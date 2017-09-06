ابراج اليوم الخميس 7/9/2017 2017 برجك اليوم 7 سبتمبر 2017 حظك اليوم الخميس 7/9/2017 on September 6, 2017

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تفضل الإبتعاد عن الأضواء والضجيج والصخب. لا توقع على عقد ولا تحسم أمراً. تسجل الفترة ركوداً على جميع الأصعدة. أنصحكك بعدم المباشرة بالتنفيذ.

خيبة الأمل. برج الثور حظك اليوم الخميس 7/9/2017

تفرح بمصالحة وتسوية مع أحد الأصدقاء أو الزملاء. بانتظارك فرصة لتحسين صورتك أمام المجتمع ومحيطك. لا تتمرّد ولا تتذمّر.. الأجواء حافلة بالتأييد. برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 7/9/2017

التواجه مشكلة طارئة بسبب غيرتك أو تسرّعك. تُسلط عليك الأضواء.الأجواء صعبة نسبياً وهي تمتحن ثباتك وطاقاتك. احذرر القطيعة والجدال مع الشريك. برج السرطان حظك اليوم الخميس 7/9/2017

ترتفع المعنويات بشكل واضح. تستعد للسفر أو لمناقشة أطروحة. ترى الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة. يطمئن بالك الى حصدد الدعم والتأييد. برج الاسد حظك اليوم الخميس 7/9/2017

لا تعرّض نفسك للمخاطر لأنها فترة سيئة وقليلة الحظ. دموعك سخيّة.يتدخل احد الأطراف لمساعدتك ومساندتك. تكيّف معع الأجواء ولا تكن عنيداً. برج العذراء حظك اليوم الخميس 7/9/2017

تجنب الفوضى والغضب وردات الفعل فقد تعاني من تهميش أو رفض أو تأنيب. تراودك افكار سوداء وقد تفقد السيطرة علىى أعصابك. برج الميزان حظك اليوم الخميس 7/9/2017

تهتم لشؤون متنوعة وتكثر المسؤوليات وتشتد الضغوط بسبب ضيق الوقت. إعتمد أسلوباً ليناً ولا تهمل عملاً كي لا تُحاسبب عليه. كن منظماً!. تهتم لشؤون متنوعة وتكثر المسؤوليات وتشتد الضغوط بسبب ضيق الوقت. إعتمد أسلوباً ليناً ولا تهمل عملاً كي لا تُحاسبب عليه. كن منظماً!. برج العقرب حظك اليوم الخميس 7/9/2017

تقوى المعنويات وتجتاز الإمتحانات بنجاح.بانتظارك مصالحة او لقاء رومانسي. ركز طاقاتك واعمل على تحسين الجو العام مع الأولاد والأصحاب والأحباء. برج القوس حظك اليوم الخميس 7/9/2017

لا تنتقد ولا توجّه الملاحظات. قلق بشأن أحد أفراد العائلة بسبب وضع صحي. عبِّر عن شكوكك ومخاوفك لكن بهدوء ودون استفزازز وستحصل على الدعم المطلوب. برج الجدي حظك اليوم الخميس 7/9/2017

تحرز تطوراً ملموساً في العمل والدراسة. تجنب الإستفزاز والتحدي ولا تخالف القانون. هناك متاعب طارئة، فاستعدّ!. برج الدلو حظك اليوم الخميس 7/9/2017

دقق في تفاصيل العقود قبل التوقيع عليها. ناقش وساوم بجرأة. لا تبذر الاموال حتى لو فرحت بربح او مكافأة. كن حريصا علىى ممتلكاتك. برج الحوت

تعود إليك البسمة والتفاؤل. آن الأوان للإمساك بزمام الأمور وأخذ القرارات. تستعيد كامل حيويتك وتتلقى إشارة إيجابية وتفرحح لانطلاقة سريعة وناشطة . برجك اليوم الخميس 7-9-2017 الابراج اليوم الخميس 7/9/2017 توقعات حظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017 Abraj Today

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