكما إلى طريق مسدود, صحياً: سارع إلى اختيار التوقيت المناسب لك للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة ولا سيما في الصباح.

برج الدلو

مهنياً: تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك واندفاعك للمضي في ما أنت عازم عليه, عاطفياً: تبدي انفتاحاً على الشريك، بانتظارك نجاح وإشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت, صحياً: من منّا لا يسعى ليكون بصحة جيدة، لتحقيق ذلك لا بد من الاهتمام بها كما يلزم.

برج الحوت

مهنياً: تتخلص من بعض الالتباسات الماضية، وتكنشف آفاقًا جديدة وتحقق أمنية ويملي عليك الحدس القرار اللازم,عاطفياً: اذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك العاطفي، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك في هذا الإطار, صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

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