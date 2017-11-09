ابراج اليوم الجمعة 10/11/2017 برجك اليوم الجمعة 10-11-2017مع ماغي فرح جوي عياد on November 9, 2017

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برج الحمل اليوم 10/11/2017

برج الحمل اليوم الجمعه 10 نوفمبر 2017

ثقتكم بانفسكم كبيرة ويعمكم النشاط تسيطرون على زمام الامور وتنجحون في الدفع بمصالحكم . فترة ايجابية فاستغلها الشمس تسلط الأضواء على الدعم الخارجي و ربما اهتمامات مالية و قروض و ديون . صفحة او قرار جديد .

برج الثور اليوم 10/11/2017

حظك اليوم برج الثور الجمعه 10-11-2017

يوم اخر يتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم اولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا الىى غذائكم وراحتكم . كن صبورا . اما ان تشعر بالراحة و الهدوء الكامل او الهدوء التام .

برج الجوزاء اليوم 10/11/2017

برج الجوزاء اليوم الجمعه 10 نوفمبر 2017

تنشطون اجتماعيا وتلتقون الاصدقاء منكم من يشارك في حفل او مناسبة سعيدة . تفرح بدعم جهة ما . قدم حلولا معتدلةةة كيي تحظى بتحالف جيد .

حظك اليوم برج السرطان 10/11/2017

برج السرطان اليوم الجمعه 10 نوفمبر 2017

تظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في اثبات جدارته للمسؤولين ويحافظ على انجازاتة القائمة . اذا نظم وقته جيدا و احترم المواعيد . ان هذه الفترة تتطلب الدقة و المتابعة فلهذا حضر جيدا ولا ترتجل .

حظك اليوم برج الاسد الجمعه 10/11/2017

برج الاسد اليوم الجمعه 10 نوفمبر 2017

تنشطون في سفر او اتصال بعيد يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة انها فترة جيدة لخوض تجربة جديدة كما انها فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما . من اجمل ايام الشهر .

برج العذراء اليوم 10/11/2017

برج العذراء اليوم الجمعه 10 نوفمبر 2017

تظل الامور المالية تشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب له صلة بشراكة او تعويض . قد تسعد بالتسوية مع احدى الجهات . لا تفرض رأيا ولا تكن عنيدا . ولا تهمل اوراق الثبوتية وعدم حملها .

الميزان اليوم 10/11/2017

حظك اليوم برج الميزان الجمعه 10-11-2017

ترغبون في تدعيم شراكتكم يومم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف ثان . ولكن يجب تجنب الانتقاد و توجيه الملاحظات و حاذر المواجهات الكلامية . حاذر مخالفة التعليمات و القوانين أيضا .

العقرب اليوم 10 نوفمبر 2017

برج العقرب اليوم الجمعه 10 نوفمبر 2017

انجزوا ما تراكم لديكم من عمل تجدون تعاونا من الزملاء نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا من الراحة من حين الى اخر . انها فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد . حاذر النزاعات و التذمر و التمرد ولا تغامر بموقعك .

القوس اليوم 10 نوفمبر 2017

حظك اليوم برج القوس 10/011/2017 الجمعه

تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم . تكون الحظوظ قوية . كما ان الفترة مناسبة لاجتماعات مهنية اوو عائلية و لتلطيف الاجواء .

الجدي اليوم 10/11/2017

برج الجدي اليوم الجمعه 10 نوفمبر 2017

ترغبون في ادخال تعديل على مسكنم والتفاهم مع افراد العائلة . وقد تقدم على خطوة جريئة وقد تظهر مسألة مهمة تحتاج للحوار .

الدلو اليوم 10 نوفمبر 2017

حظك اليوم برج الدلو الجمعه 10-11-2017

تنشطون في السفر والاتصالات ومنكم من ينطلق مرحلة مهنية للتريج لمشاريعة بنجاح – يوم مناسب لاجتياز امتحان – وقد يتقدم منك احدهم للمساعدة او للتعاون

الحوت اليوم 10/11/2017

حظك اليوم برج الحوت الجمعه 10/11/2017

تظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم من يسترد مالا يعود له او يحصل على هدية . لا تضيع الفرص ووظف طاقاتك الذهنية و الفكرية و البناءة لوضح حد للتساؤلات . ناقش بوضوح و تجنب الالتباسات.

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حظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2017,توقعات ابراج اليوم الجمعة 10-11-2017 توقعات الابراج مع ماغى فرح الجمعة 10-11-2017 حظك اليوم مع ماغى فرح فى الحب والمال والصحة متابعة توقعات اليوم الجمعة 10-11-2017 مع ماغي فرح تعرف علي حظك اليوم توقعات برجك اليوم نقدم لكم تنبؤات ابراج الحظ يومياً حيث ننقل لكم أخبار الفلك والنجوم وآخر التوقعات الفلكية معرفه برجكك اليوم , ابراج يوم الجمعة 10-11-2017 الابراج الصينية , حظك اليوم 10-11-2017, برجك.

