ابراج اليوم الجمعة 3-11-2017 , ابراج و حظك اليوم 3 نوفمبر 2017 حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الجمعة abraj al yawm on November 3, 2017

ابراج اليوم الجمعة 3-11-2017 لـ“ماغى فرح، جاكلين عقيقى، كارمن شماس، محمد فرعون، ميشال حايك، جوي عياد، هالة عمر” أشهر علماء الابراج الفلكية وتوقعات حظ برجك اليوم الجمعة 3-11-2017 ، كما يوجد ابراج صينية ولكن لا يهتم بها الكثير لزالك ننشر لكم ابراج ماغىى فرح، توقعات هالة عمر، ابراج اليوم محمد فرعون، abraj al yawm فكل هؤلاء يقدمون التوقعات اليومية لحظك اليوم وصفات اسمك من برجك ومدى التوافق العاطفي بين الاحبة والمشاكل العاطفية، ولم يقتصر علم الابراج على توقعات يومية فقط ولكن يختص ايضن تفسير الاحلام.

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حظك اليوم الجمعة 3\11\2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى و توقعات علماء الفلك

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حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، يتوقع علماء الفلك فى الابراج السومرية تنبؤات abraj al yawm برجك اليوم الجمعة 3/11/2017 في الحب والعمل والصحة والحياة لاشهر علماء الابراج ماغى فرح وجاكلين عقيقى وكارمن شماس، توقعات الابراج 3-11-2017 , luck today 3-11-2017 لحظك اليوم لكل من الابراج التالية “برج الحمل اليوم، حظك اليوم برج الحوت، حظك اليوم برج الدلو، حظك اليوم برج الجدي، حظك اليوم برج القوس،شاهد حظك اليوم برج العقرب، حظك اليوم برج الميزان، حظك اليوم برج العذراء، حظك اليوم برج الأسد، حظك اليوم برج السرطان، حظك اليوم برج الجوزاء، حظك اليوم برج الثور”.

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نعمل جاهدا على اخفاء بعض الاشياء اليوم حتى ولو لم تكن خاطئة وذلك للحفاظ على بعض من الخصوصية التي افتقدناها منذ منتصف الشهر الجاري. على الصعيد المهني، تشتد المنافسة وتكثر فرص الترقية عند كافة الابراج وخصوصا الابراج الهوائية. نتمنى لكم نهارا موفقا.

توقعات برج الحمل اليوم

في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر. لا تخف من قبول المساعدة من الآخرين في حالة عرضها.

توقعات برج الثور اليوم

اليوم أنت على وفاق مع الجميع، وسوف يظهرون لك اهتمامًا بك، وأنت بدورك يجب أن تكون جاهزًا لمساعدتهم ودعمهم. هنا يتحقق التوازن بين الأخذ والعطاء ويقترب الجميع من أهدافهم. إلا أن هذه المرحلة لن تستمر إلى الأبد. لذلك، وفر بعض الوقت للتفكير في نفسك، واستخدم هذه الفترة للإعداد لأوقات قادمة أقل تناغم من الآن.

توقعات برج الجوزاء اليوم

سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. فالمشكلات توضع أمامنا بحيث نتعلم منها. يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.

توقعات برج السرطان اليوم

اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. سوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابيًا على من هم حولك، وبالتالي، المشروعات المشتركة مع الأصدقاء الجيدين هي ما وصفه الطبيب لحالتك.

توقعات برج الأسد اليوم

يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق. الآن أيضًا تجري المشاركات الخاصة بطريقة متناغمة وثمرة.

توقعات برج العذراء اليوم

حان الوقت أخيرًا لوضع مخططاتك التي تضمرها منذ فترة طويلة قيد التنفيذ والبدء في تحقيق شيء جديد وجاري. أنت تبعث الثقة والحماس جاذبًا بذلك من بإمكانهم مساعدتك في تحقيق مخططاتك الطموحة. احرص على التعبير عن استحسانك وتقديرك لتلك المساعدة – لا تعتبر تلك المساعدة أمر مُسلم به.

توقعات برج الميزان اليوم

تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية. اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.

