ابراج اليوم السبت 4/11/2017 ,, حظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2017 , برجك اليوم السبت 4-11-2017 توقعات اليوم السبت on November 3, 2017



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ابراج اليوم السبت 4/11/2017 ,, حظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2017 , برجك اليوم السبت 4-11-2017 توقعات اليوم السبت

ابراج اليوم السبت 4/11/2017 ,, حظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2017 ,, برجك اليوم السبت 4-11-2017

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ابراج اليوم السبت 4/11/2017 ,, حظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2017 ,, برجك اليوم السبت 4-11-2017

حظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2017، يتوقع علماء الفلك فى الابراج السومرية تنبؤات برجك اليوم السبت 4/11/2017 في الحب والعمل والصحة والحياة لاشهر علماء الابراج ماغى فرح وجاكلين عقيقى وكارمن شماس، توقعات الابراج 4-11-2017 , luck today 4-11-2017 لحظك اليوم لكل من الابراج التالية “برج الحمل اليوم، حظك اليوم برج الحوت، حظك اليوم برج الدلو، حظك اليوم برج الجدي، حظك اليوم برج القوس،شاهد حظك اليوم برج العقرب، حظك اليوم برج الميزان، حظك اليوم برج العذراء، حظك اليوم برج الأسد، حظك اليوم برج السرطان، حظك اليوم برج الجوزاء، حظك اليوم برج الثور”.

ابراج اليوم السبت 4/11/2017 ,, حظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2017 ,, برجك اليوم السبت 4-11-2017

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ابراج اليوم السبت 4/11/2017 ,, حظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2017 ,, برجك اليوم السبت 4-11-2017

ابراج اليوم السبت 4-11-2017 لـ“ماغى فرح، جاكلين عقيقى، كارمن شماس، محمد فرعون، ميشال حايك، جوي عياد، هالة عمر” أشهر علماء الابراج الفلكية وتوقعات حظ برجك اليوم السبت 4-11-2017 ، كما يوجد ابراج صينية ولكن لا يهتم بها الكثير لزالك ننشر لكم ابراج ماغىى فرح، توقعات هالة عمر، ابراج اليوم محمد فرعون، فكل هؤلاء يقدمون التوقعات اليومية لحظك اليوم وصفات اسمك من برجك ومدى التوافق العاطفي بين الاحبة والمشاكل العاطفية، ولم يقتصر علم الابراج على توقعات يومية فقط ولكن يختص ايضن تفسير الاحلام.









برجك اليوم 4 نوفمبر السبت 4/11/2017 توقعات ماغي فرح برج الجوزاء

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برج الجوزاء

أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

برج السرطان

خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

برج الأسد

اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.

العذراء

في العمل، أنت ذو تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة. لكن لا تنسى أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هي أحدى طرق الإعداد لأوقات صعبة قادمة.

برج العقرب

لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا! القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.

برج القوس

كل ما تقوم بعمله حاليًا يتم على الفور وعلى أكمل وجه. كل شخص تتعامل معه من أصدقاء أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء -/zRاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية. احرص على تبادل هذا الإعجاب بنفس القدر وأن لا تنتابك النرجسية، فمتى ساءت الأمور وصارت بالعكس ، فإنك ستحتاج إلى ذلك الدعم والمعاملة.

برج الحمل

اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. سوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابيًا على من هم حولك، وبالتالي، المشروعات المشتركة مع الأصدقاء الجيدين هي ما وصفه الطبيب لحالتك.

برج الثور

توقف لوهلة وقم بحصر ما عشته من تجارب مؤخرًا ومن استنتاجاتك ستتمكن من توجيه مسار حياتك بأكثر إيجابية. هذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ مشروعاتك الشخصية أو المهنية. سيكون الآخرين متفهمين وسيقدمون لك الدعم، فلا داعي أن تبقي الأشياء في الخفاء!

برج الميزان

تتأرجح اليوم بين الحماس والنشاط المفعم وبين فتور العزيمة والإحباط أكثر من المعتاد. حاول تذكر الماضي، فسوف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جدًا، لن يكون له أهمية تمامًا عن قريب، ويساعدك هذا أيضًا في تقدير الأمور والصعوبات نسبيًا. هذا ما سيجعلك في وفاق مع ذاتك ومع محيطك وسيحقن جو المعارضة من حولك.

