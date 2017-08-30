حظك اليوم الخميس 31/8/2017 توقعات برجك اليوم الخميس 31/8/2017,ابراج اليوم الخميس 31/8/2017 ,2017 Abraj Today,توقعات الابراج

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حظك اليوم الخميس 31/8/2017 توقعات الابراج الخميس 31 اب اغسطس/ 2017



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الابراج اليوم الخميس 31-8-2017 مع ماغى فرح اشهر علماء الفلك فى العالم العربى ومحببة للجميع وتشتهر توقعات فلكيه صحيحه ومجموعة أخرى من العلماء لاكتشاف يانصيب حظك اليوم فى الحب والعمل يهتمون بنشر كل جديد لخدمتكم فى “أبراج اليوم” لكشف التوقعات المحتمل حدوثها فى “الأبراج” بعيدا عن التنجيم وكشف الطالع وقراءة الكف، مع جميع العلماء المعروفين “ماغى فرح ، جاكلين عقيقى ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ميشال حايك ، جوي عياد ، هالة عمر”، و ننشر لكم توقعات “أبراج اليوم” فى الحب والعمل والصحة، «ابراج اليوم» التى تتوقع حياتك المستقبلية.

حظك اليوم برج الحمل

مهنياً: حاول أن تقوّي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة إلى دعمهم هذا اليوم وفي المقبل من الأيام, عاطفياً: أجواء مستقره اليوم عاطفياً والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك. صحياً: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية.

حظك اليوم برج الثور

مهنياً: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه, عاطفياً: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم متردداً تجاه الكثير من المواقف. صحياً: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنياً: تنتقل الى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطوراً، والحظ يقف الى جانبك اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها, عاطفياً: تقرب المسافات بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخصام، وتعود الأمور بينكما إلى مجاريها الطبيعية. صحياً: لا تترك المشكلات المهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.

حظك اليوم برج السرطان

مهنياً: لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل, عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي. صحياً: تبدو نشيطًا جسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الاسد

مهنياً: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة الموضوعات الحسّاسة, عاطفياً: إذا كنت أعزب قد تتعرّف إلى شخص يستحقّ حبك، الأجواء خالية من التشنّج والمعاكسات. صحياً: قد تثير إصابة أحد أفراد العائلة قلقك وانزعاجك، ويسيطر عليك الحزن ما يتعبك نفسياً وصحياً.

حظك اليوم برج العذراء

مهنياً: تتعثر بعض الأمور فترة محددة، لكنّ ذلك ينقلب سريعاً في مصلحتك، وتبدأ بحصد النجاح تلو الآخر, عاطفياً: لا تلق اللوم على الشريك، وكن مستعداً لتحمّل المسؤولية حين تضطر إلى ذلك، وخصوصاً أن الصراحة هي عنوان المرحلة المقبلة. صحياً: جو من التفاهم في محيطك العائلي والمهني، وتتحرر من بعض القيود أو الأثقال، وترتاح نفسياً وصحياً.

حظك اليوم برج الميزان

مهنياً: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدّاً, عاطفياً: لا تشكّ في قدرة الحبيب على استيعاب مشاكلك، فهو لا يشكّك فيك أمام الجميع. صحياً: قم بما هو مفيد لصحتك، وحاول حصر نفسك في أمكنة منعزلة وغير رطبة.

حظك اليوم برج العقرب

مهنياً: لا تستسلم أمام الصعاب بل اعمل جاهداً لتخطيها فأنت قادر على ذلك,عاطفياً: يسـاندك الـشريك في مسألة كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة. صحياً: تجنب كل ما شأنه إثارة المشكلات الصحية واحرص على سلامة جميع أفراد العائلة.

حظك اليوم برج القوس

مهنياً: توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل, عاطفياً: اهتمامك الزائد بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك، فيشعر بالإحباط نوعاً ما. صحياً: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتباعك نظاماً غذائياً ورياضياً ممتازاً.

حظك اليوم برج الجدي

مهنياً: سيطر على نفسك، ولا تقدم على تغييرات في حياتك الشخصية أو المهنية. عاطفياً: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال: ماذا أريد فعلاً؟ قلب الطاولة، أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة الباهظة والتنازلات؟. صحياً: ساعد نفسك أولاً كي يساعدك الآخرون على التخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.

حظك اليوم برج الدلو

مهنياً: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية قبل أن يعاود مركور تراجعه,سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.عاطفياً: أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد إليك الثقة بالنفس والشجاعة والانطلاق. صحياً: تحاول أن تخالف تعليمات الطبيب للعودة إلى بعض عاداتك السيئة ومنها التدخين مثلاً.

حظك اليوم برج الحوت

مهنياً: تحسّن وضعك المهني يتطلب مزيداً من الثقة، وهذا العامل متوافر لديك لكنّك لم تستخدمه بعد, عاطفياً: رومانسية الشريك تؤدي دوراً في وضع حدّ للشوائب، وتولد بينكما راحة نفسية غير مسبوقة. صحياً: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصاً بعد العشاء.

حظك اليوم اكتشفة الان لترسم لنفسك حياة سعيدة وتخطط لبناء مستقبلك كما تريد بعيدا عن ضغط الحياة اليومية فى العمل والدراسة التي تسبب لك الأرق والضيق من هذه التصرفات الغير مستحبة لك فعندما تستخدم عقلك فى دراسة توقعات ابراج اليوم يمكنك التخطيط جيدا فى هذه الحياة التي تعيشها بجميع الطرق التى تجعلك تحلم وتتخيل بحياة سارة مع حبيبك أو شريك حياتك وعائلتك واصدقائك، عزيزى الزائر انت الان فى المكان الصحيح لمعرفة ابراج اليوم الخميس التي تعلمك بجميع الأمور التي متوقع أن تحدث ولكن ممكن ان لا تحدث هذه التوقعات لذلك عليك الحذر من الابراج فقد تواجه مجموعة من المشاكل فى ‘‘حظك اليوم’’ 31 اغسطس Daily Horoscope التى بعد دراستها يمكنك تخطيها لتعيش يوم جميل فهذا التوقيت جيد لتغير من حياتك عبر اكتشاف “ابراج اليوم” ولكن يجب ابلاغكم ان عالم الابراج الفلكية ليس الا للتسلية والمرح وخلق أحلام رائعة لكم برنامج ترفيهى فنحن جميعا نعرف انه لا يعلم الغيب الا الله، ونحن نجلب لكم التوقعات من اساتذه قراءة الابراج.

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