توقعات برج العقرب اليوم

الآن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد. يلجأ إليك الناس أيضًا في حياتك الخاصة. قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي. من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها. احتفل اليوم! ما رأيك في أن ترقص؟ سوف تعود عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة.

توقعات برج القوس اليوم

يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة! حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي. يجب أن تتعامل مع التقلبات غير المتوقعة بهدوء. تحتاج إلى استرخاء أكثر. خذ استراحة بعيدًا عن مسئولياتك واستمتع ببعض الوقت الخاص بك. اقرأ كتابًا جيدًا أو استمتع بحمام مريح.

توقعات برج الجدي اليوم

أنت اليوم تشعر بإحساس رائع وصحتك جيدة وتشعر بالثقة، فأنت في المقدمة في العمل، ويمكنك أخيرًا البدء في تطبيق أفكار جديدة. حياتك الخاصة مستمرة في الازدهار. استغل الوقت لمحاولة اكتشاف فرص جديدة. ثقتك بذاتك الآن معززة ونتيجة لذلك سوف يمتد إحساسك بالرضا.

توقعات برج الدلو اليوم

لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة. يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا. يكمن الحل بداخلك، فببعض الثقة بالنفس تستطيع التغلب على هذه المشكلات والإمساك بزمام الأمور مرة أخرى.

توقعات برج الحوت اليوم

في العمل، يجب أن تفكر مرتين في جميع قراراتك. أنت تميل إلى السلوك المندفع الذي قد تندم عليه فيما بعد. أنت مهووس بالنجاح حتى أنك على استعداد لإنجاز الهدف المطلوب على حساب الآخرين. توقف عن دفع طريقك أمام الآخرين لأن زملائك قد يجعلونك تدفع ثمن ذلك. مشاعرك غير المستقرة واضحة أيضًا في علاقتك الشخصية. يجب أن تهتم أكثر بهذه الناحية.

ابراج اليوم الجمعة 3-11-2017 لـ“ماغى فرح، جاكلين عقيقى، كارمن شماس، محمد فرعون، ميشال حايك، جوي عياد، هالة عمر” أشهر علماء الابراج الفلكية وتوقعات حظ برجك اليوم الجمعة 3-11-2017 ، كما يوجد ابراج صينية ولكن لا يهتم بها الكثير لزالك ننشر لكم ابراج ماغىى فرح، توقعات هالة عمر، ابراج اليوم محمد فرعون، فكل هؤلاء يقدمون التوقعات اليومية لحظك اليوم وصفات اسمك من برجك ومدى التوافق العاطفي بين الاحبة والمشاكل العاطفية، ولم يقتصر علم الابراج على توقعات يومية فقط ولكن يختص ايضن تفسير الاحلام.

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حظك اليوم الجمعة 3\11\2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى و توقعات علماء الفلك

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حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، يتوقع علماء الفلك فى الابراج السومرية تنبؤات برجك اليوم الجمعة 3/11/2017 في الحب والعمل والصحة والحياة لاشهر علماء الابراج ماغى فرح وجاكلين عقيقى وكارمن شماس، توقعات الابراج 3-11-2017 , luck today 3-11-2017 لحظك اليوم لكل من الابراج التالية “برج الحمل اليوم، حظك اليوم برج الحوت، حظك اليوم برج الدلو، حظك اليوم برج الجدي، حظك اليوم برج القوس،شاهد حظك اليوم برج العقرب، حظك اليوم برج الميزان، حظك اليوم برج العذراء، حظك اليوم برج الأسد، حظك اليوم برج السرطان، حظك اليوم برج الجوزاء، حظك اليوم برج الثور”.

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حظك مع الابراج الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني2017 “يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني2017.

برج الحمل

مهنياً: تحاصر في بداية الشهر مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والاوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض, عاطفياً: العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات صحياً: تبدو قلقاً بعض الشيء جراء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك.

برج الثور

مهنياً: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك, اطفياً: يجب المحافظة على نمط واحد من التعاطي مع الشريك، الروتين ليس في مصلحتكما صحياً: تعرف يوماً من الراحة الجسدية بعدما قررت ترك العمل الإضافي الذي يتعبك جدا.

