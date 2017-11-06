ابراج اليوم الثلاثاء 7-11-2017 , ابراج و حظك اليوم 7 نوفمبر 2017 حظ توقعات عالم الابراج, الابراج اليومية on November 6, 2017

برجك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 ,, حظك اليوم الثلاثاء 7/11/2017 ,, ابراج اليوم الثلاثاء 7-11-2017

ابراج اليوم الثلاثاء 7-11-2017 الأبراج اليوم 7 نوفمبر 7\11\2017 كارمن شماس

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برجك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 ,, حظك اليوم الثلاثاء 7/11/2017 ,, ابراج اليوم الثلاثاء 7-11-2017

الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، اليوم يضم الكثير من الأحداث التي ستترك فيك أثراً لن تنساه، فهذا يوم الاكتشافات والحسابات القديمة. سوف يختلف تقديرك للعديد من الأمور حولك وبالأخص تجاه الآخرين، احذر أن تتطور النقاشات العائلية الى فرقة أو نزاعات، وبالأخص في المساء؛ حيث سيعرض موضوع للمناقشة بينكم.

الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور، هذا يوم الندم، فأنت سوف تكتشف أنك ارتكبت أخطاء لم تكن تتوقع نتائجها بهذا الشكل. فكل دقيقة وساعة من هذا اليوم سوف تحمل مفاجآت ليست بجيدة لك، فحاول أن تقلل المشاكل بأن لا تتكلم كثيرًا.

الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، إنه من الأيام العملية أيضاً، فأنت سوف تنهمك بتسوية أعمالك ودعمها. رجال الأعمال والتجار من هذا البرج سوف تكون لهم أخبار جيدة، وتقدم ملحوظ سوف يكونون به سعداء. أما في المساء فلا تسألني عن وضعك الذي سيكون صعباً قليلاً مع من تحب لتهورك وتفوهك بكلام جارح لنقاش بينك وبين شريك حياتك.

السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، من المؤكد أنه النهار الأطول بحياتك، فأنت تشعر أن عقارب الساعة لا تمشي. قد تواجهك المشاكل ومناوشات في مجال العمل في فترتي الصباح والظهيرة. لكن الأمور تبدأ بالتحسن في فترتي ما بعد الظهر والمساء وتبدأ الغيوم بالانقشاع.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، حضر نفسك يا عزيزي الأسد للقيام بالعديد من الأعمال والاجتماعات، فمنذ الصباح وأنت تذهب من مكان الى آخر ومقعدك لن تجلس عليه كثيراً. طلتك الجميلة لها أثر كبير في التأثير على رأي الآخرين بأقوالك وآرائك، فاستغل هذا النهار جيداً قبل أن ينقلب عليك في المساء لأن الأمور عندئذٍ لن تكون لصالحك وتكثر المشاكل من حولك.

العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم عصبي وأي شخص يوجه لك كلمة منذ الصباح سوف ترد عليها بعشر، حاول أن تستغل اليوم وبما فيه من فرص وأحداث جيدة وخصوصا خلال فترتي الصباح والظهيرة. المساء لن يكون سهلاً أيضاً عليك، بل هنالك مناوشات بينك وبين من تحب سببها أنت، وبخاصة اذا كنت من مواليد شهر آب فالأفضل أن تخرج مع أصدقائك.

الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، كثير من مواليد الميزان لن يكون مزاجهم جيدا والتوتر قد يكون موجودا بسبب كثرة الأحداث والتغييرات حولك، فعليك إذن بالتفكير جيداً بما تفعله ولا تدع جرأتك وتهورك يحملانك لفعل الخطأ.

العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تفكر كثيراً لأن لديك الكثير من الأمور والمسؤوليات التي يجب عليك القيام بها، حاول أن تقوم بأعمالك قبل مجيء فترة ما بعد الظهر لأن فترتي الصباح والظهيرة تدعمانك بأعمالك ومبادراتك.

القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، كفى استهزاء بالآخرين وقلل من ثرثرتك، فقد تجلب لك المشاكل، وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. أعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها قبل أن تسأل عنها من قبل مديرك. المساء جيد جداً لتقوية علاقتك مع من تحب.

الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ما يزال الفلك الى جانبك يا عزيزي، وخاصة في فترة النهار؛ إذ ما يزال بإمكانك تنفيذ ما تريد وإطلاق المبادرات وتوقيع العقود، فكل هذا سيجني لك أرباحاً. أما المساء فهو واعد أكثر وبالأخص من الناحية العاطفية؛ حيث تحصل تطورات تصب في صالحك، وخاصة مواليد شهر كانون الأول الذين سوف يحلون مشاكل وقعت مع من يحبون.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لقد قاربت معاناتك على الانتهاء، لكن عليك بالصبر خلال فترة الصباح وحتى بعد الظهر، فما تزال المشاكل تحوم حولك ومزاجك ليس بصافٍ، حافظ على هدوئك عند مواجهة مع أحد الأشخاص في العمل ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، عليك أن تستعجل يا صديقي الحوت وتقوم بكل ما تريد خلال فترتي الصباح والظهيرة لأنهما جيدتان لدعم أعمالك والمشي بمبادراتك، قد يكون لديك بعض المصاريف غير الضرورية في فترة ما بعد الظهر.

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ابراج اليوم الثلاثاء 7-11-2017 الأبراج اليوم 7 نوفمبر 7\11\2017 كارمن شماس

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