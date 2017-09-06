ابراج اليوم الخميس 7/9/2017 2017 برجك اليوم 7 سبتمبر 2017  حظك اليوم الخميس 7/9/2017   

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 7/9/2017
تفضل الإبتعاد عن الأضواء والضجيج والصخب. لا توقع على عقد ولا تحسم أمراً. تسجل الفترة ركوداً على جميع الأصعدة. أنصحكك بعدم المباشرة بالتنفيذ.
خيبة الأمل.
برج الثور حظك اليوم الخميس 7/9/2017
تفرح بمصالحة وتسوية مع أحد الأصدقاء أو الزملاء. بانتظارك فرصة لتحسين صورتك أمام المجتمع ومحيطك. لا تتمرّد ولا تتذمّر.. الأجواء حافلة بالتأييد.
برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 7/9/2017
التواجه مشكلة طارئة بسبب غيرتك أو تسرّعك. تُسلط عليك الأضواء.الأجواء صعبة نسبياً وهي تمتحن ثباتك وطاقاتك. احذرر القطيعة والجدال مع الشريك.
برج السرطان حظك اليوم الخميس 7/9/2017
ترتفع المعنويات بشكل واضح. تستعد للسفر أو لمناقشة أطروحة. ترى الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة. يطمئن بالك الى حصدد الدعم والتأييد.
برج الاسد حظك اليوم الخميس 7/9/2017
لا تعرّض نفسك للمخاطر لأنها فترة سيئة وقليلة الحظ. دموعك سخيّة.يتدخل احد الأطراف لمساعدتك ومساندتك. تكيّف معع الأجواء ولا تكن عنيداً.
برج العذراء حظك اليوم الخميس 7/9/2017
تجنب الفوضى والغضب وردات الفعل فقد تعاني من تهميش أو رفض أو تأنيب. تراودك افكار سوداء وقد تفقد السيطرة علىى أعصابك.
برج الميزان حظك اليوم الخميس 7/9/2017
برج العقرب حظك اليوم الخميس 7/9/2017
تقوى المعنويات وتجتاز الإمتحانات بنجاح.بانتظارك مصالحة او لقاء رومانسي. ركز طاقاتك واعمل على تحسين الجو العام مع الأولاد والأصحاب والأحباء.
برج القوس حظك اليوم الخميس 7/9/2017
لا تنتقد ولا توجّه الملاحظات. قلق بشأن أحد أفراد العائلة بسبب وضع صحي. عبِّر عن شكوكك ومخاوفك لكن بهدوء ودون استفزازز وستحصل على الدعم المطلوب.
برج الجدي حظك اليوم الخميس 7/9/2017
تحرز تطوراً ملموساً في العمل والدراسة. تجنب الإستفزاز والتحدي ولا تخالف القانون. هناك متاعب طارئة، فاستعدّ!.
برج الدلو حظك اليوم الخميس 7/9/2017
دقق في تفاصيل العقود قبل التوقيع عليها. ناقش وساوم بجرأة. لا تبذر الاموال حتى لو فرحت بربح او مكافأة. كن حريصا علىى ممتلكاتك.
برج الحوت
تعود إليك البسمة والتفاؤل. آن الأوان للإمساك بزمام الأمور وأخذ القرارات. تستعيد كامل حيويتك وتتلقى إشارة إيجابية وتفرحح لانطلاقة سريعة وناشطة .
برجك اليوم الخميس 7-9-2017 الابراج اليوم الخميس 7/9/2017 توقعات حظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017 Abraj Today
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ابراج اليوم الخميس 7/9/2017 2017 – برجك اليوم اليوم 7 سبتمبر 2017
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