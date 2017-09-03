حظك اليوم الاثنين 4-9-2017 , توقعات أبراج اليوم 4 أيلول 2017 الابراج 2-9-2017 on September 3, 2017

حظك اليوم الاثنين 4-9-2017 , توقعات أبراج اليوم 4 أيلول 2017



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ابراج اليوم الاثنين تاخذك الى عالم يملؤه الأسرار بين النجوم والكواكب التي تظهر لكم ما فى توقعات “حظك اليوم” بتحركات لكل منها اسم فنحن نتابع ايضا مواقع اخبار الابراج اليوم 4/9/2017 على اليوم السابع و ‘‘ابراج مكتوب’’ الأكثر شهرة فى العالم العربى لتتعرفي على حظ الابراج اليوم لجميع المهتمين بالابراج اليومية وتوفير البحث عن عايز اعرف حظى النهاردة بيقول ايه ونسبة التوافق فى الحب، ونستنتج لكم هذه التوقعات من عالم الفلك الذي يدور فى الأعلى حيث يكشف لنا مفاجئات كثيرة ينقلها لنا أساتذة الفلج واليانصيب لعلم “الأبراج” لكشف 12 برج بأسماء مختلفة “برج العقرب, برج الدلو, برج الجدى, برج القوس, برج العذراء, برج الثور, برج الحمل, برج الحوت, الميزان, الاسد, السرطان, الجوزاء”.

الابراج اليوم الاثنين 4-9-2017 مع ماغى فرح اشهر علماء الفلك فى العالم العربى ومحببة للجميع وتشتهر توقع

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء,برج السرطان برج الاسد برج العذراء,برج الميزان برج العقرب برج القوس برج الجدي برج الدلو برج الحوت.

ات فلكيه صحيحه ومجموعة أخرى من العلماء لاكتشاف يانصيب حظك اليوم فى الحب والعمل يهتمون بنشر كل جديد لخدمتكم فى “أبراج اليوم” لكشف التوقعات المحتمل حدوثها فى “الأبراج” بعيدا عن التنجيم وكشف الطالع وقراءة الكف، مع جميع العلماء المعروفين “ماغى فرح ، جاكلين عقيقى ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ميشال حايك ، جوي عياد ، هالة عمر”، و ننشر لكم توقعات “أبراج اليوم” فى الحب والعمل والصحة، «ابراج اليوم» التى تتوقع حياتك المستقبلية.

حظك اليوم برج الحمل

مهنياً: تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جداً والمميزة,عاطفياً: كثرة الضغوط من الشريك قد تولّد ما لم يكن في الحسبان، لكن عليك تدارك الوضع حتى لا تصل إلى الأسوأ,صحياً: التعرّض لأشعة الشمس بكثرة ولو في أيلول، يزيد نسبة الأذى لبشرتك.

حظك اليوم برج الثور

مهنياً: لا تتسرّع لتحقيق الأهداف التي رسمتها لمستقبلك، فالتسرّع قد يسبب لك متاعب غير متوقعة,عاطفياً: يمر هذا اليوم وسط أجواء من القلق، لكن لا تترك الأمور تؤثر في علاقتك بالشريك لأنه يحاول مساعدتك,صحياً: النشاط الفكري والجسدي سيكون مؤشراً ايجابياً على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنياً: تسمع أخباراً جديدة تتعلق بمشروع مهم، صدقك واستقامتك قد يؤثران في الآخرين، حاول أن تحوّل شيئاً ما في غير مصلحتك إلى ما يفيدك,عاطفياً: منح الشريك المزيد من الراحة والتفكير يساعد جدياً في حل المشاكل، وإيجاد مخرج لكل معضلة,صحياً: وضعك الصحي يبقيك في وضع مضطرب وتشعر أن ثمة شيئاً غير مريح يثقل كاهلك.

حظك اليوم برج السرطان

مهنياً: تتحمس لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزاً لحسم الأمور وادخال تغييرات على حياتك اليومية,عاطفياً: مفاجآت ولقاءات حارّة ومبادلات عاطفية مناسبة، إلاّ أنّ الوهج يخفّ قليلاً وتتحوّل الأجواء إلى أقلّ تشويقاً,صحياً: قد تكون عرضة للإصابة بأحد الأمراض المزمنة، لأن الأمر وراثي، فقم بالفحوص اللازمة.

حظك اليوم برج الاسد

مهنياً: ظروف مساعدة جداً لبلورة أفكار جديدة أمام أرباب العمل، حاول الاستفادة من الفرصة,عاطفياً: يعدك الحظ بأفراح عاطفية ما يجعل الحياة تدب فيك، كما يتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام من النظرة الأولى,صحياً: تكون عرضة للإصابة بالتهابات مفاجئة لن تسبب لك إزعاجاً وتعالجها بسرعة.