برج الجوزاء

مهنياً: قد ينشب خلاف بينك وبين بعض الزملاء أو أحد المسؤولين في العمل، وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك، واحذر الخلاف والجدال, عاطفياً: يتعاطى معك الشريك بطريقة عير معتاده اليوم، فحاول أن تواجهه بما يزعجك لتصحيح الوضع صحياً: قد تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.

برج السرطان

مهنياً: حاول أن تكون أكثر دقة وحرصاً في مواعيدك، ويستحسن أن تنهي المهام في وقتها المحدد عاطفياً: لا تكن لئيماً مع الشريك في تعاطيك معه، فقد يفاجئك بتصرف مماثل غير متوقع, صحياً: استعن بخبير تغذية، فهو القادر على وصف العلاج الناجح للتخلص من السمنة بطريقة صحيحة.

برج الأسد

مهنياً: تشتد المشاعر الصادقة في اليوم الاول من الشهر، فتستفيد من خبرة ما او من حظوظ , عاطفياً: تتقرب أكثر مع الشريك اليوم، فهو بحاجة إلى مزيد من الحنان والعطف والتفهم, صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك ويتلفها، انتبه مما ينتظرك في المقبل من الأيام.

برج العذراء

مهنياً: قدرتك على التكيف مع أجواء العمل الجديدة من شأنها أن تسهم في فرض حضورك بقوة, عاطفياً: تحاول التلاعب على الشريك لكن الثمن يكون غالياً، فحاول أن تحسب حساب الرجعة, صحياً: لا تدع أموراً تافهة توتر أعصابك، لاستدراجك إلى ارتكاب أخطاء تكلفك غالياً.

برج الميزان

مهنياً: يوم واعد يوفر لك طاقة كبيرة ويدعوك إلى الحفلات وتلبية الدعوات ويعدك بمشروع كبير في طريقه إليك, عاطفياً: تقترب تدريجياً من تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع, صحياً: خفف قدر الإمكان من المقالي والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرة بالصحة.

برج العقرب

مهنياً: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه, عاطفياً: لا تتصرف مع الشريك بجفاء، التطورات كثيرة في العلاقة بينكما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً صحياً: بفضل العلاج الناجح والفعال الذي وصفه لك طبيبك، تتخلص من الآلام التي كانت تصيب كامل جسمك.

برج القوس

مهنياً: يوم ممتاز جداً لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قراراً، ولا تعرّض مصالحك للأخطار, عاطفياً: قد تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسياً في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب صحياً: إختر ثلاثة أيام في الأسبوع للتوجه إلى ناد رياضي للقيام بتمارين مفيدة لك.

برج الجدي

مهنياً: لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح، وما عليك إلا تهدئة أعصابك والتروّي, عاطفياً: تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة ومتطورة في العلاقة بالشريك، وهذا يكون لمصلحتك إذا وظفته بالشكل المطلوب صحياً: لا تتذمر من عدم تنفيذ طلباتك في ما يخص الطعام، فاللائحة واضحة حفاظاً على صحتك.

برج الدلو

مهنياً: تجد نفسك أمام مشكلات لا بد من حلها إن على الصعيد المهني أو على الصعيد العائلي, عاطفياً: فرصة هادئة إلى جانب الشريك، وهذا ما يعزّز الثقة بينكما لئلا تتجدّد الخلافات وتتفاقم صحياً: القلق والأرق ينهكان جسمك، وعلى المدى المنظور تظهر آثارهما، لكنك تستعيد عافيتك.

برج الحوت

مهنياً: يهدّد بعض الأحداث وضعك المهني الذي يشهد انقلابات، على إثر بعض التصرّفات التي تصدر عنك، وينتهي الأمر بنتائج جيدة, عاطفياً: دعم من الشريك أكثر ممّا تتوقع، ويسود العلاقة بينكما تفاهم كبير جداً يحسدكما عليه المقربون والمحيطون صحياً: عوارض أي مرض قد تظهر فجأة، لذا سارع فوراً لاستشارة الطبيب.

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