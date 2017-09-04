ابراج اليوم الثلاثاء 5-9-2017 برجك اليوم 5 سبتمبر توقعات الابراج ٥ ايلول ٢٠١٧ on September 4, 2017



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الحمل

أصحاب برج الحمل حظك لليوم:المرأة من برج الحمل مهنياً:عليكي أن تتحملي انتقادات الآخرين وتصرفاتهم عاطفياً:الحبيب بحاجه ماسة الى الوقوف في جانبك فلا تتخلي عنه.الرجل من برج الحمل:مهنياً:الحظ يقف الى جانبك حاول أن تستغل هذا الوضع عاطفياً:لا تدع أي شخص يتدخل في علاقتك مع الحبيب.

الثور

أصحاب برج الثور حظك لليوم:المرأة من برج الثور مهنياً:لا تدخلي نفسك بمشاريع مربكة وكوني واثقة من خطواتك عاطفياً:توقفي عن الشكوك و واجهي الحبيب بالوقائع.الرجل من برج الثور:مهنياً:تمر بيوم غير عادي والأمور لا تجري كما تريد عاطفياً:أصبحت تتصرف بغرابة مع الحبيب مؤخراً .

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم:المرأة من برج الجوزاء مهنياً:ركزي على أعمال معينه ولا تشتتي نفسك عاطفياً:تحتاري ولا تعرفي كيف تتصرفي مع الحبيب وترضيه.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:أنت تبذل كل الجهود المطلوبه لتحقق ما تريد عاطفياً:تلتقي هذا المساء مع الحبيب وتناقش معه الكثير من الأمور الهامة.

السرطان

أصحاب برج السرطان حظك لليوم:المرأة من برج السرطان مهنياً:تبتكري الكثير من الطرق الفعالة التى تساعدك على التخلص من مشاكل العمل عاطفياً:اتركي قلبك للحب ولا تفكري كثيراً.الرجل من برج السرطان:مهنياً:تسير معك الأمور المالية أفضل من السابق عاطفياً:الحب يطرق بابك فلا تتردد في أن تفتح له.

الأسد

أصحاب برج الأسد حظك لليوم:المرأة من برج الأسد مهنياً:تبرز لديك اليوم الكثير من القدرات والمواهب عاطفياً:اختاري أفضل الطرق لتنجح علاقتك مع الحبيب.الرجل من برج الأسد:مهنياً:يوم جيد تسير به الأمور لمصلحتك عاطفياً:عليك أن تقدم المزيد من التنازلات لتنج علاقتك مع الحبيب.

العذراء



أصحاب برج العذراء حظك لليوم:المرأة من برج العذراء مهنياً:الكثير من المشاريع تنهال عليكي ولا تعرفي من أين تبدئي عاطفياً:كوني واضحه في علاقتك مع الحبيب.الرجل من برج العذراء:مهنياً:قد يعاكسك الحظ اليوم فكن حذراً عاطفياً:لا تتصرف بطيش وإلا خسرت الحبيب.

الميزان

أصحاب برج الميزان حظك لليوم:المرأة من برج الميزان مهنياً:لا تهتمي بالإشاعات التى تلاحقك وركزي في عملك عاطفياً:تتعاطفي مع الحبيب وتقفي الى جانبه.الرجل من برج الميزان:مهنياً:لا تثرثر في أمور لن تفيد عاطفياً:تصلك أخبار جيده عن الحبيب وتفرحك.

العقرب

أصحاب برج العقرب حظك لليوم:المرأة من برج العقرب مهنياً:لا تدعي الأمور البسيطه والهفوات تسيطر عليكي عاطفياً:تفاجئك ردة فعل الحبيب تجاه تصرف معين.الرجل من برج العقرب:مهنياً:تتصرف بحكمة اليوم وتعرف كيف تدير الأمور لصالحك عاطفياً:تشعر بالحيره والتردد تجاه علاقتك العاطفية.

القوس

أصحاب برج القوس حظك لليوم:المرأة من برج القوس مهنياً:لا تفكري بأخطائك بل حاولي أن تتعلمي منها عاطفياً:الحبيب يعاملك بلا مبالاة مما يسبب لك القلق.الرجل من برج القوس:مهنياً:افعل ما يمليه عليك ضميرك اليوم عاطفياً:اعطي الحبيب فرصة جديدة.

الجدي

أصحاب برج الجدي حظك لليوم:المرأة من برج الجدي مهنياً:لا تحملي الآخرين مسؤولية أخطائك كوني حريصة على ما تفعلين عاطفياً:عبري للحبيب عن رأيك دون أن تخشي ردة فعل الحبيب.الرجل من برج الجدي:مهنياً:تعلق الكثير من الآمال على صفقة جديدة تحلم بها عاطفياً:الأجواء مناسبة لتعترف للحبيب بحقيقة مشاعرك.

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:المرأة من برج الدلو مهنياً:تخططي للكثير من المشاريع المستقبلية الهامة عاطفياً:الملل يسيطر على حياتك العاطفية ولا تعرفي كيف تسيطري عليه.الرجل من برج الدلو:مهنياً:الانفاراجات قريبة فلا تحزن أو تفكر كثيراً عاطفياً:تفضل هذا المساء أن تبقى لوحدك دون لقاء الحبيب.

الحوت

أصحاب برج الحوت حظك لليوم:المرأة من برج الحوت مهنياً:أحلامك تتحقق الواحد تلو الآخر مما يشعرك بالسعاده عاطفياً:تشعري بالأمان بقرب الحبيب وتسير علاقتك معه كما تريد.الرجل من برج الحوت:مهنياً:لا تكن دكتاتوراً واستشر الآخرين بقراراتك عاطفياً:حاذر من الغضب والانفعال على الحبيب.

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