برج الحوت

حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم – وليس الأنا الخاصة بك. سوف ينتج عن ذلك أيضًا مناخًا جيدًا في المنزل. قد يؤدي السلوك الأناني إلى الإضرار بعلاقاتك الأسرية على المدى البعيد.

برج الجدي

في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر. لا تخف من قبول المساعدة من الآخرين في حالة عرضها.

برج الدلو

أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.

حظك اليوم السبت 4-11-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الأبراج اليومية الذي يضم الكثير من الأسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ اليوم السبت 4 نوفمبر 2017، “ابراج اليوم” 4/11/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهاردة بيقول ايه، فأنت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التي يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الأبراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الأبراج القمرية التي لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الأمور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

ابراج اليوم السبت 4/11/2017 ,توقعات اليوم السبت اليوم لترسم لنفسك حياة سعيدة وتخطط لبناء مستقبلك كما تريد بعيدا عن ضغط الحياة اليومية فى العمل والدراسة التي تسبب لك الأرق والضيق من هذه التصرفات الغير مستحبة لك فعندما تستخدم عقلك فى دراسة توقعات ابراج اليوم يمكنك التخطيط جيدا فى هذه الحياة التي تعيشها بجميع الطرق التى تجعلك تحلم وتتخيل بحياة سارة مع حبيبك أو شريك حياتك وعائلتك واصدقائك، عزيزى الزائر انت الان فى المكان الصحيح لمعرفة ابراج اليوم السبت التي تعلمك بجميع الأمور التي متوقع أن تحدث ولكن ممكن ان لا تحدث هذه التوقعات لذلك عليك الحذر من الابراج فقد تواجه مجموعة من المشاكل فى ‘‘حظك اليوم’’ 4 نوفمبر Daily Horoscope التى بعد دراستها يمكنك تخطيها لتعيش يوم جميل فهذا التوقيت جيد لتغير من حياتك عبر اكتشاف “ابراج اليوم” ولكن يجب ابلاغكم ان عالم الابراج الفلكية ليس الا للتسلية والمرح وخلق أحلام رائعة لكم برنامج ترفيهى فنحن جميعا نعرف انه لا يعلم الغيب الا الله، ونحن نجلب لكم التوقعات من اساتذه قراءة الابراج.

حظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2017 , برجك اليوم السبت 4-11-2017 توقعات اليوم السبت عالم يملؤه الأسرار بين النجوم والكواكب التي تظهر لكم ما فى توقعات “حظك اليوم” بتحركات لكل منها اسم فنحن نتابع ايضا مواقع اخبار الابراج اليوم 4/11/2017 على اليوم السابع و ‘‘ابراج مكتوب’’ الأكثر شهرة فى العالم العربى لتتعرفي على حظ الابراج اليوم لجميع المهتمين بالابراج اليومية وتوفير البحث عن عايز اعرف حظى النهاردة بيقول ايه ونسبة التوافق فى الحب، ونستنتج لكم هذه التوقعات من عالم الفلك الذي يدور فى الأعلى حيث يكشف لنا مفاجئات كثيرة ينقلها لنا أساتذة الفلج واليانصيب لعلم “الأبراج” لكشف 12 برج بأسماء مختلفة “برج العقرب, برج الدلو, برج الجدى, برج القوس, برج العذراء, برج الثور, برج الحمل, برج الحوت, الميزان, الاسد, السرطان, الجوزاء”.

برجك اليوم السبت 4-11-2017 توقعات اليوم السبتعلماء الفلك فى العالم العربى مثل ماغى فرح ومحببة للجميع وتشتهر توقعات فلكيه صحيحه ومجموعة أخرى من العلماء لاكتشاف يانصيب حظك اليوم فى الحب والعمل يهتمون بنشر كل جديد لخدمتكم فى “أبراج اليوم” لكشف التوقعات المحتمل حدوثها فى “الأبراج” بعيدا عن التنجيم وكشف الطالع وقراءة الكف، مع جميع العلماء المعروفين “ماغى فرح ، جاكلين عقيقى ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ميشال حايك ، جوي عياد ، هالة عمر”، و ننشر لكم توقعات “أبراج اليوم” فى الحب والعمل والصحة، «ابراج اليوم» التى تتوقع حياتك المستقبلية.