حظك اليوم برج العذراء

مهنياً: مطلوب منك الدقة في تسوية الأمور وعدم الاستخفاف، ولا ترتبك أمام الضغوط ولا تصدّق الكلام المعسول,عاطفياً: لا تتفرد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعدّه حقاً له,صحياً: أنت لست مرغماً على القيام بكل ما يشعرك بالتعب، خفّف العمل الإضافي وانتبه لصحتك.

حظك اليوم برج الميزان

مهنياً: تكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح,عاطفياً: قد تصلك أخبار جيّدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي وتبدو متحمّساً لمغامرة جديدة,صحياً: خبر غير سارّ يقلق راحتك، ويسبب لك تعباً نفسياً، لكن الأمر لن يطول.

حظك اليوم برج العقرب

مهنياً: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العملي، فكن مستعداً للأيام المقبلة، فهي أكثر إشراقاً ممّا تتوقع,عاطفياً: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة,صحياً: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيروك بين السهرات والبقاء في المنزل، قم بما تراه مفيداً لصحتك.

حظك اليوم برج القوس

مهنياً: لا تتورّط في مشاريع لست متأكداً من نتائجها، قد ينهار وضعك المالي في حال فشلت,عاطفياً: ينتظر الحبيب منك لفتة حبّ ليعود إليك وتستأنفان معاً علاقتكما العميقة وتستعيدان أجمل أيام الماضي,صحياً: قد تسبب لنفسك الإصابة بأحد الأمراض النفسية اذا لم تضبط أعصابك وتحافظ على هدوئك.

حظك اليوم برج الجدي

مهنياً: يرافقك الحظ على الصعد كافة، تتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر,عاطفياً: قد تعرف انجذاباً عاطفياً ما، ربما يكون لإحدى العلاقات تأثيرات كبيرة في أوضاعك,صحياً: أنت عرضة للإصابة بالأمراض المعوية، عليك التخفيف من الأكل واتباع حمية قاسية.

حظك اليوم برج الدلو

مهنياً: الوقت ليس مناسباً لك للتحرّك الفعّال أو التنفيذي، وأحذرّك من ظهور مشاحنات وخلافات أو ضغوط لمنافسين.,عاطفياً: وعود بالجملة في المجال العاطفي وهذا يخلق مزيداً من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك,صحياً: تتفق مع بعض الأصدقاء لتنفيذ مشروع مفيد صحياً هذا الصيف، وإمكان استكماله في الشتاء إذا سمحت الظروف.

حظك اليوم برج الحوت

مهنياً: تتحسن أوضاعك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي,عاطفياً: حضورك بشخصيتك القوية أمام الشريك مهم جداً في الفترة المقبلة، لكن التواضع واجب أحياناً,صحياً: أبذل قصارى جهدك للتخلص من الدهون سواء باتباع حمية أو برنامج غذائي طبي مدروس.

برج الحمل,برج الثور برج الجوزاء,برج السرطان برج الاسد,برج العذراء,برج الميزان برج العقرب برج القوس,برج الجدي,برج الدلو برج الحوت.

ابراج اليوم الاثنين تاخذك الى عالم يملؤه الأسرار بين النجوم والكواكب التي تظهر لكم ما فى توقعات “حظك اليوم” بتحركات لكل منها اسم فنحن نتابع ايضا مواقع اخبار الابراج اليوم 4/9/2017 على اليوم السابع و ‘‘ابراج مكتوب’’ الأكثر شهرة فى العالم العربى لتتعرفي على حظ الابراج اليوم لجميع المهتمين بالابراج اليومية وتوفير البحث عن عايز اعرف حظى النهاردة بيقول ايه ونسبة التوافق فى الحب، ونستنتج لكم هذه التوقعات من عالم الفلك الذي يدور فى الأعلى حيث يكشف لنا مفاجئات كثيرة ينقلها لنا أساتذة الفلج واليانصيب لعلم “الأبراج” لكشف 12 برج بأسماء مختلفة “برج العقرب, برج الدلو, برج الجدى, برج القوس, برج العذراء, برج الثور, برج الحمل, برج الحوت, الميزان, الاسد, السرطان, الجوزاء”.

الابراج اليوم الاثنين 4-9-2017 مع ماغى فرح اشهر علماء الفلك فى العالم العربى ومحببة للجميع وتشتهر توقعات فلكيه صحيحه ومجموعة أخرى من العلماء لاكتشاف يانصيب حظك اليوم فى الحب والعمل يهتمون بنشر كل جديد لخدمتكم فى “أبراج اليوم” لكشف التوقعات المحتمل حدوثها فى “الأبراج” بعيدا عن التنجيم وكشف الطالع وقراءة الكف، مع جميع العلماء المعروفين “ماغى فرح ، جاكلين عقيقى ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ميشال حايك ، جوي عياد ، هالة عمر”، و ننشر لكم توقعات “أبراج اليوم” فى الحب والعمل والصحة، «ابراج اليوم» التى تتوقع حياتك المستقبلية.

حظك اليوم الاثنين 4-9-2017 , توقعات أبراج اليوم 4 أيلول 2017

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