ابراج 10-11-2017 توقعات عالم الأبراج اليومية لهذا اليوم الجمعة 10 نوفمبر abraj today

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الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم ولا أسوأ يا مولود الحمل، فأنت لا رغبة لك منذ الصباح بالذهاب إلى عملك أو عمل أي شيء آخر، عدم اتخاذ أي قرار أو مبادرة هو الأفضل، لأنه لن يكون في صالحك أبدا، المشاكل قد تحوم حولك في فترة ما بعد الظهر، فحاول أن تمررها بهدوء.

الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور، الأوضاع اليوم جيدة والأجواء هادئة جدا لتسيير أعمالك المهمة، قد تكون معرضا لكثير من الإشاعات الكاذبة، الأوضاع العائلية مهمة أيضا، وبخاصة أن موضوعا مهما يطرح للنقاش، ولن تكون سعيدا بالنتائج التي تتمخض عنه.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر2017 مع سحر علي (فيديو)

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 من ماغي فرح

الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أنت شجاع ولا تخاف أي شيء، وديكتاتوري في تصرفاتك، وتشعر بالدعم الذي يمده الفلك لك، يوم جيد وبخاصة للأعمال التي ستشهد تقدما ملحوظا، وذلك في فترتي الصباح والظهيرة، المساء جيد لكن لا تحاول السيطرة على من تحب وتملكه فهذا سيبعده عنك، وبخاصة إذا كنت من مواليد أيار (مايو).

السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، لا تتهور يا عزيزي بتصرفاتك، فأنت معروف بعقلانيتك وصبرك على الأمور، فلا تكن متسرعا بتنفيذ ما تريد وبدون تفكير، عليك بعدم المغامرة بأي شيء تملكه أو يخصك، لأنك ستخسره بالتأكيد وبخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، تسمع التصفيق من حولك والتقدير يكون من نصيبك للإنجازات في العمل، وبخاصة أنك تركز على حياتك والأشياء المهمة التي تفيدك، العديد من القرارات المهمة تتخذها اليوم، وبخاصة في المجال العملي.

العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم طويل فعقارب الساعة تتحرك ببطء شديد، نهار متعب وفيه كثير من العمل، وحل العديد من المشاكل التي تواجهك في فترة الظهيرة وما بعدها، تشعر بالتعب ومزاجك لن يكون بأفضل حالة في فترة المساء، وبخاصة أن صحتك قد تتعرض لبعض الانتكاسات.

الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، عليك بتخفيف عنادك يا مولود الميزان وأن تكون أكثر مرونة في تعاملك مع الآخرين، وبخاصة في مجال العمل، طلتك مميزة اليوم، ولها أثر كبير على من حولك، خصوصاً في فترة الظهيرة، استغل هذه الظروف للتقدم عمليا وإقناع الآخرين بآرائك.

العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يوم جيد ويحمل الكثير من التقدم على المجالات العاطفية أو العملية أو المالية كافة، فالفلك يدعمك يا عزيزي ويعطيك أجمل الألوان، وبخاصة في فترة الظهر وما بعدها؛ حيث يلعب معك الحظ دورا إيجابيا لحل إحدى المشاكل العملية.

توقعات برج العقرب لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 مع سحر علي (فيديو)

القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يوم الحيرة والاختيارات الصعبة، تقف يا عزيزي أمام مفترق طرق، لكي تقرر ماذا تريد، قرار اليوم قد يلزمك بأشياء لفترة طويلة، فكن هادئا وتروّ في اتخاذ أي قرار، ولا تدع المفاجآت والأحداث التي تدور حولك تؤثر عليك.

الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، كثير من الأحداث تمر عليك منذ الصباح، وتتعرض للكثير من الضغوطات في مجال العمل، انتبه إلى ما تقوم به ولا تستعجل الأمور لإنهاء ما تريد، حاول ترتيب جدول مواعيدك، لأن لديك الكثير من الأعمال للقيام بها في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، انتبه إلى وضعك المالي، فهو لا يسمح بمصاريف أكثر، أما بالنسبة لمن يعمل في مجال التجارة والأعمال فمن المتوقع أن يتحمل خسارة مالية تؤثر على وضعيه العملي والمالي بشكل عام، لذلك في المساء الأفضل ألا ترى من تحب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، انتهت فترة المصاعب لديك يا مولود الحوت، وبدأت دورة جديدة بعزم وتصميم على تسوية جميع أمورك على مختلف الصعد، وبخاصة بعد الذي عانيته بالفترة السابقة، يوم جيد ويختلف عن سابقه، والابتسامة لا تفارق وجهك.

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