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برجك اليوم 4 نوفمبر السبت 4/11/2017 توقعات ماغي فرح برج الجوزاء

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توقعات الابراج مع كارمن شماس

السبت 4-11-2017

#برج_الحمل اليوم الجمعة

الحمل أنتبه إلى قراراتك المالية وقلل من تصرفاتك غير المدروسة وكن منظما في الصرف فأنت تهتم بممتلكاتك الخاصة سواء كان في منزلك أو راتب يشغلك أو تبدي تحفظ لمالك

برجك اليوم برج الثور الجمعة

#برج_الثور اليوم 2017-11-4

الثور يوم يكسبك الخبرة في التعامل ويغير نمط الحياة بعد اكتساب تجارب وأنت مليء بالثقة بالنفس وبالحظوظ السعيدة فحاول أن تسير الظروف وتطويعها كما تريد وليس العكس حيويتك وطاقتك للعمل جيدة وإنجازك كبير

برجك الجوزاء اليوم الجمعة

#برج_الجوزاء اليوم 2017-11-4

الجوزاء حاول أن تترك أسرارك في خزانتك الخاصة بدون أن تبوح بها للآخرين فقد تتعرض لنميمة أو شائعات أو مشاكل بسبب كلامك الكثير عن أشياء قادمة وحاول أن تعيد تقييم أمورك بناء على ما سبق وبدون استعجال أو تسرع في الأحكام

حظك اليوم برج السرطان 2017-11-4

#برج_السرطان اليوم الجمعة

السرطان مصالحات أو لقاءات أو أفراح وقد تضع النقاط على الحروف في أغلب الأمور التي كانت تقلقك سابقاً فاليوم اللقاءات والاتصالات والمصالحات والتسويات وقد تستعيد علاقات أو تفرح لسماع أخبار سارة

حظك اليوم برج الأسد 4-11-2017

#برج_الاسد اليوم الجمعة

الأسد قد تتضايق من إزعاجات مهنية بسبب مدير لا يفهم في عملك ولكنه يتدخل ويزعجك بملاحظاته التي تعتبرها في غير محلها لأن اليوم قد يحمل قليلاً من التعب الصحي أو بعض الصدامات فلا تعاند حيث لا يحب و لا تأخذ قرارات متسرعة

حظك اليوم برج العذراء 2017-11-4

#برج_العذراء اليوم الجمعة

العذراء أنت تصادف ظروفاً ممتازة للتعويض عما فاتك أو لفتح باب جديد وخاصة وأنك متفائل والظروف حولك تساعدك على إيجاد الحلول

حظك اليوم برج الميزان 4-11-2017

#برج_الميزان اليوم الجمعة 4-11-2017

الميزان تسمح للسلام بأن يسود حولك وتتمنى أن يكون كل من حولك سعداء ومرتاحين وتسعى لمساعدتهم وتشد بيدك على ظروفهم المتعبة

حظك اليوم برج العقرب 4-11-2017

#برج_العقرب اليوم الجمعة

العقرب أنت تميل إلى فرض آرائك والتحكم بشريكك العاطفي وتحاول إملاء الآراء على من حولك وقد تكون غيوراً أكثر من اللازم أو عصبي وكأنك غير راضٍ عن كل ما يحصل فأنت دائماً تحافظ على الأمان وتحاول حماية ظهرك من مفاجأة غير منتظرة

حظك اليوم برج القوس 4-11-2017

#برج_القوس اليوم الجمعة

القوس مجموعة مشاغل يلزمها تنظيم وتنسيق كي لا تضيع وقتك فيما لا يلزمك اترك جهدك للأمور المهمة في حياتك فالكل بحاجة لك ويعتمد عليك والعمل يأخذ حيزاً كبيراً من دائرة اهتماماتك والضيوف كثر

حظك اليوم برج الجدي 4-11-2017

#برج_الجدي اليوم الجمعة

الجدي تمتلك إرادة للتواصل مجدداً مع المحيطين من حولك سواء أكان عملياً أو شخصياً فاليوم لتحسن أمورك العملية وليلمع نجمك في محيطك العملي والشخصي كل ما حولك يخدم أمانيك

حظك اليوم الدلو اليوم 4-11-2017

#برج_الدلو الجمعة

الدلو اليوم للقلق إما بسبب سفر وإما بسبب انشغالات عملية تبعدك عمن تحب مما يجعلك فاقداً للطاقة و قد تخوض نزاعات عائلية أو عاطفية فكن هادئاً فيها ولا ترفع صوتك على أمور تستطيع تجاوزها بهدوئك وحكمتك فالأهل يعتبرون أنهم على حق دائما

حظك اليوم برج الحوت 4-11-2017

#برج_الحوت اليوم الجمعة

الحوت حان وقت القطاف العملي والشخصي فأنت تمر بمرحلة تصاعدية تحمل لك الوعود فأنت واثق من نفسك ومن قدراتك فاسمع آراء المحيط وتفهم احتياجاته فقد يحتاج إلى تعاطفك ونصائحك وحنانك ومحبتك

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برج السرطان السبت 4-11-2017 : اما عن حظك اليوم برج السرطان ، في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين ، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود ، إذا استخدمت هذه المعرفة ، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد. اليوم يبدو أنه ليس هناك مشكلة لا تستطيع حلها ، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل ، فقط عليك ترك التوتر اليومي ورائك. برج الأسد السبت 4-11-2017 : اما عن حظك اليوم برج الأسد ، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة ، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل ، لا تجعل ذلك يخيفك ، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة ، أنت بحاجة إلى دافع جديد ، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها ، اكسر قيود الروتين وافعل شيئاً غير تقليدي. برج العذراء السبت 4-11-2017 : اما عن حظك اليوم برج العذراء ، تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيراً بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك ، كم الطاقة التي بداخلك حالياً تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية. كما أنه الوقت المناسب لأخذ عطلة ، حيث ستتمكن هناك من التفكير بذهن صافي وتحديد المشروعات التي ينبغي عليك تركها وتلك التي ترغب في الشروع بها ، من الآن فصاعداً ، الرؤية لديك واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة والتأقلم مع أي موقف تتعرض له. برج الميزان السبت 4-11-2017 : اما عن حظك اليوم برج الميزان ، ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف ، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة ، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة ، قد يتأثر جسمك اذا زاد الضغط عليه. برج القوس السبت 4-11-2017 : اما عن حظك اليوم برج القوس ، يتزايد طموحك إلى ما لا يمكن تحقيقه ، وفي بعض الأحيان ينتابك التساؤل عن النتاج التي قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك العليا من أجل تحقيق أحلامك ، لا تنجرف وراء تلك الأفكار. يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض الشيء ، عليك أن تعي جيداً قيمة ما لديك ، وتذكر أن في أغلب الأحيان أبسط الأشياء هي التي تجلب السعادة للفرد. برج العقرب السبت 4-11-2017 : اما عن حظك اليوم برج العقرب ، يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تماماً ، لكن لا تبالي بذلك ، إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء ، ستغيب عنا ملذات الحياة إذن ، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك : بل على العكس ، كن يقظاً ، فالحياة تخبئ دائماً مفاجئات سعيدة. برج الدلو السبت 4-11-2017 : اما عن حظك اليوم برج الدلو ، تستعجب حالياً من مدى سهولة الأمور ، استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور وعندها سوف تصبح مستعداً لمواجهة أوقات أكثر توتراً عندما تصعب الأمور. يمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك ، ولكن يجب أن تبدأ في رد الجميل فوراً ، هكذا تستطيع الاعتماد على مساعدتهم دائماً في المستقبل. برج الجدي السبت 4-11-2017 : اما عن حظك اليوم برج الجدي ، طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر ، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك ، لا تيأس انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام ، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية ، إي من الخيارين سوف يظهر ما إذا كان هدفك واقعي ويستحق عناء الوصول إليه. برج الحوت السبت 4-11-2017 : اما عن حظك اليوم برج الحوت ، الآن وقتك سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة ، إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط ، فسوف تكَون أصدقاء جدد ، يلجأ إليك الناس أيضاً في حياتك الخاصة ، قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة. إذا أبديت رد فعل إيجابي. من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها ، احتفل اليوم ما رأيك في أن ترقص سوف تعود عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة.

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